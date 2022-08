Belangrijk ESG-keurmerk voor financiële markt staat op losse schroeven

Een veelgebruikt duurzaamheidslabel voor grote bedrijven en beleggers is in opspraak geraakt. Critici vonden altijd al dat grote bedrijven te makkelijk wegkomen met mooie woorden over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Nu laten wetenschappers zien dat veel bedrijven hun beloftes inderdaad niet waarmaken.

De ESG-beoordeling van een bedrijf moet laten zien of een onderneming haar best doet om ontbossing, kinderarbeid, moderne slavernij en corruptie te voorkomen. De afkorting staat voor environmental, social en governance. Een goed scorend bedrijf let op duurzaamheid en sociale gelijkheid, en is bovendien transparant.

Die scores worden toegekend door financiële databedrijven, zoals het Amerikaans-Britse Refinitiv. Zo helpen zij bijvoorbeeld pensioenfondsen bij het duurzaam beleggen. ESG is flink ingeburgerd. Veel bedrijven rapporteren onder deze noemer over hun maatschappelijke prestaties, en wereldwijd hebben ESG-bezittingen een waarde van ruim 40 biljoen dollar, zegt persbureau Bloomberg.

Onderzoek naar 7232 bedrijven

Maar veel bedrijven doen zich mooier voor dan ze zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de wetenschappers Bram van der Kroft en Dennis Bams, beiden verbonden aan de Open Universiteit en Universiteit Maastricht.

Van der Kroft en Bams hebben 7232 bedrijven geanalyseerd op bijna 500 duurzaamheidscriteria in de periode 2003-2020. Daarvoor gebruiken ze data van Refinitiv. De conclusie luidt dat de ESG-beoordelingen vooral de beloftes van bedrijven weerspiegelen, en niet hun prestaties. Ook op lange termijn maken veel bedrijven hun goede voornemens niet waar. Opmerkelijk is dat Refinitiv zelf positiever oordeelt over de bedrijven, zegt Van der Kroft.

Geloofwaardigheid onder druk

Deskundigen zeggen al langer dat het ESG-systeem geen duidelijke criteria kent en daarom een geloofwaardigheidsprobleem heeft. Zo zegt wetenschapper Robert Eccles van de Saïd Business School van Oxford tegen Bloomberg dat het label beter niet meer gebruikt kan worden. Het keurmerk wordt van alle kanten aangevallen en dat komt volgens hem doordat de maatstaven te onduidelijk zijn.

Paul Clements-Hunt introduceerde het ESG-concept in 2004 in een werkgroep voor de Verenigde Naties. Hij erkent tegen Bloomberg dat bedrijven hun ESG-beoordeling gebruiken voor greenwashing. Maar hij vindt het onverstandig om de criteria helemaal af te danken. Dat zou de problemen van de wereld niet oplossen, en de financiële markten zijn inmiddels gewend aan ESG-criteria.

Ondertussen heeft de Europese Unie de regels voor bedrijven aangescherpt. Zij moeten bekendmaken wat hun ESG-risico’s zijn en welk effect zij hebben op het milieu. Voorbeelden van grote bedrijven die regelmatig in het nieuws komen vanwege misstanden zijn levensmiddelenbedrijf Nestlé (kinderarbeid in de cacao-industrie) en oliebedrijf Shell, die direct betrokken is bij vervuiling in Nigeria.

Kritiek op Robeco

In de Verenigde Staten komt er inmiddels kritiek op het keurmerk vanuit Republikeinse hoek. Volgens de gouverneur van de Amerikaanse staat Florida worden hardwerkende Amerikanen erdoor gestraft. Zij moeten namelijk meer voor producten betalen als bedrijven op sociale waarden moeten letten.

Gouverneur Ron DeSantis neemt dat de ‘woke-maffia’ kwalijk, zonder dat begrip verder uit te leggen. Hij verwijst daarbij naar de Nederlandse institutionele belegger Robeco. Robeco heeft nog geen commentaar gegeven op de uitingen van DeSantis, of op het onderzoek naar de effectiviteit van ESG-beoordelingen.

