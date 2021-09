Boeren zullen verplicht gewassen moeten telen om het grondwater te beschermen tegen mest

Het is een flinke aantasting van de vrijheid van de boeren: om te voorkomen dat meststoffen uit hun land doorsijpelen naar het grondwater moeten zij vanaf 2023 verplicht zogeheten rust- en vanggewassen telen. Ook mag er geen mest meer worden uitgereden op een strook van twee meter langs elke sloot, om uitspoeling naar het oppervlaktewater te voorkomen. In de buurt van kwetsbaar water moet die strook zelfs vijf meter breed zijn.

Landbouwminister Carola Schouten kondigt deze maatregelen aan in een brief aan de Tweede Kamer, die ze maandag mede namens haar collega van infrastructuur en waterstaat heeft verstuurd. Met deze ingrijpende maatregelen voor de landbouw verwachten de ministers de waterkwaliteit verder te verbeteren.

Te veel nitraat en fosfor

Nederland heeft met andere Europese landen in de Kaderrichtlijn Water (KWR) afgesproken dat het grond- en oppervlakte water in 2027 schoon en gezond moet zijn. In een groot deel van de sloten, beken, plassen, meren en rivieren in Nederland zit echter nog te veel nitraat en fosfor. Ook de kwaliteit van het grondwater in zand- en lössgronden is nog onvoldoende.

Nitraat, stikstof en fosfor uit mest stimuleren in het water de groei van algen en kroost, die andere planten verstikken en gaan rotten. Dat onttrekt zuurstof aan het water, waardoor vissen en andere waterdieren doodgaan. Volgens de nitraatrichtlijn, die geldt voor de landbouw als onderdeel van de KWR, mag er niet meer dan 50 milligram nitraat in een liter water zitten.

Vanggewassen

Schouten wil nu dat boeren voortaan elk perceel grond dat ze gebruiken eens in de vier jaar, en vanaf 2027 elke drie jaar, met een rustgewas inzaaien. Dat nieuwe gewas zorgt voor herstel van de bemeste bodem. Daarnaast moet de boer met vanggewassen of winterteelt de meststoffen vasthouden. Vanaf 2023 moet 60 procent van de landbouwgrond van een bedrijf het hele jaar zijn begroeid, en vanaf 2027 alle grond.

De ‘bouwplannen’, waarin de boer zijn teelt voor meerdere jaren vastlegt, moeten zo duurzamer worden, legt Schouten in haar brief uit. Ook wil ze dat boeren stroken langs het water vrijhouden van mest, al mogen waterschappen hiervoor vrijstelling verlenen.

Lees ook:

Laat landbouw en vervuilende bedrijven betalen om de kwaliteit van ons water in orde te krijgen

De Unie van Waterschappen moet haar tanden laten zien. Want de waterkwaliteit blijft ondermaats als vervuilers niet harder worden aangepakt, meent Hans Middendorp, vicevoorzitter van de Algemene Waterschapspartij.

Onderzoek: boeren sjoemelen op grote schaal met mest en dat wordt nauwelijks gecontroleerd

Boeren sjoemelen in Nederland met grote partijen mest en er is nauwelijks controle op die fraude. Dit schrijft NRC op basis van onderzoek dat nog niet is gepubliceerd.