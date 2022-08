Beregeningsverbod in Brabant: ‘Let op, we hebben onze grenzen bereikt’

De droge zomer van 2018 was al een spannend jaar voor het waterschap Brabantse Delta. “We hebben het toen net aan gered.” vertelt Inge Wesel, die zich als beleidsmedewerker bij het waterschap dagelijks met de waterverdeling bezighoudt. Sindsdien ziet het waterschap ieder jaar weer dat de vraag naar water groter is dan het aanbod. “De laatste jaren worden de grenzen opgezocht, maar de rek is eruit,” aldus Wesel.

Om die reden zag het waterschap zich genoodzaakt om een uitzonderlijk verbod op beregening in te voeren. Vanaf dinsdagochtend mogen agrariërs in het gebied tussen Bergen op Zoom en Tilburg tussen 7 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds geen oppervlaktewater (water uit sloten, beken en rivieren) gebruiken om hun gewassen van water te voorzien. De maatregel heeft geen invloed op de drinkwatervoorzieningen.

1. In andere delen van Nederland geldt ook al een verbod op beregenen. Wat maakt deze maatregel uitzonderlijk?

“In andere delen van Nederland hebben waterschappen inderdaad recentelijk een totaalverbod afgekondigd voor het beregenen van land met water uit beken en sloten. Ook in het gebied van de Brabantse Delta zijn al totaalverboden. Dat is een maatregel die verder gaat dan het urenverbod. Echter, tot nu toe zijn die maatregelen ingevoerd in gebieden met zandgrond. In die gebieden kunnen agrariërs nog steeds grondwater gebruiken om hun land te beregenen. Onze maatregel geldt voor het hele Brabantse Delta gebied. Dus ook in de polder, waar de boeren volledig afhankelijk zijn van het oppervlaktewater. Hoewel de boeren met deze maatregel nog steeds twaalf uur per dag mogen beregenen, is de impact vele malen groter. De agrariërs hebben namelijk geen alternatieve watervoorraad tot hun beschikking. Wij zijn het eerste waterschap dat op deze grote schaal een verbod heeft afgekondigd. Dat maakt het ook spannend.”

2. Waarom is de maatregel op dit moment noodzakelijk?

“Op dit moment zitten we aan de grens van onze watercapaciteit, de watervraag blijft hoog en het aanbod is te laag. Het is dus ook een signaal naar buiten toe: let op, we hebben onze grenzen bereikt. Daarbij blijft het de komende weken droog, met temperaturen van zelfs 35 graden. Die hoge temperaturen vergroten het risico op blauwalg. Er is water nodig om sloten en beken door te spoelen om zo de bacterie te voorkomen. Op dit moment bestaat het risico dat de blauwalg in ons hoofdsysteem komt. In dat geval moeten we het systeem, dat veel van onze polders van water voorziet, sluiten. In die situatie kan er een totaalverbod op beregening volgen. Dat willen we voorkomen, want een totaal verbod heeft gigantische consequenties voor het agrarisch gebied”

3. Wat gaan we merken van het verbod?

“Het urenverbod is ingevoerd om schade te voorkomen. Boeren mogen hun land in de avond en de nacht nog steeds beregenen. Ook zijn er een aantal uitzonderingen ingesteld. Zo mogen fruittelers hun fruitbomen overdag blijven koelen, zodat deze niet verbranden in de hete zon. En het oppervlaktewater mag nog steeds gebruikt worden als drinkwater voor vee, of om bijvoorbeeld een brand te blussen. Tot slot heeft het geen gevolgen voor onze drinkwatervoorziening, dat staat er los van.”

4. Gaan andere waterschappen jullie voorbeeld volgen?

“We hebben onderling veel contact, maar uiteindelijk maakt iedere waterschap een eigen afweging. Het blijft een maatregel die je liever wil voorkomen. Maar hopelijk zorgt deze maatregel er voor dat ergere verboden worden voorkomen.”

Lees ook:

Hoe gaat het nu in de gortdroge Achterhoek? ‘Je kunt maatregelen nemen wat je wilt, daar valt niet tegenop te werken’

Drie jaar geleden wandelde Trouw door de verdroogde Achterhoek dat maatregelen wilde nemen tegen de droogte. Is dat gelukt?

Door het lage waterpeil komen bedrijven niet meer aan hun grondstoffen: ‘We hebben de verkoop gestaakt’

Zand, grind, staal en aluminium: de vraag ernaar is groot, maar het aanbod wordt beperkter nu de droogte toeslaat. Dus gaan de prijzen omhoog.