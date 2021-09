Bij Australische bosbranden kwam meer CO2 vrij dan het land aan fossiele uitstoot produceert

Drie maanden lang brandden de eucalyptusbossen van Zuidoost-Australië. Tijdens die ‘Black Summer’ van 2019-2020 kwam een immense hoeveelheid CO 2 in de atmosfeer. Ruim 700 miljoen ton, bijna het dubbele van wat het land in een jaar tijd door de verbranding van fossiele brandstoffen uitstoot. En vergelijkbaar met de jaarlijkse wereldwijde uitstoot door het vliegverkeer.

Bosbranden leverden altijd al een groot aandeel in de mondiale CO 2 -uitstoot, schrijven onderzoekers van de Vrije Universiteit en het Nederlands instituut voor ruimteonderzoek SRON woensdag in het vakblad Nature. Maar dat aandeel, 20 à 25 procent, werd tot nu toe gecompenseerd doordat de bossen weer aangroeiden en de CO 2 opnamen.

Die cyclus was al verstoord in gebieden waar de wouden werden verbrand om plaats te maken voor landbouw, zegt Ivar van der Velde van SRON. “Nu lijken ook deze branden in Australië netto bij te dragen aan de opwarming. De bossen hebben in ieder geval meer tijd nodig om te herstellen, waardoor de CO 2 langer in de atmosfeer blijft. Bovendien wordt het door de opwarming in dit gebied heter en droger, met meer branden tot gevolg. We denken dat de vegetatie de kans niet meer zal krijgen om op het oude niveau te komen.”

In het veld gemeten

Er waren al rapporten over de omvang van de CO 2 -uitstoot, maar die waren gebaseerd op schattingen van de hoeveelheid verbrand hout en gras. De Nederlanders maakten gebruik van de Tropomi-satelliet die veranderingen in de concentratie koolmonoxide in de atmosfeer meet. Kooldioxide is niet goed te meten, legt Van der Velde uit. “Koolmonoxide wel, en we hadden in het veld gemeten wat de verhouding van de twee gassen was bij de verbranding van eucalyptusbomen. Ons cijfer is daarom een stuk betrouwbaarder.”

Het is de vraag of ook andere bosbranden een netto bijdrage leveren aan de CO 2 -uitstoot. Zoals de recente branden in het Mediterrane gebied, of in Californië. Het zijn grote branden, met apocalyptische beelden, erkent Van der Velde. “Maar nog altijd van een andere orde van grootte dan die in Australië. Zelfs de branden in de boreale bossen van Siberië zijn niet zo groot. Maar als het vuur daar diep in de veenbodem reikt, komt er oeroude CO 2 vrij die vervolgens niet meer wordt opgeslagen. Het Tropomi-team is van plan ook daar de CO 2 -uitstoot te monitoren.”

