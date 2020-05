Boeren boos dat ze zelf de wolf moeten weren: ‘omgekeerde wereld’

De provincie Noord-Brabant is begonnen met het uitreiken van netten die wolven moeten weren van vee. De afgelopen week zijn er in Brabant tientallen schapen doodgebeten door een wolf. Dit weekend nog legde een bewakingscamera in Vlijmen vast hoe een wolf enkele schapen van een hobbyboer greep. Niet eerder was zo’n aanval op beeld vastgelegd en de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie sprak van een ‘beangstigend unicum’. De agrarische organisatie wil dat er actie wordt ondernomen tegen de wolf.

De provincie Brabant heeft nu voor boeren wolfwerende netten beschikbaar gesteld. Deze netten met stroomdraad moeten wolven afschrikken. De maatregel maakt deel uit van de ‘Faunaschade Preventiekit Wolven’ van de Nederlandse provincies. “Het belangrijkste is om te zorgen dat de wolf minder kans krijgt om het vee aan te vallen”, stelt de Brabantse gedeputeerde Elies Lemkes-Straver in een verklaring. “Daarom zetten wij in op maatregelen om de wolf te weren.”

Niet op het vaste menu

Netten met stroomdraad zijn een manier om met wolven te ‘communiceren’, zegt ecoloog Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging. “Je moet hem leren dat hij daar niet moet zijn.” Volgens Lelieveld staan schapen niet standaard op het menu van de wolf, veeleer zouden reeën en wilde zwijnen zijn prooi zijn. Dat een wolf toch schapen pakt, zoals de afgelopen tijd in Brabant, heeft er volgens Lelieveld mee te maken dat schapen niet vluchten voor wolven, omdat ze denken dat het een hond is, waaraan ze gewend zijn. Bovendien is er in het Brabantse gebied weinig ander voedsel voor een wolf beschikbaar.

Boerenorganisatie ZLTO vindt bescherming van het vee tegen de wolf ‘de omgekeerde wereld’. Het plaatsen van hekken en rasters heeft volgens de agrarische organisatie ingrijpende gevolgen voor het landschap en voor andere wilde dieren. Bovendien vindt ZLTO het niet terecht dat de kosten hiervan voor rekening van de veehouder komen. ZLTO zou liever zien dat wolven uit een gebied verdreven kunnen worden naar een ander gebied. Als dat niet gaat, vindt de boerenorganisatie, moet het mogelijk zijn om op wolven te jagen en ze te doden.

Dat is wettelijk niet toegestaan, zegt Lelieveld van de Zoogdiervereniging: de wolf is een beschermde diersoort. Volgens de Europese Habitatrichtlijn zijn EU-lidstaten sinds 1979 verplicht om in het wild levende wolven in hun natuurlijke verspreidingsgebied te beschermen. Dat betekent dat het doden of vangen van wilde wolven strafbaar is én dat landen moeten zorgen voor een ‘gunstige staat van instandhouding’ van de wolvenpopulatie. Sinds 2014 geldt de wolf bovendien als beschermde inheemse soort in Nederland.

Terug van 150 jaar weggeweest

De wettelijke bescherming van de wolf heeft ervoor gezorgd dat het dier terugkwam in Nederland. Eind negentiende eeuw werd de laatste Nederlandse wolf gedood en bijna 150 jaar lang was het dier hier afwezig, totdat er in 2015 voor het eerst weer een wolf werd gesignaleerd in Noord-Nederland. Dat was een zwervend dier, maar sinds de zomer van 2018 leven er territoriale wolven op de Veluwe. Een daarvan heeft in 2019 vijf jongen gekregen. Daarnaast lopen er naar schatting tien wolven vrij rond in Nederland. Die richten soms bloedbaden aan, zoals onlangs bij de Brabantse schapen.

Nederland telt ongeveer een kwart miljoen schapen. Ze worden gehouden voor hun wol of hun vlees en ingezet om percelen te begrazen. Veehouders die ‘wolvenschade’ hebben, kunnen daarvoor een vergoeding krijgen. Afhankelijk van de leeftijd en het gewicht van een schaap varieert die vergoeding van 35 tot 200 euro.

Voor de wolfwerende netten van de provincie Noord-Brabant is nog niet veel animo, laat een woordvoerster van het provinciebestuur weten. In het weekend hadden drie veehouders zich gemeld, maandagmiddag was dat aantal opgelopen tot ongeveer tien.

