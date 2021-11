Alleen al met de uitstoot van de rijkste mensen ter wereld, warmt de aarde meer dan 1,5 graad op

Alle mensen dragen bij aan de opwarming van de aarde, maar de verhoudingen zijn nogal scheef, meldt hulporganisatie Oxfam Novib vrijdag op de klimaattop in Glasgow. De toplaag van superrijken stoot nog zoveel uit dat het onhaalbaar is de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad, zoals in 2015 is afgesproken in Parijs.

Oxfam liet twee gerenommeerde onderzoekinstituten de voetafdruk van de wereldbevolking berekenen aan de hand van de toezeggingen die landen aan de vooravond van de klimaattop hebben gedaan. Die beloften zijn nog niet genoeg om de opwarming tot 1,5 graad te beperken, concludeerde het klimaatbureau van de Verenigde Naties Unep kort voor de top.

80 miljoen mensen goed voor 16 procent wereldwijde uitstoot

Dat ligt niet aan de armste helft van de wereldbevolking. Om de doelstelling te halen, mag elke persoon op aarde tegen 2030 gemiddeld 2,3 ton CO 2 per jaar uitstoten, grofweg de helft van de huidige gemiddelde CO 2 -uitstoot per persoon per jaar. De arme 50 procent van de wereldburgers blijft daar nog ruim onder.

Maar de rijkste 1 procent stoot dertig keer zoveel uit, als de aangekondigde maatregelen in 2030 worden uitgevoerd. Dat zijn 80 miljoen mensen, die samen goed zijn voor 16 procent van de wereldwijde uitstoot. De rijkste 10 procent (800 miljoen mensen, uitgaande van een wereldbevolking van 7,9 miljard mensen in 2030) stoot dan negen keer zoveel uit als zou mogen.

Opvallend is dat die rijke toplaag niet alleen uit de westerse wereld komt. Bijna een kwart van de 1 procent superrijken is Chinees en ruim een tiende komt uit India. Vorig jaar becijferde Oxfam al dat de 1 procent rijksten ter wereld twee keer zoveel CO 2 uitstoten als de armste 50 procent.

“De buitensporige uitstoot van de rijkste burgers op aarde brengt het doel van het Parijse klimaatakkoord serieus in gevaar”, zegt Hilde Stroot, klimaatexpert bij Oxfam Novib. “Met alle catastrofale gevolgen van dien voor de meest kwetsbare mensen in armere landen die nu al te maken hebben met dodelijke stormen, extreme droogte en honger en armoede, veroorzaakt door klimaatverandering.”

