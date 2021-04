Automatische laadpaal geeft batterij-bus en truck flinke versnelling

Chauffeurs van bussen en vrachtauto's wordt het leven nog weer iets makkelijker gemaakt. Ze hoeven binnenkort het stuur niet meer los te laten om de batterij te vullen. Dat gebeurt dan geheel automatisch. Personenauto's kunnen zelf naar de laadplek rijden om daar ook automatisch aan de laadpaal gekoppeld te worden.

Elektrische bussen veroveren momenteel stormenderhand de markt, al was het maar omdat steden geen dieseluitstoot meer dulden in hun centra. Bij vrachtwagens speelt hetzelfde, zij het met een kleine vertraging. Tot voor kort werd gedacht dat batterijen niet geschikt zouden zijn voor zwaar lange-afstandsverkeer. Maar met 's werelds grootste truckbouwer Mercedes als voorvechter wint nu ook daar de batterij het snel van de waterstof-brandstofcel.

Dus wordt het hoog tijd het laden van die batterijen te vereenvoudigen, moeten Rocsys in Delft, VDL in Valkenswaard en het Zwitserse Grivix hebben gedacht. Ze ontwikkelden samen een systeem waarmee een bus of truck, maar ook een personenauto, geheel automatisch aan een laadpaal wordt gekoppeld. Een robot stuurt de laadstekker heel nauwkeurig naar het contactpunt van de wagen. De chauffeur heeft er geen omkijken naar en kan ook geen fouten meer maken. De robot kan met de bestaande stekkersystemen omgaan, zodat er geen aanpassingen aan truck, bus en auto nodig zijn.

Een laadrobot, ontwikkeld door de Nederlandse bedrijven Rocsys en VDL en hun Zwitserse partner Grivix, nadert de laadstekker van een truck. Beeld Rocsys

Nu auto's al steeds meer op de automatische piloot kunnen rijden, was dit stukje automatisering natuurlijk te verwachten. Rocsys ziet het ultieme laadgemak al voor zich: je stapt uit je auto en geeft opdracht tot laden. De auto rijdt zelf naar de laadpaal en daar koppelt de lader zich automatisch aan je auto. Als de batterij vol is, komt de auto weer automatisch voorrijden bij de ingang het wegrestaurant.

Sneller laden

Volgens de drie partners is het automatisch laden onder meer beter voor de veiligheid en voor tijdsbesparing. Nou zou je kunnen denken dat een minuutje meer of minder niet uitmaakt als een vrachtauto toch al een uur of twee aan een laadpaal moet staan. Maar dat blijven geen uren. Nu al is de robot geschikt om met 350 Watt te laden, waarmee een busbatterij in ongeveer een uur gevuld kan zijn en een zware truck twee uur nodig heeft. Maar de robot is voorbereid op hogere laadsnelheden, van 1000 W en meer. En Mercedes ontwikkelt al laders en truckbatterijen die met 3000 W geladen kunnen worden, bijna tien keer het huidige maximum dus.

Daarnaast stel ik me voor dat trucks die in konvooi rijden, als eerste zonder chauffeur kunnen gaan opereren. Zolang de voorste truck een chauffeur stand-by heeft, kan alles erachter als een soort treinwagon automatisch volgen. Maar ook die trucks zullen af en toe aan de laadpaal moeten. En dan is het wel handig als de wagen automatisch naar de laadpaal kan komen en daar el even automatisch wordt gekoppeld.

Bij bussen is ook al aan enige automatisering gedacht: als de bus 's nachts in de remise komt, rijdt zij zelf naar een laadplek alwaar de robot de lader koppelt. Onder meer de Nederlandse bouwer van elektrische bussen Ebusco werkt hierbij samen met Rocsys. En extra mooi is: het is geen toekomstmuziek. De eerste laadrobots worden nog deze maand geleverd.

Exit waterstof

Wat mij betreft mogen batterij-elektrische bussen en trucks dankzij dit soort ontwikkelingen pijlsnel de markt veroveren. Dat maakt dan echt een einde aan de achterhaalde discussie over waterstof-bussen en dito trucks, een discussie waar de waterstoflobby maar geen afscheid van wil nemen. Waterstof gemaakt met groene stroom is te kostbaar om te verkwisten in transportvoertuigen die perfect uit de voeten kunnen met batterijen. Om waterstof in het wegtransport te kunnen gebruiken, heb je drie keer zo veel groene stroom, oftewel drie keer zo veel windmolens en zonneparken, nodig als wanneer je die groene stroom via een batterij gebruikt voor transport. Dat moeten we met z’n allen niet willen.

In zijn weblog ‘Vincent wil zon’ belicht Vincent Dekker innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis. Lees meer afleveringen op trouw.nl/vincentwilzon.

Lees ook:

Nieuwe batterij kan vijftig keer sneller worden opgeladen en gaat eeuwig mee

De afgelopen tien jaar zijn batterijen al enorm in prijs gedaald en nu komen er batterijen die veel sneller zijn te laden en nooit oud worden. Onder meer Mercedes steekt er zijn geld in.