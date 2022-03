Bij elke verkochte warmtepomp geeft iemand een klap op de gong. ‘Klonggg’ klinkt tien keer per dag

In het kantoor van Heattransformers hangt een gouden gong aan de muur. Het slagwerk glimt boven de bureaus van druk bellende medewerkers. “Bij elke verkochte warmtepomp geeft iemand een klap op de gong”, zegt Stijn Otten (38), medeoprichter van het in 2018 opgerichte bedrijf. De laatste weken klinkt die ‘klonggg’ dik tien keer per dag. “We ervaren topdrukte”, zegt Otten, terwijl hij door het bedrijfspand in Woerden loopt.

Sinds de gasprijs afgelopen najaar een scherp stijgende lijn inzette, rinkelt de telefoon steeds vaker. “Mensen willen weten: past een warmtepomp in mijn huis, verdien je dat apparaat ooit terug, maakt het herrie?” Niet iedereen kan aan de warmtepomp, erkent de ondernemer. Het is een relatief groot apparaat, omdat er ook een buitenunit bij hoort, een soort airco. “Je moet het kwijtkunnen.” En heb je alle ruimte, dan kunnen enkelglas en gebrek aan spouwmuren alsnog spelbreker zijn. “Grote, ongeïsoleerde huizen zijn vaak ongeschikt.”

Volledig van het gas af vergt een stevige verbouwing

Toch is Heattransformers ervan overtuigd dat meer dan de helft van de Nederlandse huizen ‘aan de warmtepomp’ kan en zal gaan. Otten: “Zeker de hybride warmtepomp.” Die is kleiner en technisch makkelijker inpasbaar. Zo’n hybride pomp werkt op elektra, maar als het echt koud is, gebruikt hij nog wel gas. Otten wijst er eentje aan. “De helft van onze klanten belt op met de wens om volledig gasloos te wonen. Slechts 5 procent gaat uiteindelijk full electric.”

Volledig van het gas af is aanzienlijk duurder en vergt een stevige verbouwing. Een hybride warmtepomp van gemiddeld 3000 euro laat zich, met subsidie, bij de huidige hoge gasprijs in drie jaar al terugverdienen, zegt Otten, terwijl hij een tijdje geleden nog met een terugverdientijd van tien jaar rekende. De oplopende verkoop stuwde Heattransformers, dat in een paar jaar tijd groeide van drie naar vijftig medewerkers, zowel technici als marketeers.

“Onze eerste klantgroep koos de warmtepomp voor het klimaat”, zegt Otten. “Dat breidde uit naar klanten die mikken op de financiële baten. En nu komt daar met de Oekraïne-oorlog nog een drijfveer bij. Mensen willen snel af van het Russische gas.” Bij Heattransformers hangen er de laatste tijd geëmotioneerde mensen aan de lijn, volgens Otten. “Ze willen als gasklant de oorlog niet mede-financieren. Een warmtepomp bestellen wordt een principekwestie.”

De monteurs in Woerden krijgen een extra cursus voor de installatie van warmtepompen. Beeld Werry Crone

De Vereniging Warmtepompen bevestigt dit namens de hele sector. “De omzet van warmtepompverkoop verdubbelde, als gevolg van de hoge gasprijs en de Oekraïne-oorlog. Het aantal aanvragen schiet omhoog”, zegt voorzitter Frank Agterberg. De apparaten zijn dermate populair dat de levertijd voor de meest gewilde exemplaren – compact en voordelig – heel wat maanden telt. Een extra complicerende factor is dat kleine onderdelen, zoals chips en pompjes, uit doorvoerland Oekraïne moeten komen. De oorlog belemmert dat.

“Hopelijk kunnen we voor het volgende stookseizoen weer volop installeren”, zegt Otten. Dankzij aanbod van voorraad en alternatieve merken kan zijn bedrijf nog eventjes vooruit. De bedrijfsloods in Woerden staat vol dozen met warmtepompen erin. “Honderd stuks. Binnen twee weken is deze lading weg”, glundert Otten.

CV-installateurs moeten klaar zijn voor de warmtepomp. “Bij de oudere garde in de installatiebranche is er soms koudwatervrees.” Personeel bijscholen en opleiden is het devies. Want sommige dingen moet je als warmtepompinstallateur maar net even weten. “Een warmtepomp bevat een drukbuisje met F-gassen. Wanneer dat zou vrijkomen vliegt er net zoveel broeikasgas de lucht in als een retourvlucht Amsterdam-New York veroorzaakt. Dat is natuurlijk het laatste dat je wil.”

Lees ook:

Vooral rijke Nederlanders gaan profiteren van energie- en brandstofkorting

De hoogste inkomens profiteren het meest van de belastingverlagingen op brandstof en energie. Die voert het kabinet door als compensatie voor de sterke prijsstijgingen door de oorlog in Oekraïne.

Interesse in groen wonen stijgt, maar de warmtepomp is uitverkocht

Vanwege de hoge gasprijzen overwegen steeds meer mensen om een warmtepomp te kopen. Probleem is alleen: ze zijn uiterst schaars, de wachttijden zijn lang.

Stijgende gasprijzen? Wie snel zijn huis wil verduurzamen, loopt tegen lange wachttijden aan

Warmtepomp? Extra-isolerend dubbelglas? Wie de stijgende gasprijzen wil ontlopen en nog snel wil verduurzamen, heeft het vanwege het tekort aan technische vakmensen niet makkelijk.