Als de stikstofregels steeds worden aangescherpt, lukt het niet om boer te zijn

Niet een kwart minder stikstofuitstoot in 2030, maar een halvering. Het slotadvies van de commissie-Remkes liegt er niet om. Een groot deel van die beoogde reductie moet bij de boeren vandaan komen, vooral van boeren met een bedrijf dat grenst aan een zogeheten Natura 2000-gebied. Een zo goed als onmogelijke opgave, vindt Alfred Scholten. Samen met zijn vrouw runt hij een melkveehouderij en een akkerbouwbedrijf in Winterswijk dat in de buurt ligt van vier van zulke beschermde natuurgebieden.

Hij somt op wat hem te wachten staat als het advies van de commissie-Remkes wordt opgevolgd. “Neem alleen al de stal. Die moet worden aangepast, daar moeten dichte vloeren in komen. Een forse investering waar ook de verzekering in geïnteresseerd zal zijn.” Met dichte vloeren – nodig voor een betere mestopvang – kunnen volgens Scholten gassen niet ontsnappen, wat voor ontploffingsgevaar zorgt. Dat zal tot een hogere premie leiden, vreest hij. “Er zijn hier in de buurt al meerdere ontploffingen geweest.”

Toch moet de reductie van de stikstofuitstoot vooral worden gezocht in het ‘moderniseren van mestbeleid’, zoals het advies luidt: het terugbrengen van de uitstoot van ammoniak in mest, de grote boosdoener. Scholten: “Dat betekent dat we mest moeten verdunnen. Wij moeten dan een bassin aanleggen voor de opvang van regenwater om daarmee de mest te verdunnen. Weer een forse investering. En dat bedrag loopt op want als je normaal 5000 kuub mest hebt en je verdunt dat met een derde water, heb je 6650 kuub. Ga dat maar eens bewerken voor 3 euro per kuub, want dat kost de loonwerker die dat doet. Dan komen er nog het transport en de kosten voor verwerking bij. En de melk wordt er niet duurder van, hè.”

Nederland als braafste jongetje van de klas

Scholten haalt er een zin uit het advies van de commissie Remkes bij. Een mooi zinnetje vindt hij het. ‘Boeren kunnen niet groen zijn als ze rood staan’, staat er. Zo is het maar net, vindt hij. “Je moet het ergens vandaan halen om het te kunnen verdienen. Dan kan je wel subsidie krijgen maar als de regels alsmaar worden aangescherpt, lukt het gewoon niet meer om boer te zijn.”

Scholten is geen zwartkijker, zegt hij, maar in een gezonde economische toekomst van Nederlandse boeren heeft hij een hard hoofd. In een nieuw verdienmodel voor boeren ziet hij geen heil. Scholten: “Natuurinclusief boeren noemen ze dat. Je bent dan geen ondernemer meer maar in dienst van de overheid, met al die regels waar je dan mee moet werken. Ik wil wel het roer in handen houden.”

Volgens hem is het advies van Remkes weer een voorbeeld van Nederland als braafste jongetje van de klas. “Wij kunnen het allemaal wel goed doen in dit land maar met die uitstootmetingen is het ook maar hoe de wind staat. En wat is ‘herstel van de natuur’? Hoe ver ga je daarin? Is dat terug naar nul? Als alle boeren hier bij Wooldseveen, bij de grens met Duitsland, stoppen dan scheelt dat vier procent depositie geven, terwijl de depositie vanuit Duitsland al 17 procent bedraagt.”

Hoewel Remkes weinig ziet in het uitkopen van boeren in het algemeen, is stoppen in ruil voor geld wel een optie voor agrariërs die hun erf nabij een beschermd natuurgebied hebben. Agrariërs als Alfred Scholten en zijn vrouw dus. “Maar als ik daarover iets zeg begeef ik mij op glad ijs", zegt Scholten. “Laat ik het zo zeggen: Daar zijn we geen boer voor geworden, om ons te laten uitkopen. Maar daar gaat het onderhand wel naartoe, dat ik gedwongen word daarover na te denken. Een keer houdt het op.”

