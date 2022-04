Als energiecoach mag ik binnenkort mijn eigen dorp gaan vergroenen

Na jaren van mooie energieverhalen op dit weblog, en wat praktijkervaring in mijn eigen huis, mag ik binnenkort mijn dorpsgenoten wegwijs gaan maken in het land van de energiebesparing en -transitie. ‘Energiecoach’ kan ik na de zomer aan mijn LinkedIn-profiel toevoegen.

Ik erken het meteen ruiterlijk: we zijn er in het groene Bergen niet bepaald vlot mee, met die energiecoach. Google naar ‘energiecoach’ en je komt het fenomeen al in heel veel gemeenten tegen. En da's toch vreemd, want Bergen kent al dik tien jaar een energiecoöperatie, en ook daar was ik in het begin al een soort van energiecoach. Maar goed, nu komt het er dan toch ook officieel van.

Gealarmeerd door alle klimaatrapporten, de torenhoge energieprijzen en de wens onafhankelijk te worden van Poetins gas, wordt de noodzaak van een versnelde energietransitie steeds duidelijker. En dus heeft de gemeente Bergen besloten dat ook de inwoners die niet goed weten hoe ze op gas en of andere energie kunnen besparen, meegenomen moeten worden op de weg naar een schone en betaalbare energievoorziening.

Hand aan de ploeg

Voor mij wordt dat een aangename kans om me wat meer met de praktijk van de energietransitie bezig te houden. Ik schrijf er op dit weblog al een kleine twaalf jaar over en sinds bijna twee jaar ben ik ook mede-oprichter van Eurosolar Nederland. Dit is de Nederlandse afdeling van een Europese vereniging die vindt dat de energietransitie echt véél sneller doorgevoerd moet worden om de klimaatverandering nog een beetje binnen de perken te houden.

Nu gaan dus ‘de handen aan de ploeg’. Ik heb al wat ervaring, want menig vriend en buurman heeft me al eens om energie-advies gevraagd. Maar ik krijg gelukkig toch ook nog een korte opleiding, zodat ik ook op terreinen waar ik nog niet genoeg van weet (subsidies, diverse isolatietechnieken en nog wel het een en ander) straks toch op zijn minst kan zeggen waar abraham de mosterd haalt. En voor mij persoonlijk betekent de klus naast voldoening bij het op weg helpen van dorpsgenoten, ook nog weer een verbreding van mijn kennis.

Doe mee

Overigens zou Bergen best nog wat meer energiecoaches kunnen gebruiken, met name uit de andere kernen van de gemeente, zoals de Egmonden, Schoorl en Groet. Wilt u straks collega van me zijn, dan is deze link de snelste weg om er meer over te weten te komen. Voor de goede orde: het is vrijwilligerswerk!

Ook mijn buren gingen gaandeweg zonnepanelen plaatsen. Goede voorbeelden inspireren... Beeld Vincent Dekker

En mocht u in een andere gemeente wonen en ook als energiecoach de energietransitie willen versnellen, google dan naar energiecoach en de naam van uw gemeente, bij voorbeeld Energiecoach Drachten. Dik kans dat u dan snel de juiste link vindt om u verder te helpen. En mocht uw gemeente nog geen energiecoaches kennen, stap dan naar de gemeente en zeg dat ze die als de sodemieter moeten aanstellen...

