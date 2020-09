Bij de aankoop van natuur heiligde het doel de middelen

Het was zo’n mooi vooruitzicht: een florerende Nederlandse natuur in een aaneengesloten netwerk van natuurgebieden, meren en bossen. Een jaar of dertig geleden werd vanwege de achteruitgang van het aantal planten en dieren, de teruggang van de biodiversiteit en de afname van het areaal natuur dit toekomstbeeld omgezet in politiek beleid. Nederland zou werk maken van de aanleg van een ‘Ecologische Hoofdstructuur’. In een druk en versnipperd land was het geen sinecure die grote aaneengesloten natuurgebieden te verwezenlijken. Bestaande natuurgebieden grensden bijvoorbeeld aan agrarische percelen. Die zouden dan moeten worden opgekocht en opnieuw ingericht – in Renkum transformeerde zelfs een industrieterrein in natuurgebied.

Maar wie moest dat opkopen, herinrichten en beheren van terreinen op zich nemen? Geen ambtenaren op een Haags ministerie, vond de regering, maar partijen die er ervaring mee hebben: natuurorganisaties die zelf ook eigenaar van natuurgebieden zijn, zoals Het Groninger Landschap, it Fryske Gea of Natuurmonumenten. Als zij hun bezit uitbreidden, zou de gewenste Ecologische Hoofdstructuur steeds meer vorm krijgen. Maar het aankopen van landbouwgrond kostte meer dan de terreinbeherende organisaties (“tbo’s”) dankzij hun donateurs in kas hadden. Daar wist de regering wel iets op: de tbo’s konden subsidie krijgen voor de gronden die ze aankochten en in beheer namen. Alles voor de nieuwe natuur, het doel heiligde de middelen.

Boeren die ook wel een extra perceel wilden, klaagden dat landbouwgrond op deze manier voor altijd werd veranderd in nieuwe natuur en nooit meer op de agrarische grondmarkt zou komen. Soms kreeg een verkocht terrein de beschermde status Natura-2000, met alle beperkingen van dien.

Oneerlijke concurrentie

Particuliere eigenaren van landgoederen, bossen en natuurgebieden waren niet blij met de aankoopsubsidies. Als er een stuk grond te koop kwam, konden de tbo’s dat dankzij de meebetalende overheid gemakkelijk krijgen. Met die grond konden de natuurorganisaties vervolgens geld verdienen, bijvoorbeeld door er tegen betaling recreatie toe te staan of door hout te verkopen. Soms verkregen de tbo’s zelfs gratis grond, omdat de rijksoverheid er al eigenaar van was en het ‘om niet’ overdroeg om de Ecologische Hoofdstructuur uit te breiden.

De landgoedeigenaren beklaagden zich in Den Haag: dit was oneerlijke concurrentie, in een eerlijke markt hoort iedereen evenveel kans te hebben om een stuk grond of bos te kunnen kopen. Er volgde een bemiddelingspoging: in het voorjaar van 2009 ondertekenden onder meer Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Federatie Particulier Grondbezit (de landgoedeigenaren) de ‘Verklaring van Linschoten’ waarin ze afspraken samen “een extra impuls te geven” aan het natuurbeheer.

Een deel van de landgoedeigenaren wilde niet instemmen met de verklaring. Die was volgens hen te vrijblijvend, kende geen juridische waarborgen om te voorkomen dat de natuurorganisaties zouden worden bevoordeeld en loste ook de misstanden niet op. Deze landgoedeigenaren vormden de Vereniging Gelijkberechting Grondbezitters. Die beklaagde zich bij de Europese Commissie in Brussel: Nederland zou met de aankoopsubsidies voor de natuurorganisaties onterechte staatssteun verlenen aan organisaties die gewoon commerciële inkomsten hebben uit recreatie en houtverkoop.

De grond werd duur betaald

Och, oordeelde de Europese Commissie, de hoofdactiviteit van de twaalf provinciale Landschappen en van Natuurmonumenten is natuurbeheer, waardoor ze geen echt commercieel bedrijf zijn en de aankoopsubsidies voor de nieuwe natuurgebieden géén onterechte staatssteun zijn. De klagers lieten het er niet bij zitten en startten een juridische procedure. Van het Europese Gerecht en ook in hoger beroep bij het Europese Hof kregen ze gelijk: de Europese Commissie had níet mogen concluderen dat er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun. Ze moet de kwestie opnieuw beoordelen.

Die nieuwe beoordeling met het arrest van het Hof in het achterhoofd, kan volgens de landgoedeigenaren (en juristen) slechts als uitkomst hebben dat de subsidies alsnog worden afgekeurd. Dan moet het geld, met rente, terug naar de staat. Wat dit betekent voor het eigenaarschap en het beheer van de aangekochte gronden, is onduidelijk. Als de terreinen noodgedwongen weer op de markt komen, kan dat speculanten trekken die een heel eigen definitie hanteren van ‘natuurbeheer’.

De omstreden aankoopsubsidies zijn verstrekt van 1993 tot 2012. Daarna zijn ze gestopt, maar niet omdat ze hun doel hadden bereikt: de ecologische hoofdstructuur is tot op de dag van vandaag niet gerealiseerd. Het zal voor de staat een hele toer worden om het onterecht uitgekeerde geld terug te halen. De grond werd duur betaald: boven de marktprijs en met een juridische nederlaag op de koop toe.

