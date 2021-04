Albinozeehond Snow White weer terug in de zee

Doodmoe was albinozeehond Snow White toen hij vorige week woensdag lag uit te puffen op het Rotterdamse Maasvlaktestrand. Bezorgde omstanders belden de zeehondenopvang. Omdat de ogen van het dier – opvallend rood – behoorlijk ontstoken waren, werd besloten hem tijdelijk mee te nemen naar A Seal, de opvang in Stellendam.

Maar maandag was er goed nieuws. Na anderhalve week bijkomen in Stellendam is Snow White uitgezet in zee. “De behandeling van de ogen is heel goed aangeslagen”, vertelt Marlies de Krauw van de zeehondenopvang. “Hij is weer helemaal gezond. Nu moet hij het echt alleen doen.”

Voor Snow White was het niet de eerste keer dat hij tijd doorbracht in een opvangcentrum. In de chip van het beestje was te lezen dat hetzelfde dier in 2019 al een paar maanden in Ecomare op Texel verbleef, omdat hij een longworminfectie had.

Voor de zekerheid heeft de opvang in Stellendam dan ook röntgenfoto’s gemaakt van Snow White’s longen, maar die zijn helemaal hersteld.

Dat de zeehond nu al voor de tweede keer in korte tijd in de opvang terecht kwam heeft volgens De Krauw niets te maken met de lichte kleur van zijn vacht. Het is dus niet zo dat hij kwetsbaarder is omdat hij minder pigment heeft. “Ook albinozeehonden kunnen prima in het wild leven”, zegt ze.

De kans is groot dat Snow White na zijn uitzetting in de buurt van de Nederlandse kust blijft zwemmen. Na zijn verblijf in Ecomare droeg hij een tijdje een zender, zodat onderzoekers van de universiteit in Wageningen zijn zwemgedrag konden volgen. Daardoor is bekend dat hij zich in het verleden vooral in nabijgelegen wateren begaf.

Wat een schatje 🥰 deze zeldzame albino zeehond #SnowWhite is weer aangesterkt bij @Stichting_Aseal dus binnenkort wordt hij weer uitgezet - straks meer op #TVRijnmond en https://t.co/5yHj38zkri @RTV_Rijnmond @EcomareTexel pic.twitter.com/IDcHvd14OF — Jacco van Giessen (@jaccovangiessen) 25 april 2021

Lees ook:

Twintig procent meer grijze zeehonden gespot in Waddenzee

In april zijn in de Nederlandse Waddenzee 5687 grijze zeehonden geteld, 20 procent meer dan een jaar eerder, blijkt uit een telling van de Wageningen Marine Research.