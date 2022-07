Alsnog voldoende stikstofcompensatie voor omstreden bouwplan in de duinen

Delversduin komt er dan toch. De Raad van State heeft vorige week alle bezwaren tegen het bestemmingsplan van de gemeente Bergen ongegrond verklaard. Het bouwproject in Egmond aan den Hoef, dat in de gemeente Bergen ligt, voor 162 nieuwe woningen aan de rand van het Noordhollands Duinreservaat werd in april landelijk nieuws toen de rechtbank Noord-Holland de afgegeven natuurvergunning vernietigde. Ze oordeelde dat niet duidelijk is of de lagere maximumsnelheid van 100 km per uur genoeg compensatie biedt voor stikstofdepositie in de natuur.

Volgens de rechtbank kan uit de rapporten waarop de verlaging van de maximumsnelheid is gebaseerd ‘niet worden uitgesloten dat de natuurlijke kenmerken van enkele Natura 2000-gebieden toch nog worden aangetast’. Met die uitspraak was de snelheidsverlaging de facto mislukt als uitweg uit de stikstofcrisis.

Verlaging van de maximumsnelheid van 130 naar 100 km/u was tot april de enige maatregel in het stikstofregistratiesysteem om, als onderdeel van een spoedwet uit 2020, stikstofruimte te creëren door de uitstoot elders te verminderen. Met hulp van dit systeem waren 33.000 woningen vergund, waaronder de 162 in Egmond. Het vonnis in Noord-Holland zette dat allemaal op losse schroeven.

Intussen had het kabinet al besloten om de snelheidsverlaging uit het registratiesysteem te halen en te vervangen door sanering, dus uitkopen, van varkensboeren. Voor het bestemmingsplan Delversduin hadden de gemeente Bergen en projectontwikkelaar BPD daarop al ingespeeld. Ze kunnen de stikstofuitstoot die bij de nieuwbouw vrijkomt compenseren via deze zogeheten interne saldering. Omdat een boer in het gebied vier jaar geleden is gestopt en dus niets meer uitstoot, is er ruimte voor de stikstof die vrijkomt bij de bouw.

De door de rechtbank vernietigde natuurvergunning is op het bestemmingsplan niet van toepassing omdat interne saldering wordt toegepast, oordeelt de Raad van State. De hoogste bestuursrechter stelt vast dat volgens onderzoek van bureau Sweco de stikstofdepositie in het beschermde duingebied niet wordt vergroot. Over het project wordt al vijftien jaar gesproken. Aanvankelijk was het met meer dan 1200 woningen veel groter.

Ondanks het mislukken van snelheidsverlaging als compensatiemaatregel houdt het kabinet vast aan 100 km/u, lieten verkeersminister Mark Harbers en natuurminister Christianne van der Wal in april al weten. Het VVD-congres schaarde zich in juni nog wel achter een motie van verontruste leden om de maximumsnelheid weer tot 130 km/u te verhogen, maar het kabinet gaat daar niet in mee. Het effect is weliswaar niet meetbaar aan de neerslag van stikstof in Natura 2000-gebieden, toch zorgt de lagere snelheid voor minder stikstofuitstoot en dat is goed voor de natuur die veel te zwaar is belast, aldus Van der Wal.

