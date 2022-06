Bijna één op de drie boerenbedrijven moet stoppen door stikstofplannen, kabinet neemt schuld op zich

Maar liefst drie jaar heeft de boodschap die minister Christianne van der Wal (natuur en stikstof) vrijdag uitsprak, boven de markt gehangen: “Voor veel boeren zal dit betekenen dat zij hun bedrijf niet voort kunnen zetten.”

‘Dit’ is het langverwachte stikstofplan van het kabinet, dat de provincies de komende tijd moeten uitwerken. Voor het eerst sinds de Raad van State in 2019 een streep haalde door het vorige stikstofbeleid, wordt duidelijk hoeveel de landbouw moet bijdragen aan de stikstofreductie.

Dat is fors, blijkt uit de bijgeleverde cijfers. Rond kwetsbare Natura 2000-gebieden moet de stikstofuitstoot met soms meer dan 70 procent verminderen. Dat is niet mogelijk zonder forse ingrepen in de landbouw. De inschatting van de minister is dat in 2030 ongeveer 30 procent van de 50.000 boerenbedrijven verdwenen zal zijn.

Beeld Anne Blaak

Vooral in bepaalde regio’s is de opgave groot. Zo zitten er rond de Veluwe – een groot en kwetsbaar natuurgebied – veel veebedrijven. De intensieve landbouw daar heeft geen toekomst meer, zegt Van der Wal met zoveel woorden. Het kabinet heeft bijna 25 miljard euro gereserveerd om boeren te helpen (vrijwillig) te stoppen, te verplaatsen of hun bedrijf in te krimpen en natuurvriendelijker te maken.

Nooit gedaan wat werd beloofd

Van der Wal erkende dat decennialang kabinetsbeleid Nederland in deze crisis heeft gebracht. De minister schetste dat Nederland na de Tweede Wereldoorlog opnieuw werd opgebouwd zonder om te kijken naar de natuur. “In de jaren tachtig en negentig kwam er meer oog voor de natuur, maar we hebben nooit gedaan wat we toen hebben beloofd: de natuur ook beschermen.”

Met de stikstofuitspraak van 2019, en het stilvallen van de vergunningverlening voor woningbouw en economische ontwikkelingen, keerde de wal het schip. Nederland moet naar een ‘nieuwe balans’. Van der Wal: “De boeren worden vaak aangesproken alsof zij de schuldige zijn, maar dat is niet waar. We moeten vooral ook naar de overheid kijken.”

Aanvankelijk probeerde het vorige kabinet na het stikstofvonnis nog weifelend en met juridische listen de crisis te bezweren. Maar elke keer werd duidelijk dat rechters geen genoegen nemen met een reductie op papier, of met nieuwe economische ontwikkelingen terwijl de natuur onverminderd gebukt gaat onder een teveel aan stikstof. De ‘stikstofdeken’ die over het land ligt, moet eerst verdund worden. En hoewel het kabinet vindt dat de pijn hiervoor over alle sectoren moet worden verdeeld, is de opgave voor de landbouw veruit het grootst: die draagt voor 40 procent bij aan de stikstofdepositie.

Grootste landbouwactie ooit

Veel landbouworganisaties reageren verontwaardigd op de plannen, en ze roepen op tot ‘de grootste landbouwactie ooit’, op 22 juni. Actiegroep Agractie spreekt van “moord met voorbedachten rade tegen boerenbedrijven en de toekomst van boerengezinnen.”

Van der Wal zegt dat zij zich niet van de wijs zal laten maken door de harde verwijten en acties. En Staghouwer hoopt dat de boeren uiteindelijk beter uit deze crisis zullen komen. Veel boeren willen toch al stoppen, omdat ze geen opvolger kunnen vinden, én omdat het verdienmodel al jaren onder druk staat. Hij presenteerde vrijdag plannen die toekomstperspectief moeten bieden aan de boeren die wel doorgaan.

Stikstofminister Christianne van der Wal. Beeld ANP

Maar niet alleen het kabinet moet de druk uit agrarische hoek weerstaan, dat geldt ook voor de provincies. Maar uiteindelijk is er voor hen ook geen ontkomen aan, zegt Van der Wal: “We gaan richting de provinciale verkiezingen, ik weet dat dat niet het fijnste moment is om dit soort besluiten te nemen.” Maar desnoods hakt zijzelf de pijnlijke knopen door, mochten provincies weigeren: “Ik heb altijd het instrumentarium om het over te nemen, en uiteindelijk de doelen te halen.”

Lees ook:

‘Stikstofstrijder’ Johan Vollenbroek is positief over de plannen van het kabinet: ‘Ik lees zowaar klare taal’

De man die het Nederlandse stikstofbeleid aanvocht, is gematigd tevreden over de nieuwe stikstofplannen. ‘Maar ze zijn wel drie jaar te laat.’