Boeren protesteren deze week opnieuw tegen de aanpak van stikstof en het klimaat

Kort na de demonstratie van boeren in Den Haag zullen deze week weer acties met tractoren plaatsvinden. Honderden landbouwers worden vandaag verwacht bij provinciehuizen. Woensdag willen boeren het Binnenhof bezetten en oprukken naar onderzoeksinstituut RIVM in Bilthoven.

De actie vandaag is in gang gezet door landbouworganisatie LTO Noord. Ook in de regio’s Oost en West willen boeren bij provinciehuizen protesteren. Ze gaan om 10.00 uur, na de ochtendspits, op pad. Afgelopen vrijdag deden ze dat al in Brabant en Friesland. In Limburg gaan boeren dinsdag met de trekker richting provinciehuis.

Stikstofruimte verkopen

De boeren vinden dat de provincies met hun stikstofbeleid nog een stap verder gaan dan het kabinet. Het gaat om de praktische uitwerking van de maatregelen die de minister en provincies hebben bedacht. Boeren kunnen ‘stikstofruimte’ die ze over hebben, verkopen aan bijvoorbeeld de bouwer van een fabriek. Maar als een boer dat doet, is hij ook de bijbehorende fosfaatrechten of dierrechten kwijt. Dat betekent dat uitbreiding van dat boerenbedrijf dan niet meer mogelijk is. Oneerlijk, vinden de boeren, want ze kunnen dan nooit later extra dieren kopen en de stikstofuitstoot compenseren.

De provincie Friesland is vrijdag gezwicht voor de protesten. De Friese gedeputeerde Johannes Kramer beloofde de regels over de stikstofruimte in te trekken. Vice-premier Hugo de Jonge liet weten dat nogal voorbarig te vinden. De maatregelen moeten nog uitgewerkt worden, zei De Jonge.

Het is niet te verwachten dat alle provincies Friesland zullen volgen. Gelderland heeft al laten weten vast te willen houden aan het met het ministerie besproken uitgangspunt om de uitstoot van stikstof te beteugelen.

Geen vertrouwen

Komende woensdag volgt weer een demonstratie van boeren, georganiseerd door onder meer actiegroep Farmers Defence Force. Dan zullen tractoren naar het onderzoeksinstituut RIVM in Bilthoven rijden. De actieclubs hebben geen vertrouwen in de berekeningen die het instituut maakt van de neerslag van stikstofverbindingen in Nederland.

Daarna gaan ze naar het Binnenhof in Den Haag om daar hun ongenoegen kenbaar te maken over niet alleen het stikstofbeleid, maar ook een mogelijke inkrimping van de veestapel en sanering van boerenbedrijven.

Verdrag blokkeren

Intussen ageren twee andere boerenorganisaties samen met GroenLinks tegen het vrijhandelsverdrag (Ceta) dat de Europese Unie en Canada hebben gesloten. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) zoeken met de partij steun in het parlement om het verdrag te blokkeren.

Ceta zou aan Canadese producten slappere eisen stellen op het gebied van duurzaamheid en dierenwelzijn dan aan Nederlandse.

