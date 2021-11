Australische kolenmijnen stoten veel meer methaan uit dan gedacht

Boze opzet is het niet, denkt onderzoeksleider Ilse Aben. Australië heeft geen goede naam in de aanpak van klimaatproblemen, maar dat het moedwillig een veel te lage uitstoot van methaan rapporteert is onwaarschijnlijk. Toch blijkt uit berekeningen van een groep Nederlandse wetenschappers dat Australische kolenmijnen veel meer methaan uitstoten dan op basis van de rapportages mag worden verwacht.

Eerder bleek uit onderzoek al dat de methaanuitstoot bij Amerikaanse olievelden veel hoger is dan verwacht. Tijdens de klimaattop in Glasgow, begin november, becijferde de Amerikaanse krant The Washington Post dat veel landen meer broeikasgas uitstoten dan ze opgeven aan de Verenigde Naties. Daardoor warmt de aarde in werkelijk sneller op dan in de theorie van het klimaatakkoord van Parijs.

Hoe dieper de mijn, hoe meer methaan

“Ze weten het waarschijnlijk echt niet”, zegt Aben, bijzonder hoogleraar fysica en chemie van de aardatmosfeer aan de Vrije Universiteit en senior onderzoeker bij het Nederlands instituut voor ruimteonderzoek SRON. Ze hoopt dat het onderzoek, dat maandag is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Environmental Science & Technology, helpt om de uitstoot beter te beperken. Methaan is na CO2 (koolstofdioxide) het broeikasgas dat het meest bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Het is 25 keer sterker dan CO2, maar er is veel minder van in de atmosfeer.

Het team van Aben gebruikte het meetinstrument Tropomi aan boord van de ESA-satelliet Sentinel-5P om twee jaar lang de methaanemissies van zes kolenmijnen in de staat Queensland te meten. Samen zijn ze goed voor 7 procent van de Australische kolenproductie, maar hun uitstoot bedraagt 55 procent van de totale methaanuitstoot uit mijnen die Autralië opgeeft. “Het is moeilijk te geloven dat die zes mijnen meer dan de helft van de uitstoot veroorzaken”, zegt Aben. “In werkelijkheid is de uitstoot van Australische kolenmijnen waarschijnlijk veel hoger dan gerapporteerd.”

Opvallend is dat juist een bovengrondse mijn, Hail Creek, veel meer methaan uitstoot dan verwacht. Hail Creek stoot liefst 88 procent uit van de opgegeven emissie van 73 open mijnen, en 40 procent van de gezamenlijke emissie van de zes onderzochte mijnen. Dat laatste is vreemd omdat de andere vijf mijnen ondergronds liggen en hoe dieper in de aarde de boormachines gaan, hoe meer methaan er vrijkomt. “Hoe het komt dat in Hail Creek zoveel emissie is weten we nog niet”, zegt Aben. “Maar als we het hier meten, dan geldt het misschien ook voor andere bovengrondse mijnen.”

Ruim twee keer zo hoog

De berekeningen in Australië horen bij het onderzoek dat SRON doet naar zogeheten ‘super emitters’ van broeikasgassen. Met Tropomi, dat eind 2017 is gelanceerd, kunnen de onderzoekers bronnen waarnemen die eerder vanuit de ruimte niet te zien waren. Zo zijn in 2019 methaanlekken bij olie- en gasinstallaties in Turkmenistan opgespoord en vorig jaar bij het grootste Amerikaanse olieveld in Texas en New Mexico. “De methaanuitstoot was daar ruim twee keer zo hoog als de Amerikaanse autoriteiten dachten. Tropomi kan die abnormale emissie goed meten en dat is nodig want soms weten we gewoon niet hoe groot de uitstoot is.”

Het terugdringen van methaan is belangrijk voor het beperken van klimaatverandering. Op de klimaattop in Glasgow tekenden ruim honderd landen op initiatief van de VS en de EU de afspraak om de uitstoot van methaan in 2030 met minstens 30 procent te verlagen. Australië doet, net als China en Rusland, nog niet mee.

