Batterijen en een te grote omvormer blijken flink wat stroom te kosten

Een heel kalenderjaar heb ik thuisbatterijen kunnen gebruiken in combinatie met een erg grote omvormer. Het laatste was in principe niet slim, maar kon even niet anders. Het effect van beide maatregelen valt niet mee: ik heb veel meer dan in vorige jaren stroom van het net moeten halen.

In 2020 had ik weer last van uitval van mijn omvormer, u weet dat wellicht nog. Dankzij alle zonnepanelen bij de buren werd op heel zonnige momenten de spanning op het net in de straat te hoog en schakelde mijn omvormer automatisch uit. Daar had mijn netwerkleverancier Liander gelukkig wel een oplossing voor: er kwam een dikkere stroomkabel in de straat. Maar mede dankzij Brendan de Graaf en zijn bedrijf Lyv kwam er ook een andere oplossing: thuisbatterijen. Die sloegen de stroom als het zonnig is op en in de avond kon ik dan de overdag geproduceerde kWh’s alsnog in eigen huis gebruiken. Dat ontlastte dan meteen ook het netwerk in de straat. Brendan en ik besloten te kijken hoe een pakket thuisbatterijen in de praktijk zou werken.

Veel nuldagen

Een klein probleem was dat mijn al wat oudere omvormer niet geschikt was om aan de batterijen te koppelen. Dus kwam er ook een nieuwe omvormer in huis. Dat is een heel stevige, die bijna 10 kW aan stroom van panelen aankan, terwijl mijn oude omvormer goed is voor 3 kW, net iets meer dan de 2,76 kW van mijn panelenset. We wisten van meet af aan dat zo’n zware omvormer niet ideaal is voor zo’n bescheiden setje panelen, maar goed, het kon even niet anders.

Het nadeel van een zware omvormer is dat hij pas begint te werken bij een hogere spanning. Er moet meer stroom van de panelen komen dan bij mijn oude, lichte omvormer. Je mist dus de opbrengst van de vroege ochtend en de late namiddag. En van bewolkte dagen in december en januari. Want had ik met mijn oude omvormer in december vaak wel een of twee dagen met 0 kWh als resultaat, de afgelopen december waren er maar liefst 22 nuldagen! Nou is de opbrengst in de hele maande december meestal net zo groot als op één goede dag in juni, maar toch: het tekent het effect van de grotere omvormer dat er nu zo vaak helemaal niets werd geproduceerd.

Het aantal kWh dat mijn panelen leveren, gaat vrij gelijk op met het aantal zonuren in De Kooy bij Den Helder. Maar vorig jaar nam het aantal kWh's plotseling veel sterker af dan het aantal zonuren. (Data over zonuren afkomstig van het KNMI) Beeld Vincent Dekker

Vorig jaar kwam er ongeveer 2100 kWh uit mijn omvormer, ruim 400 kWh, zo’n 16 procent, minder dan in een gemiddeld jaar. Nou wil het toeval dat het ook het minst zonnige jaar was sinds ik in 2011 panelen installeerde. De 1841 zonuren die er bij De Kooy in Den Helder zijn gemeten, zijn er 123 minder dan gemiddeld , oftewel zo’n 6 procent. Van de 16 procent lagere opbrengst bij mij thuis moet dan 10 procent te wijten zijn aan de grotere omvormer.

Flink verlies

Terwijl ik bij mijn beste weten mijn stroomverbruik vorig jaar niet wezenlijk heb veranderd, heb ik 925 kWh aan stroom netto van het net gehaald. Dat was gemiddeld zo’n 150 kWh. Vorig jaar kwam ik dus pakweg 775 kWh méér tekort dan anders. Ruim 400 kWh kwam zoals gezegd door de mindere zonuren en de zware omvormer. Dat moet betekenen dat de batterijen ruim 300 kWh aan stroom hebben ‘verbruikt'. Zeg maar: één kWh per dag.

Helemaal zeker ben ik hier niet van, want misschien heb ik toch iets vaker de wasdroger laten draaien (het was tenslotte minder zonnig) of heb ik andere stroomslurpers niet op tijd uitgezet. Maar ik gok er toch op dat het vooral de batterijen zijn geweest die voor extra stroomverbruik hebben gezorgd. Het is ook bekend dat bij het opslaan van stroom in een batterij je een beetje verlies hebt. Maar dik 300 kWh per jaar valt mij als verlies toch nog flink tegen. Bij ‘normale’ kWh-prijzen van 20 tot 25 cent heb je het dan over zo’n 70 euro per jaar of meer.

Salderen is mooi, maar...

Batterijen zijn bij aanschaf kostbaar en als ze dan bij gebruik ook nog voor tientallen euro aan stroom verbruiken, wordt het moeilijk om er een rendabele businesscase van te maken. Althans: voor particulieren zoals ik, met kleine panelensets en een goede aansluiting op het elektriciteitsnet. Als Liander geen dikkere kabel in de straat zou hebben gelegd, zou ik door het uitvallen van mijn omvormer juist op zonnige voorjaars- en zomerdagen flink wat stroom hebben gemist. Dan zouden de batterijen dus wat makkelijker rendabel zijn geworden. En als ik in stroom zou zijn gaan handelen: batterijen laden met goedkope stroom en die stroom aan het net leveren als de prijs hoog is, zou ik ook al meer baat hebben gehad bij deze thuisbatterijen.

In Duitsland, en sinds vorig jaar ook in België, worden al vaak batterijen aan particulieren verkocht. Dat het bij ons nog niet van de grond komt, heeft alles te maken met onze salderingsregeling. Wij kunnen de stroom die we in de zomer over hebben en aan het net leveren, in de winter een op een verrekenen met de stroom die we van het net afnemen. Eigenlijk fungeert zo het net als een enorme thuisbatterij. Die regeling is bedacht om zo veel mogelijk mensen enthousiast te maken voor zonnepanelen op eigen dak. En die regeling werkt uitstekend! Maar de komende jaren zal het salderen gaandeweg worden afgebouwd, daar is niet aan te ontkomen. Het is financieel niet vol te houden en ook niet goed voor het elektriciteitsnet, dat nu al vaak overbelast raakt. Dus dan komt er een moment dat ook wij, net als de Belgen, het Duitse voorbeeld zullen gaan volgen.

Overigens hoop ik over een maand geen last meer te hebben van een te grote omvormer. Ik schaf 20 extra zonnepanelen aan om alvast voorbereid te zijn op de komst van een warmtepomp. In plaats van de 2000 kubieke meter gas die ik nu per jaar verstook, verwarm ik mijn huis straks met behulp van 4000 tot 5000 kWh extra stroom. Dan komt die grote omvormer dus heel goed van pas...

In zijn weblog ‘Vincent wil zon’ belicht Vincent Dekker innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis. Lees meer afleveringen op trouw.nl/vincentwilzon. Vincent Dekker heeft ook een podcast, onder meer over zonnepanelen - beluister die via deze link of zoek hem op via de bekende kanalen.

