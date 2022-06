‘Alleen met radicaal besparen komen we van afhankelijkheid Rusland af’

Een dag na de klimaatdemonstratie afgelopen zondag in Rotterdam, kondigt het kabinet een persconferentie aan. Niet de ‘klimaatpersco’ waar betogers zo op aandringen, maar juist één om de kolencentrales weer vrij baan te geven.

De vier centrales in Nederland hoeven niet langer op de rem – ze mochten sinds begin dit jaar maar op maximaal 35 procent van hun capaciteit draaien om de klimaatdoelen te halen. De gascrisis noopt het kabinet tot dit besluit, zei klimaatminister Rob Jetten maandag. Door meer stroom met kolen te produceren, kan meer niet-Russisch gas naar de opslag vloeien. Zo komen burgers niet in de kou te zitten deze winter. Milieuorganisatie Natuur & Milieu, die werkt aan oplossingen voor klimaat- en natuurproblemen in Nederland, is kritisch over de noodgreep, legt programmaleider elektriciteitsproductie Peter de Jong uit.

Gaat deze maatregel werken?

“Wij hebben daar onze twijfels bij. Het zijn private partijen die de gascentrales in handen hebben. Als die centrales minder gaan draaien om elektriciteit te produceren, blijft er gas over. De vraag is of dat vanzelf naar de Nederlandse gasopslag zal gaan. Het is een vrije markt. Dat gas zal door de hoogste bieder worden gekocht. Ook Duitsland bijvoorbeeld zet vol in op het vullen van de eigen opslag. De vraag is dus waar dat gas terechtkomt.”

Heeft de Nederlandse overheid hier grip op?

“In Duitsland heeft de overheid een partij overgenomen die de gasvoorraden vult. De overheid koopt nu zelf gas in. Dat is in Nederland niet aan de hand. Er is ook nog geen vulverplichting voor de beheerders van de gasopslag. Duitsland heeft dat al wel geregeld. Het kabinet zou daarnaast kunnen overwegen om bepaalde industrietakken die veel gas verbruiken tijdelijk af te schakelen, tegen een vergoeding. Het gas dat je minder wilt gebruiken is namelijk het hoogcalorische Russische gas. Dat gaat naar de grootverbruikers, de industrie, de tuinbouw. Het is niet het gas waar burgers warm de winter mee doorkomen. De noodmaatregel wordt nu mede verkocht met het argument dat mensen niet in de kou moeten zitten. Maar het komt erop neer dat de leveringszekerheid voor de industrie zwaarder weegt dan de impact op het klimaat. Kunnen we bijvoorbeeld een jaar minder bloemen op gas telen en de tuinders compenseren om deze crisis door te komen? Dit soort opties lijken nog een taboe te zijn.”

Hoe moet de extra uitstoot van kolencentrales weer ‘ingehaald’ worden?

“Het zou goed zijn om veel sterker in te zetten op energiebesparing. Dat kan ook op korte termijn. Er komt wel weer een campagne, zet de cv omlaag, maar het is nog te vrijblijvend, veel verleiden en subsidies geven. Kijk naar wat er in de oliecrisis in de jaren zeventig gebeurde: maatregelen waren veel sterker, verplicht. Of hoe Japan energie bespaarde toen Fukushima dicht ging: van liften en airco’s tot de productie van kleding wisten ze radicaal energie te besparen. Alleen met écht minder vraag naar energie komen we van die afhankelijkheid af en daalt de uitstoot van CO 2 structureel. Als we nu de kolencentrales vol aanzetten, zouden ze in 2025 helemaal uit moeten om de extra uitstoot weer in te lopen. Aanvankelijk, met de productiebeperking, was de afspraak dat ze in 2030 definitief sluiten. Wordt het nu 2025, dan zal dat weer met rechtszaken gepaard gaan. Bedrijven zullen alsnog de compensatie eisen die nu enigszins wordt bespaard omdat de centrales weer helemaal aan mogen.”

Wat zal de noodgreep betekenen voor het draagvlak voor klimaatbeleid?

“Dat is rampzalig. Het is niet de eerste fossiele afslag die het kabinet neemt in deze crisis: meer gas boren in de Noordzee, een extra LNG-terminal, accijnsverlaging voor brandstof. Allemaal oplossingen die de fossiele vraag in stand houden. Je had ook het openbaar vervoer kunnen stimuleren. Mensen kunnen het gevoel krijgen dat de klimaatcrisis kennelijk zo groot niet is, dat maatregelen wel uitgesteld kunnen worden. Maar het klimaatpanel IPCC laat steeds zien dat dat niet kan. Het zal al heel moeilijk worden om de maximaal 1,5 graden opwarming die in Parijs is afgesproken nog te halen.”

