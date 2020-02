Boeren willen (veel) meer doen voor het milieu, met de juiste hulp

Grofweg de helft van de Nederlandse boeren doet al iets voor het milieu. Ze maaien na het broedseizoen, laten kruiden in de berm staan, geven hun vee klimaatvriendelijk voer, of ze gebruiken minder vaak zware machines en landbouwgif. Boeren die dit soort relatief kleine maatregelen treffen, zijn best bereid om (veel) meer te doen voor het milieu.

Dit constateert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vandaag in een adviesrapport. Dat is, in tijden van boerenprotesten tegen milieubeleid, een opsteker voor landbouwminister Carola Schouten (ChristenUnie). Zij zet in op ‘kringlooplandbouw’.

Uitkopen of stimuleren

Dat is een werkwijze, waarbij landbouw volledig hand in hand gaat met natuur. Dit hoort bij het Deltaplan Biodiversiteit, dat planten en dieren moet beschermen. Verder is kringlooplandbouw van belang voor het halen van klimaatdoelen én voor het oplossen van de stikstofcrisis. Om dat te bereiken wil het Rijk, naast het uitkopen van boeren, stimuleren dat de landbouw milieuvriendelijk wordt.

Verleid eerst dié helft van de boeren die zelf al wat doet, geeft het PBL als tip aan de overheid. Bij boeren die niets doen voor het milieu heeft dat volgens het adviesorgaan nu niet zoveel zin. Dat komt later wel, als de welwillende groep ‘natuurinclusieve’ landbouw succesvol in praktijk brengt, oppert het PBL, dat voor de studie samenwerkte met de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam.

Subsidies, leningen en rentevoordelen

De veehouders en akkerbouwers die bereid zijn om daarin te investeren hebben wel hulp van de overheid nodig, zegt het PBL. Ten eerste moet er geld beschikbaar komen voor boeren die schonere machines en stallen willen kopen. Dat kan zowel in de vorm van subsidies, leningen als rentevoordelen, oppert het PBL. Banken moeten dan geld verstrekken, maar de overheid kan ook een deel van de bestaande Europese landbouwsubsidies ‘groen’ inzetten.

Behalve geld noemt het PBL nog een voorwaarde, om de landbouw te verduurzamen: zekerheid. Boeren moeten ervan op aan kunnen dat regels en vergoedingen niet in elke kabinetsperiode weer op de schop gaan, aldus het PBL. De overheid moet zorgen ‘dat boeren zekerheid hebben over hun inkomsten’.

Onder boeren leven grote twijfels dat overheden en banken zich gaan inspannen voor duurzaamheid in hun sector. En of consumenten bereid zijn meer te gaan betalen voor duurzamere producten. Eerst zien, dan geloven, vinden reguliere melkveehouders (64 procent) en akkerbouwers (77 procent). ‘Consistent langetermijnbeleid’ kan financiële drempels wegnemen, aldus het PBL.

