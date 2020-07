Als de minister betaalt, willen nertsenhouders wel stoppen

In het Noord-Brabantse Ledeacker is op een nertsenhouderij met 4500 moederdieren het coronavirus vastgesteld. Alle dieren zullen worden geruimd. Het is de 24ste nertsenfarm waar het besmettelijke virus opduikt. Nertsenhouders leven in spanning, zegt Wim Verhagen van de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE). “Elke week worden alle bedrijven gescreend op corona. Dat is elke week weer spannend. Bij een besmetting wordt je bedrijf geruimd. Dat is het laatste wat een nertsenhouder wil, want het is je levenswerk.”

In de afgelopen anderhalve week is op zes nertsenbedrijven in Noord-Brabant en Limburg bij dieren het coronavirus vastgesteld. In totaal zijn er al meer dan een miljoen nertsen geruimd. Gemeenten in Zuidoost-Brabant hebben daarom landbouwminister Carola Schouten een brief gestuurd, waarin ze vragen om alle bedrijven in hun regio preventief te ruimen. Maar de minister wil geen gezonde dieren laten afmaken, liet ze de Tweede Kamer weten. Ook de nertsenhouders zijn hierop tegen, zegt Wim Verhagen. “Als er niets aan de hand is, wil je je dieren niet kwijt. Dat zou een enorme strop zijn, en bovendien een absurde maatregel. Gezonde dieren vormen geen enkel risico. En zelfs van zieke dieren is niet met zekerheid vastgesteld dat zij weer mensen kunnen besmetten. Het gaat om een vermoeden.”

Verhagen wijst op de situatie in Denemarken. Ook daar is bij nertsen het coronavirus vastgesteld, maar zelfs besmette bedrijven worden daar niet geruimd omdat de inschatting is dat zij maar een zeer beperkt gevaar voor de omgeving opleveren. In Nederland probeerden dierenorganisaties om die reden via de rechter een verbod op ruimingen af te dwingen. De rechter stelde hen echter in het ongelijk.

Een nerts in een nertsenfokkerij in Ederveen. Beeld ANP

Nederland telt 140 nertsenfokkerijen. In 2014 besloot de regering dat zij binnen tien jaar hun activiteiten moeten staken, omdat het slachten van de dieren voor hun vel als onethisch wordt gezien. Nu de sector door corona wordt getroffen, dringt de Tweede Kamer erop aan dat er eerder dan in 2024 al een einde komt aan de nertsenfokkerij in Nederland. Daar staat de sector niet afwijzend tegenover, zegt Verhagen van de NFE. “Maar die overgangstermijn van tien jaar was bedoeld om onze investeringen nog te kunnen terugverdienen. Als er een fatsoenlijk voorstel komt van de minister waarmee wij ook de laatste drie jaar kunnen overbruggen, zullen we daar serieus naar kijken. Maar zo’n voorstel ligt er nog niet.”

Kans op besmetting in deze tijd groot

Ondertussen blijft de grote vraag hoe het kan dat het virus op steeds weer nieuwe bedrijven de kop opsteekt, ondanks restricties zoals een vervoersverbod. “De dieren halen het niet zelf op”, zegt Wim Verhagen. “Dus het moet naar ze toegebracht worden. Misschien door medewerkers die het virus bij zich dragen zonder dat ze het weten. Of misschien wel door ongedierte. We weten het niet.”

Het Outbreak Management Team -Zoönosen (OMT-Z) heeft de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar de verspreiding van het coronavirus bij nertsen. De uitkomsten van dit onderzoek worden donderdag verwacht. Van een nertsenbedrijf in Landhorst, waar begin deze maand corona werd geconstateerd, staat vast dat medewerkers het virus bij zich droegen. Bij de meest recente infecties staat nog niet vast hoe die op het bedrijf konden ontstaan. De kans dat een medewerker van de nertsenfarm onbedoeld dieren besmet, is op dit moment relatief groot omdat er in deze tijd van het jaar veel dieren op het bedrijf aanwezig zijn. Ook is er tamelijk intensief contact tussen mens en nerts omdat rond deze tijd de pups worden gevaccineerd en gescheiden van de moederdieren.

