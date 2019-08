ASN is de eerste klimaatneutrale bank

Als eerste bank van Nederland is ASN Bank, samen met ASN Beleggingsfondsen, klimaatneutraal. Alle investeringen en beleggingen van de bank samen vermijden meer CO2-uitstoot dan dat ze veroorzaken. Tegenover belangen in bijvoorbeeld gebouwen en industrie staan meer dan genoeg investeringen in windparken en groene projecten. De dochter van de Volksbank is om precies te zijn 118 procent klimaatneutraal. Voor zover bekend is het ook de eerste bank ter wereld die dit doel ooit formuleerde en dat nu heeft bereikt.

ASN heeft daarvoor een rekenmethode ontwikkeld die openbaar beschikbaar is voor andere financiële instellingen en heeft het Platform Carbon Accounting Financials (PCAF) mede opgericht. Daarbij hebben grote banken zoals ABN Amro en een aantal pensioenfondsen en verzekeraars zich aangesloten. Ook zij gaan hun portefeuille doorlichten op CO2-uitstoot met het doel die omlaag te brengen. Vijftig Nederlandse financiële instellingen, goed voor een belegd vermogen van 3000 miljard euro, hebben dat vorige maand toegezegd.

“Toen we dat doel in 2014 stelden, wisten we eigenlijk niet zo goed wat het doorlichten van alle belangen zou opleveren”, vertelt directievoorzitter Arie Koornneef. “Wij investeren niet in fossiele energie en zware industrie, dus we begonnen met minder emissies. Daarnaast zijn we drie jaar geleden begonnen met huiseigenaren helpen woningen te verduurzamen. Daarvan zijn nu de eerste effecten zichtbaar. Ook hebben we flink geïnvesteerd in zonneparken en windenergie. Daarin hebben we ongeveer 1,6 miljard euro gestoken.”

De ‘grijze’ investeringen, die emissies veroorzaken, wil ASN nog verder terugbrengen. Wat is daarbij het moeilijkst?

“Dat blijft de woningvoorraad. Het grootste deel van de huizen heeft energielabel C tot en met G. Woningen energiezuiniger maken gaat met kleine stapjes, het vraagt om behoorlijke investeringen van de huiseigenaar. We hebben een hypotheek ontwikkeld om de financiering daarvoor te regelen.”

Zijn er genoeg ‘groene’ investeringen beschikbaar om de CO2-uitstoot verder te verlagen?

“Het aanbod op het gebied van zon en wind is tot nu toe groot genoeg. De projecten worden omvangrijker nu de energietransitie echt gaat doorzetten. Een grotere uitdaging is ons volgende doel: klimaatpositief worden in 2030. Dat wil zeggen dat het totaal van onze beleggingen en investeringen meer emissies uit de atmosfeer haalt dan veroorzaakt. Daarvoor moeten we investeren in bijvoorbeeld bosaanplant en natuurherstel. Maar dat moet natuurlijk ook rendement opleveren. We zijn nu bezig met ‘agroforestry’, projecten die landbouw en natuurherstel combineren. Dat is meteen een mooie combinatie van klimaat en biodiversiteit. Want daarmee zijn we ook bezig: het doorlichten van de portefeuille op de gevolgen voor de biodiversiteit.”

ASN is klein. Kunnen grote banken dit klimaatbeleid ook uitvoeren?

“Ik zou niet weten waarom niet. Uiteindelijk zullen ze hun fossiele belangen moeten afstoten, misschien niet van de ene op de andere dag, maar het is mogelijk. Black Rock, één van de grootste beleggers ter wereld, maakte onlangs bekend dat het moet afschrijven op een deel van de fossiele investeringen. Die worden dus riskanter. Niet voor niets heeft De Nederlandsche Bank gewaarschuwd voor de overgang naar een CO2-neutrale economie die ook de financiële sector kan raken. Belangen in bijvoorbeeld olie, kolen en gas kunnen daardoor in de toekomst in waarde verminderen. Die investeringen afstoten, heeft een zichzelf versterkend effect. Financiële instellingen kunnen zo gezamenlijk voor elkaar krijgen dat de ‘grijze’ investeringen minder aantrekkelijk worden en de ‘groene’ interessanter. Zo kunnen ze helpen de klimaatdoelstellingen te halen.”

