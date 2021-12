Berenhuiden en leguanenvlees: in één maand spoorden inspecteurs duizenden producten van beschermde dieren op

In een koffer van een reiziger op Schiphol trof de douane 145 reptielen en amfibieën aan. De vrouw was op doorreis van Mexico naar Rusland. In Gelderland pakten inspecteurs van de Nederlandse voedsel en warenautoriteit (NVWA) een handelaar met 470 vogels die illegaal vanuit Afrika naar Nederland waren gesmokkeld.

Het is een deel van de ‘buit’ van de politie, de douane en inspecteurs van de NVWA bij een gerichte actie om de handel in beschermde dieren en planten aan te pakken. In oktober gaf de NVWA de opsporing daarvan extra aandacht, samen met 117 andere landen ‘om de samenwerking te verbeteren’. Het is een jaarlijks terugkerende campagne.

Vogels, reptielen en amfibieën

In Nederland werden 647 levende vogels, reptielen en amfibieën aangetroffen. Daarnaast vonden de agenten en inspecteurs 3 kilo illegaal vlees van een leguaan en een python, 3 huiden van bruine beren, 8 bontjassen waarin de huid van de lynx en de wolf is verwerkt plus 4,5 kilo salep, meel gemaakt van knollen van beschermde orchideeën. In totaal troffen de controleurs 2300 producten aan die zijn gemaakt van beschermde planten en dieren.

Handel in uitheemse beschermde dieren is meestal verboden. Het schaadt de biodiversiteit in de landen waar ze worden gevangen, zegt inspecteur Jamie Bouhuys van de NVWA. “Elk dier dat door een stroper wordt gevangen of een plant die verdwijnt, kan in het ecosysteem van het land van herkomst geen functie meer vervullen. Bovendien hebben de dieren, zoals papegaaien, daar een culturele waarde. Het kan ook gevaarlijk zijn om de dieren illegaal te verplaatsen. Het risico bestaat dat dierziekten de Europese Unie binnenkomen.” Of de illegale handel toeneemt, is moeilijk te zeggen, vindt Bouhuys. “Wij zijn er ieder dag hartstikke druk mee. Maar we weten niet wat we niet pakken.”

Topje van de ijsberg

De NVWA werkt met 25 inspecteurs. Het is goed dat inspecteurs deze internationale actie opzetten, vindt Henk Simons van de internationale unie voor natuurbehoud, de UICN. “Of deze vangst groot is en of de handel groeit, is lastig te zeggen. Het kan het topje van de ijsberg zijn, want we weten dat deze illegale handel een van de meeste lucratieve activiteiten is in de onderwereld. Ook weten we dat veel handel verloopt via de Rotterdamse haven en Schiphol.”

Bij de illegale handel worden de dieren vaak onder slechte omstandigheden gehouden. Zo zaten in de koffer van de vrouw uit Mexico naast de 145 levende boomkikkers, boomhazelwormen en ratelslangen, nog vijf onderweg gestorven dieren.

In Overijssel troffen inspecteurs in een woning 121 boa constrictors en 10 driekleurige haakneusslangen aan. De bewoner heeft geen geldige registratie als kweker. Niet alle handel in uitheemse dieren is overigens illegaal, legt Jamie Bouhuys uit. Voor dieren die een zeer beschermde status hebben is een certificaat nodig. Voor dieren die een minder beschermde status hebben, kan een overdrachtsverklaring van een kweker volstaan, maar die is soms vervalst. Bouhuys: “Het controleren van de juiste papieren is een lastig karwei.”

