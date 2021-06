Benzine is al over zijn top, net als de verkoop van benzinemotoren

De opmars van elektrische auto's begint nu echt merkbaar te worden aan de pomp en in de autofabrieken. De benzineverkoop heeft zijn piek al bereikt en neemt nu af. En sinds 2019 daalt ook de verkoop van auto's met verbrandingsmotoren. Bij diesel voor zware vrachtwagens is er nog een groei tot uiterlijk 2027, maar mogelijk zal de krimp ook hier eerder inzetten.

Die conclusies trekken onderzoekers van Bloomberg New Energy Finance in hun nieuwste rapport over elektrische voertuigen. In hun jaarlijkse visie op de ontwikkeling van elektrisch wegtransport kijken ze naar twee scenario's: een waarbij de politiek niets extra's doet (het economisch transitie scenario - ETS) en een waarbij aanvullende maatregelen worden genomen om in 2050 het wegtransport zeker CO2-vrij te hebben (netto zero scenario - NZS).

Het meest opmerkelijke gegeven is wat mij betreft dat de benzineverkoop al aan het dalen is en naar alle waarschijnlijkheid dus ook nooit meer zal stijgen. Dat het bij diesel nog niet zover is, komt door de zware vrachtwagens waarvoor elektrisch rijden tot voor kort nog geen optie was. Inmiddels komt daar echter ook verandering in dus zal in 2027 ook de dieselpomp op afnemende klandizie moeten gaan rekenen, aldus Bloomberg. Dat wil zeggen, volgens het economische scenario ETS. Want als de wereld echt vindt dat we in 2050 op netto nul CO2-uitstoot moeten uitkomen, dan zal ook de zware vrachtwagen sneller op stroom moeten overschakelen. Gelukkig zijn er tal van batterijverbeteringen in aantocht die dit ook mogelijk moeten maken.

Een elektrische bus die mij vanuit Bergen naar station Alkmaar brengt. Bussen zullen wereldwijd waarschijnlijk al ruim voor 2050 geen CO2 meer uitstoten. Beeld Vincent Dekker

De verkoop van nieuwe auto's heeft vorig jaar een forse knauw gekregen door corona. Mede daardoor werden er toen veel minder auto's met verbrandingsmotoren verkocht dan in het topjaar 2018 (73 om 87 miljoen). Maar ook in 2019 nam de verkoop van ‘fossiele’ auto's al af, met name door de opmars van batterij-elektrische en hybride auto's. Tot 2025 neemt de totale verkoop van personenauto's de komende jaren weer toe, maar die groei komt dan helemaal van elektrische en hybride auto's terwijl de puur fossiel rijdende auto's steeds minder worden gekocht. Ook dit is volgens het ETS-scenario. Als we werk maken van het streven naar netto nul in 2050, zal de groei van elektrisch veel sneller moeten gaan.

19.500 miljard euro

De onderzoekers komen met indrukwekkende cijfers als het om de bedragen gaat die met de aanschaf van elektrische auto's zijn gemoeid. In het ETS geven we tot 2040 voor 19.500 miljard euro uit aan elektrische auto's en in het NZS is dat zelfs bijna het dubbele. Wie denkt dat dit waanzinnige bedragen zijn heeft misschien gelijk, maar moet bedenken dat we dat ook aan nieuwe auto's zouden uitgeven als het om fossiele auto's zou gaan. En waarschijnlijk zou het bedrag dan nog hoger zijn omdat elektrische auto's naar verwachting over een paar jaar ook in aanschaf goedkoper zullen zijn dan brandstofauto's. De gebruikskosten zijn bij elektrisch nu al lager dan bij fossiele brandstoffen.

Om al die auto's op te laden moeten we ook massaal laadpalen gaan neerzetten: tot 2040 voor bijna 500 miljard euro in het ETS en 750 miljard in het nul-scenario. Nederlandse bedrijven als EVBox en Fastned hebben dus een enorme groeimarkt aangeboord... Die bedragen verbleken echter weer bij het zien wat er in duurzame energie zelf wordt geïnvesteerd. Dat was alleen vorig jaar al zo'n 250 miljard euro.

De bus als eerste

Wil de wereld het nul-scenario voor 2050 halen, dan moet in 2030 60 procent van alle nieuwe auto's elektrisch zijn. In Europa zou dit best eens veel hoger kunnen uitkomen, op 100 procent zelfs als het aan onder meer Nederland ligt. Maar elders in de wereld zal de vervanging van brandstofauto's trager gaan, vermoedt Bloomberg. Wereldwijd rijden nu 1,2 miljard auto's met brandstofmotoren rond, en daar komen nog wel vele miljoen bij zolang van de 90 miljoen nieuwe auto's die jaarlijks worden verkocht nog een flink deel verbrandingsmotoren heeft.

Bijzonder positief zijn de onderzoekers over de bussen in de wereld. Die lijken als eerste richting 100 procent elektrisch te gaan, samen met de twee- en driewielers. De laatste is een grote categorie in veel landen waar ze massaal als kleine taxi's en bestelwagens worden ingezet.

Zonne-auto gemist?

Wat ik mis in het overzicht van Bloomberg is de rol van zonnepanelen op auto's. Die lijkt nu nog verwaarloosbaar klein, maar als ik zie wat mijn Sono Sion over een paar jaar kan veroorzaken, dan kan ik me voorstellen dat zonne-auto's snel standaard zullen worden. De zonnepanelen op mijn Sion leveren straks op een zonnige dag 35 km aan extra rijbereik. Dat lijkt niet veel. Maar in Nederland rijden auto's gemiddeld precies die 35 km... En in mijn privé-situatie gok ik dat ik de helft van mijn jaarlijkse kilometers straks kan afleggen met zonnestroom van mijn eigen auto. En op andere dagen kan ik toe met de relatief kleine batterij die in de auto zit. Waardoor die auto relatief licht is en zuiniger rijdt.

Sono werkt inmiddels samen met MAN om de bussen en vrachtwagens van deze Duitse fabrikant van zonnestroom te voorzien. En in Nederland heeft de start-up IM Efficiency zonnepanelen die op alle vrachtwagens moeten passen. De stroom daarvan zal in eerste instantie voor koeling van de lading zijn, waarvoor dieselmotoren nu veelal nog de stroom leveren, maar kan uiteraard ook de batterij van een elektrische vrachtwagen gaan voeden.

Kortom: ik vermoed dat de benzine- en dieselpompen nog sneller klanten gaan verliezen dan Bloomberg in zijn toch al hoopgevende rapport nu voorziet.

In zijn weblog ‘Vincent wil zon’ belicht Vincent Dekker innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis. Lees meer afleveringen op trouw.nl/vincentwilzon.

