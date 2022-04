Als wetenschappers rouwen over ecosystemen, is het oppassen geblazen

Afgelopen week verscheen de zoveelste studie over dramatische insectensterfte. In een Veluws bos zitten tegenwoordig 80 procent minder zweefvliegen dan veertig jaar geleden. Bijna de helft van de soorten is er verdwenen. “In de eerste jaren ving ik tientallen soorten per dag, nu mag je blij zijn als er één of twee van die soorten in het net zitten”, verzuchtte onderzoeker Aat Barendregt.

Voor mij is dit superherkenbaar. In de jaren tachtig en negentig waren zweefvliegen namelijk mijn hobby. Bijna dagelijks ging ik in lente en zomer op pad om ze te zoeken en vangen. Beestjes die ik niet kon thuisbrengen verzamelde ik. Die worden nu bewaard in de collectietoren van Naturalis.

En net als Barendregt heb ik tijdens de lockdown de hobby opgepikt, nu gewapend met fotoapparatuur in plaats van een net. Maar op plekken waar ik vroeger veel soorten vond, zie ik er nu nog maar een paar, en eigenlijk altijd dezelfde. Zelfs op bloeiende berenklauw, een topplant voor zweefvliegen, is schraalhans keukenmeester. Collega entomologen bevestigen: het is bedroevend leeg geworden.

Ernstig verlies aan biodiversiteit

Het is symptomatisch. Wereldwijd wordt dit ernstig biodiversiteitsverlies gedocumenteerd. Maar voor de meeste mensen zijn deze sluipende veranderingen onzichtbaar. Ouderen merken misschien nog op dat het niet meer nodig is om autoruiten en nummerborden schoon te maken vanwege geplette insecten. Dat het boerenland eenvormiger en stiller is geworden. De meeste mensen merken echter niets, en jonge mensen weten zelfs niet beter dan dat het altijd zo is geweest. Het is een voorbeeld van wat wetenschappers het shifting baseline syndrome noemen.

Maar als je de natuur en de soorten die er voorkomen wél goed kent, de achteruitgang meet, en weet welke gevaren dit inhoudt, kan het er stevig in hakken. Psychologen spreken over ‘ecologische rouw’: wanhoop en pijn die vooral professionals voelen als gevolg van de teloorgang van ecosystemen en het verdwijnen van soorten door toedoen van de mens.

Slanke driekhoekszweefvlieg Beeld Patrick Jansen

Inmiddels gaan natuurwetenschappers de straat op omdat hun steeds duidelijker waarschuwingen over de gevaren van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies onvoldoende serieus worden genomen. “Ik vind het heftig dat we op een punt zijn gekomen dat wij als wetenschappers gaan protesteren”, zei één van hen, “maar er moet echt meer actie komen”.

Veel hoop is gericht op de aankomende biodiversiteitstop in het Chinese Kunming. Premier Rutte heeft alvast gezegd dat Nederland alles in het werk zal stellen om het wereldwijde biodiversiteitsverlies te keren.

Dat is mooi, temeer daar Nederland heel wat heeft goed te maken. We staan al jaren onderaan de Europese ranglijst als het gaat om natuur en milieu. En qua overshoot per hoofd van de bevolking – meer consumeren dan de aarde produceert – is Nederland zesde van de wereld. Ons land importeert ongelooflijke hoeveelheden grondstoffen waarvoor natuurvernietiging plaats vindt in de biodiversiteitshotspots van de wereld.

Stel je voor dat Nederland werkelijk voorloper werd, niet alleen in woorden, maar deze keer ook in daden. Dat zou wereldwijd positieve gevolgen hebben. Alarmerende berichten over biodiversiteitsverlies zouden plaats maken voor hoopvolle berichten over ecologisch herstel. En geen wetenschapper zou ecologische rouw hoeven te voelen.