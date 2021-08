Badgasten hebben geen idee wat er allemaal krioelt bij hun voeten

Visbiologen ontdekken steeds meer over de ondiepe kustzone van de Noordzee. Hoe belangrijk is die voor vissen? En wat zijn de gevolgen als onze kust vaker moeten worden opgehoogd met zand?

Het is 9 uur ’s ochtends. De zon begint door te komen op het strand van IJmuiden, maar badgasten laten het nog even afweten. “Dat is wel fijn, want soms staan er hordes mensen om ons heen terwijl we aan het werk zijn”, zegt visonderzoeker Joey Volwater van het in IJmuiden gevestigde Wageningen Marine Research. Hij draagt met een collega een zware stang met daaraan een trechtervormig sleepnet van het duin richting de branding. Achter hen een studente met een grote ton en verschillende plastic bakken, waar straks de vangst in gesorteerd gaat worden.

Het is tijd voor de tweewekelijkse zogenoemde kornetbemonstering, die de onderzoekers sinds vorig jaar hier uitvoeren. Doel is meer te weten te komen over het leven in de ondiepe kustzone, het stuk in branding waar ook strandgangers zich vaak toe beperken. “Er wordt al meer dan vijftig jaar een jaarlijkse bemonstering vanaf een onderzoeksschip gedaan van de gehele Nederlandse kuststrook. Dat heeft veel kennis opgeleverd, maar met dat schip komen ze niet ondieper dan een meter of vier.”

“We weten uit ouder onderzoek dat er in ondiepere wateren ook heel veel leven zit en dat met name jonge platvis die zone gebruikt om op te groeien, al gaat dat vooral over de Waddenzee. Wij willen kijken wat er hier aan de kust gebeurt. Er is vrijwel niets bekend over de trends in aantallen en soorten, wanneer ze aankomen en weer uit die zone vertrekken, welke jaarklassen er te vinden zijn enzovoorts. Toen vorig jaar door corona andere onderzoeken niet doorgingen, hebben we besloten zelf een bemonstering hier aan het strand op te zetten.”

Beeld Judith Jockel

De buit is binnen

Het kornet wordt geïnstalleerd. De stang aan de voorkant zorgt dat het net wijd open blijft staan, het gewicht houdt het op de grond. Onderaan bungelt een ketting, waardoor platvisjes en andere dieren die zich op of vlak onder de bodem hebben verschanst schrikken en in het net springen. Volwater en collega Ingrid Tulp, gehuld in respectievelijk een wetsuit en een waadpak, pakken het gevaarte op en banen zich een weg door de branding. Masterstudente Amy Mairo meet op het strand 100 meter uit en de vissers ploeteren voort, evenwijdig aan de kust, het net achter zich aan slepend.

Na 100 meter wordt de buit binnengehaald. Een emmer zit vol met krioelende en springende visjes, krabben en garnalen. De soorten worden gesorteerd en alle individuen minutieus bekeken en opgemeten. Een van de bakjes zit vol kleine platvisjes. “Dit is waar we het vooral voor doen, de platvissen. Dit zijn scholletjes, die richting de kust komen als ze nog piepklein zijn. Het zijn dan nog rondvissen zoals we de meeste vissen kennen. Hier aangekomen beginnen de ogen naar de zijkant te schuiven en begint de metamorfose en worden ze een platvis”, legt Volwater uit.

Zeespiegelstijging

Directe aanleiding om beter naar de rol van de kustzone voor deze platvissen te kijken was een onderzoek in het kader van het project ‘Natuurlijk Veilig’ van Rijkswaterstaat. Hierin werd een voorspelling gedaan van de gevolgen van zandsuppletie – het toevoegen van zand – voor de kust op jonge platvissen die daar leven.

Die gevolgen lijken op het eerste gezicht, op populatieniveau, niet zo groot. “Maar gezien de verwachte zeespiegelstijging zal zandsuppletie ook vaker moeten gebeuren en het is de vraag wat dan het effect is. We weten niet goed wanneer de juvenielen, de hele jonge diertjes, in de kustzone aankomen, wanneer ze weer vertrekken en of hier ook gepaaid wordt. Als je dat soort informatie hebt, kun je daar veel beter rekening mee houden bij het plannen van zandsuppletie”, aldus Volwater.

Amy Mairo, Joey Volwater en Ingrid Tulp tellen en meten de vis Beeld Judith Jockel

Nieuwsgierige honden

Alle diertjes zijn geteld en gemeten en mogen weer onder het zand wegkruipen in de nabije geul. Een tweede trek gaat tegen de windrichting in. De vangst wordt weer geleegd in de emmer. Van alle kanten sprinten nieuwsgierige honden tussen de onderzoekers, gevolgd door hun even nieuwsgierige baasjes. “Mensen willen altijd weten wat we doen. Ze zijn ook altijd heel verbaasd, ze hebben geen idee dat dit rond hun voeten zwemt als ze het water in gaan. Er zitten op elke 10 vierkante meter bodem minstens twee scholletjes onder het zand.”

Ook voor de onderzoekers zelf is er nog regelmatig een verrassing in het net te vinden. Soorten als sardine of koornaarvis bijvoorbeeld, die doorgaans meer naar het zuiden voorkomen. Maar ook verrassend veel kleine goudharders, die tot nu alleen sporadisch in de kustzone bekend waren.

Warmwateruitlaat van Tata Steel

“Vooral in de warme geul zaten er vorig jaar veel”, zegt Volwater. “In het voorjaar vonden we vorig jaar ineens heel kleine visjes, echt nog te klein om te determineren. Die zijn meegenomen naar het lab en het DNA is geanalyseerd. Het bleken dus goudharder te zijn. Eind van de zomer was er een tweede golf juvenielen. We weten nog niet hoe dat zit, misschien heeft het wel iets te maken met de warmwateruitlaat van Tata Steel.”

Ook de vangst van juveniele zeebaars was een verrassing. “Die paaien volgens de literatuur alleen op de grindbedden voor de kust van Engeland, in Het Kanaal. Er was al een vermoeden dat ze misschien ook in de Noordzee paaien en deze vondst lijkt dat ook te suggereren.”

Controle van het net Beeld Judith Jockel

Tarbotmysterie

Een laatste trek wordt gedaan in de ondiepe geul, maar levert geen goudharders of zeebaarzen op. Op het laatste moment ontdekt Volwater wel een achtergebleven tarbotje in het net. “Uit ander onderzoek weten we dat tarbot een voorkeur voor ondiep water, maar we vangen ze bijna niet. Dus het is een beetje een mysterie. Waarschijnlijk kunnen ze in grote dichtheid in een heel specifiek microklimaat worden aangetroffen, een klein plekje waar het net iets dieper of ondieper is bijvoorbeeld.”

Of dit soort mysteries opgelost gaan worden, hangt er onder andere vanaf of de visbiologen geld weten te vinden om het onderzoek te kunnen voorzetten. De coronadip is immers voorbij, de onderzoeksschepen verlaten weer met regelmaat de haven van IJmuiden.

