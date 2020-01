Beetje chillen, beetje zonnebaden: deze kippen voelen zich ‘echt kip’

We waren het bijna vergeten, maar een kip is een bosvogel, die het liefst rondscharrelt met een stuk of acht soortgenoten. Beetje chillen, beetje zonnebaden. Een ander leven in ieder geval dan bij de doorsnee pluimveehouder, waar 85.000 kippen in één schuur heel gebruikelijk is.

In Beuningen, vlakbij Nijmegen, is het al een heel ander gezicht als je aankomt bij het ultramoderne en zojuist geopende leghennenbedrijf Kipster. In twee nagelnieuwe stallen lopen in totaal nog altijd 42.000 witte kippen rond, maar die hebben de ruimte, kunnen naar buiten, hebben boomstammen als ‘hangplek’ en krijgen ander voer. In plaats van graan maakt Kipster bijvoorbeeld voer van mislukte bakkerijproducten, zoals afgebroken knäckebröd.

“Wij hebben echt gekeken naar de rol van dieren”, zegt Ruud Zanders (46), mede-oprichter van het Beuningse Kipster 2 – het veel kleinere Kipster 1 werd al eerder geopend, bij Venray. “Waarom geven we al dat graan eigenlijk aan dieren, terwijl er een groot voedselprobleem is in de wereld?”

Bovendien zagen Zanders en zijn compagnons wat er in de wereld gebeurt, en in Nederland in het bijzonder. De planeet zucht onder een veranderend klimaat en de mensen denken niet meer hetzelfde over het welzijn van dieren dan voorheen. Zanders: “We vroegen ons af of het systeem waarin we voedsel produceren nog wel klopt.” En het antwoord was: nee. Het moet anders en het kan ook anders. “Wij zijn in Nederland de bes­te boeren van de wereld, maar we moeten opnieuw nadenken. De discussie gaat nu heel erg over stikstof, maar de kern is: wat voor productie-systeem zet je neer?”

Dat betekent voor Kipster: klimaatneutraal eieren produceren (er liggen 1800 zonnecellen op het dak en er wordt gebruikgemaakt van reststroom) en dat zo diervriendelijk mogelijk. Dat hebben ze niet alleen voor elkaar gekregen. De hulp van Wage­ningen University hebben ze er hard bij nodig gehad, benadrukt Zanders. “Wij brengen in de praktijk wat de wetenschap uitzoekt. Als je zo ongeveer de beste landbouwuniversiteit van de wereld in de buurt hebt, ben je wel gek om daar geen gebruik van te maken.”

Ook met alle kennis weet Zanders niet hoe diervriendelijk zijn Kipster-stallen daadwerkelijk zijn. Ja, als je naar al die scharrelende kippen in de binnentuinen kijkt, dan ogen de dieren ontspannen, die indruk heeft hij ook. “Maar zeker weten doe ik het niet. Ik kan het niet zien. Helemaal diervriendelijk is onmogelijk. We proberen er wel ons uiterste best voor te doen.”

Boterham verdienen

Reineke Hameleers, directeur van het overkoepelende Eurogroup for Ani­mals, kijkt in ieder geval tevreden de ultramoderne stal in. Ze vindt Kipster ‘een goed initiatief’. “De kippen hebben veel meer ruimte, ze hebben veel meer licht, ze kunnen naar buiten, de kuikens blijven hier langer leven. Prima.” Kan zij zien of de kippen hier gelukkig zijn? Hameleers: “Nou, dat is moeilijk natuurlijk, maar ze zijn hier wel heel erg kip.”

Diervriendelijk, klimaatvriendelijk, innovatief neusje van de zalm; het klinkt allemaal prachtig. Maar valt er met een leghennenbedrijf als Kipster nog wel een fatsoenlijke boterham te verdienen? Zanders denkt van wel. Kipster sloot een vijfjarig ­contract met grote partijen als Aldi, restaurantketen Albron, De Efteling, snackformule Kwalitaria en de lunchrooms van Délifrance. “Daarmee zijn we voorlopig verzekerd van afzet.”

De kostprijs van de eieren ligt iets hoger, maar dat heeft directeur Teun Verheij van Albron ( 1100 restaurants bij bedrijven, ziekenhuizen en recreatieparken) er graag voor over. “Die meerprijs is verhoudingsgewijs beperkt. Voor ons gaf de doorslag dat Kipster massaal, direct en op de lange termijn kan leveren. En dat alles ook nog lekker, gezond, duurzaam en betaalbaar. Dit klopt van alle kanten.”

