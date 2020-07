Boerenprotest in Den Haag, Schouten houdt vast aan veevoerwet

Kemp verwacht een paar honderd boeren in de Hofstad. Boeren zullen zich ook in de rest van het land bij onder meer de provinciehuizen of andere plekken laten zien.

“Een aantal boeren heeft gisteravond al actiegevoerd en we willen ons ook op andere plekken laten zien. Daarom wordt dit een afgeslankte actie”, aldus Kemp, die zegt contact te hebben gehad met de gemeente Den Haag.

Donderdagavond waren buiten het parlementsgebouw toeterende tractoren te horen van boeren die zich verzetten tegen de voorgenomen veevoermaatregel van het kabinet, terwijl landbouwminister Carola Schouten donderdagnacht in de Tweede Kamer voet bij stuk hield over diezelfde maatregel. Ook verzet van partijen in de Kamer kon haar niet overtuigen.

De voermaatregel, waardoor vee minder ruwe eiwitten binnenkrijgt, levert op korte termijn stikstofbesparing op. “Die maatregel is mij niet heilig”, zuchtte Schouten donderdagnacht in de Kamer. Maar de regeling is volgens de minister wel noodzakelijk om stikstofruimte te creëren. Voorstellen om de maatregel te heroverwegen of helemaal van tafel te halen, konden dan ook op weinig enthousiasme rekenen van Schouten.

Boeren donderdagavond bij het Binnenhof. De boerenprotestgroep Farmers Defence Force demonstreert tegen voermaatregelen van minister Carola Schouten (Landbouw), waar in de Tweede Kamer over gedebatteerd wordt. Beeld ANP

Zij had nog gehoopt op een compromis met de sector, maar het voorstel dat de boeren uiteindelijk deden was te vrijblijvend, aldus Schouten. Ze benadrukte dat ze wel degelijk met de boeren heeft gesproken, ook de afgelopen tijd. Daarvoor sprak ze via het Landbouw Collectief met de agrarische sector, maar die verzameling van clubs, waaronder de actiegroep Farmers Defence Force, liep weg van die gesprekken.

De NOS meldt dat het centrum van Den Haag vrijdagochtend vol staat met politie, en dat vrachtwagens de toegang tot de binnenstad blokkeren. Defensie laat weten dat er zestig militairen zijn ingezet, ‘die zo lang blijven als nodig’. Alle toegangswegen naar de binnenstad zijn afgesloten omdat de politie niet wil dat de boeren het winkelgebied in rijden. Iets voor half negen is het nog rustig op het Malieveld. Ook op de snelwegen zijn volgens de ANWB geen tractoren te zien.

Vrachtwagens van Defensie blokkeren de toegangswegen naar het Binnenhof. Beeld ANP

Het CDA en de VVD vroegen Schouten om het voervoorstel van de melkveehouderij en haar eigen plannen allebei door te laten rekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving. Ook een combinatie moet worden doorgerekend, om vervolgens te kijken op welke manier toch voldoende stikstofwinst kan worden gehaald. Schouten zag zo’n plan niet zitten, omdat het lang zou duren en boeren misschien valse hoop zouden krijgen dat haar plannen niet per 1 september zouden ingaan.

Toch stemde een meerderheid van de Tweede Kamer donderdagnacht voor het voorstel van de twee coalitiepartijen.

LTO: maatregel ‘afgang’

Landbouworganisatie LTO Nederland noemt de voermaatregel van het kabinet ‘een afgang’ voor het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit (LNV). De organisatie is boos dat de maatregel nog niet is geschrapt. Dat de motie van Kamerleden Geurts (CDA) en Harbers (VVD) die minister Schouten aanzet om het alternatieve voorstel vanuit de sector door te laten rekenen werd aangenomen was volgens LTO een lichtpuntje.

De frustraties en emoties bij melkveehouders zitten volgens LTO hoog. “Door gebrek aan politiek lef en juridische tunnelvisie hangt er nog altijd een voermaatregel boven de markt die de sector in rep en roer brengt.”

Mark van den Oever van Farmers Defence Force bij het Binnenhof. Beeld ANP

Boerenprotest in Groningen en Limburg

Behalve in Den Haag zijn vannacht ook op andere plaatsen in Nederland boeren met hun tractoren uitgerukt. Zo zouden er trekkers zijn gezien bij het station in Groningen, op sociale media is te zien hoe boeren over de startbaan van het vliegveld Eelde rijden. Volgens Omroep Brabant reden er ook tientallen trekkers in de buurt van Breda.

In Limburg reden vele tientallen boeren donderdagavond met rijen tractoren over provinciale wegen. Ze werden daarbij begeleid door patrouillewagens met zwaailicht van de politie, in Maastricht verzamelde zich donderdagavond een groep boeren met tractoren voor het gouvernement. In Midden-Limburg trokken boeren met rijen tractoren over provinciale wegen waardoor lange files ontstonden.

Op de N280 reed donderdagavond een rij tractoren vanaf Kelpen via Baexem naar de Maas bij Roermond. Dat veroorzaakte een kilometerslange file. De politie voorkwam door het afzetten van een deel van de N280 in Roermond dat de rij tractoren de A73 kon bereiken. In Nederweert verhinderde de politie eerder donderdagavond dat de boeren de A2 opreden. Deze groep sloot zich vervolgens aan bij de boeren die naar Roermond reden.

