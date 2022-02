Bij mijn volgende thuisbatterij krijg ik een elektrische auto cadeau

Volgend jaar krijg ik als het goed is een enorme thuisbatterij, van 54 kWh in plaats van de huidige 7. Kost wel een paar centen: 25.500 euro. Maar een mooie bijkomstigheid is dat ik er een nieuwe elektrische auto bij cadeau krijg.

Bezondig ik me hier aan gekkigheid? Nou, niet helemaal. Ik heb twee jaar geleden een elektrische auto met rondom zonnepanelen besteld, en die gaat 25.500 euro kosten. Die auto, een Sion van het nieuwe Duitse merk Sono, krijgt een batterij van 54 kWh, wat voor een auto heel redelijk maar niet echt groot is. De Sion zit in de laatste fase van ontwikkeling en wordt als het goed is volgend jaar geleverd.

Miljoenen rijdende batterijen

Een van de pluspunten van mijn nieuwe zonneauto is dat de batterij straks als thuisbatterij kan worden ingezet. De Sion krijgt een systeem ingebouwd (Vehicle to Grid, V2G) waardoor de batterij de stroom ook kan terugleveren aan mijn huis en aan het net (grid). Stroom van mijn zonnepanelen op het dak van mijn huis (en van de panelen op de auto) wordt straks opgeslagen in de batterij van de Sion. En als ik later thuis meer stroom nodig heb dan mijn panelen leveren, kan ik de stroom uit de autobatterij thuis inzetten. Ook kan ik die stroom het net op sturen en zo helpen om de regionale of nationale vraag naar stroom te dekken. Ik stabiliseer dan het net én help om te voorkomen dat er een gascentrale moet worden gestart om aan de extra stroomvraag te kunnen voldoen.

Natuurlijk lukt me dat niet in mijn eentje, maar als over een paar jaar pakweg een miljoen auto’s V2G aankunnen, dan heb je het over zeg 60 miljoen kWh aan opslag, 60 GWh. Dat zet al echt zoden aan de dijk. Onder meer Volkswagen heeft aangekondigd dat vanaf volgend jaar al zijn nieuwe modellen van V2G worden voorzien. Andere fabrikanten zullen ongetwijfeld volgen.

Thuisbatterij: klein en kostbaar

Maar goed, waarom zeg ik nu dat ik een thuisbatterij voor 25.500 euro koop en daar een elektrische auto bij cadeau krijg? Ik betaal toch 25.500 euro voor die auto?

Dat klopt. Maar het is maar hoe je het bekijkt. Want wat blijkt het geval? De huidige thuisbatterij van een kleine 7 kWh heb ik gratis in huis dankzij een onderzoeksproject. Als ik die batterijen twee jaar geleden had moeten kopen, zouden ze me zo’n zevenduizend euro hebben gekost, afgerond duizend euro per kWh. Da’s heel kostbaar dus.

Een Sono Sion wordt in zekere zin een rijdende thuisbatterij. Beeld Sono Motors

De afgelopen week was ik bij een man, een energiefanaat net als ik, die zonnepanelen verkoopt, in elektrische auto’s rijdt en ook wel een thuisbatterij zou willen leveren. Ik vroeg hem wat die batterijen tegenwoordig kosten. Hij kan een set van 10 kWh nu voor 5.500 euro leveren, zeg maar 500 euro per kWh. Da’s dus de helft van twee jaar geleden. Heel mooi.

Driezitsbank

Maar 10 kWh is eigenlijk nog steeds te klein als thuisbatterij. En een thuisbatterij van 54 kWh, zoals in mijn komende Sion, zou bij hem nu omgerekend 27.000 euro kosten. Da’s veel te veel. Ik krijg die batterij volgend jaar echter dus dankzij mijn Sion al voor 25.500 euro. En daar zitten dan bovendien vier wielen, een twee- en een driezitsbank, ruitenwissers, zonnepanelen en nog zo het een en ander aan vast, alles zonder extra kosten!

Een paar weken geleden schreef ik hier al dat de regering niet thuisbatterijen zou moeten subsidiëren, zoals netwerkbedrijf Liander bepleit, maar V2G-laadpalen voor thuis. Die laadpalen zijn namelijk een stuk duurder dan laadpalen waarmee je alleen maar een autobatterij kunt opladen en niet kunt ontladen. Als die prijs daalt, en we krijgen steeds meer e-auto’s die V2G aankunnen, dan zet dat veel meer zoden aan de dijk voor het ontlasten van het stroomnet, is mijn overtuiging.

Betaalbare paal

Ik kreeg meteen flink wat kritiek te verduren. Er zijn nog nauwelijks auto’s die met V2G overweg kunnen. Er is nog geen internationale standaard voor V2G. Het hele concept moet zich nog in de praktijk bewijzen. En dat terwijl thuisbatterijen hier en nu te koop zijn, en in met name Duitsland al heel veel worden geplaatst.

Dat is allemaal waar, maar thuisbatterijen zijn of te klein om het probleem echt op te lossen, en dan evengoed nog heel kostbaar, of ze zijn groot genoeg en absoluut onbetaalbaar. Ik heb volgend jaar een thuisbatterij op wielen van maar liefst 54 kWh, gratis, bij de aanschaf van een elektrische auto (of omgekeerd, wat voor u ook maar het belangrijkste is). Wat ik dan helemaal bovenaan mijn verlanglijstje heb staan is een betaalbare V2G-laadpaal.

De stroom uit een Sono-batterij kan ook gebruikt worden om bijvoorbeeld thuis het licht te laten branden of om de batterij van een andere e-auto op te laden. Beeld Sono Motors

Waar een wil is

Of er volgend jaar al een internationale standaard is, weet ik niet, maar dat is misschien ook niet het belangrijkste. De eerste e-auto’s hadden afwijkende stekkers. Pas na een jaar of tien kwam er een beetje lijn in. Dat heeft de opmars van de e-auto niet kunnen stoppen. De voordelen bleken al snel zo groot dat afwijkende stekkers geen onoverkomelijke hindernis werden maar slechts een probleem dat gaandeweg moest worden opgelost. Kom op, fabrikanten, lever mij over een jaar een betaalbare V2G-laadpaal en ik zal de loftrompet over u steken.

Nou ja, ik zal ’m eerlijk gezegd waarschijnlijk niet kopen, want Sono levert ’m zelf tegen die tijd voor een redelijke prijs, zo hebben ze onlangs beloofd. Critici betwijfelen of Sono dat kan waarmaken, maar van mij krijgen ze voorlopig het voordeel van de twijfel. Critici dachten tien jaar geleden ook dat Tesla met zijn elektrische autootjes geen deuk in een pakje boter kon slaan... Waar een wil is, kunnen soms verrassende wegen worden gevonden.

