Al zo’n honderd jaar geleden was duidelijk dat de komodovaraan bescherming verdiende

‘Buaya darat’, noemden de inwoners van het tegenwoordig Indonesische eiland Komodo het dier. Dat betekent landkrokodil.

Koloniale overheersers uit het verre Nederland hoorden verhalen over het bestaan van deze draakachtige wezens. Fabeltjes van de inheemsen, dachten ze. Tot de Nederlanders ze zelf zagen. Een wetenschapper honderden kilometers verderop begreep dat het niet om landkrokodillen of draken maar om de grootste hagedissen ter wereld ging. Hij ‘doopte’ het dier als komodovaraan.

Het gaat slecht met de soort, blijkt uit een nieuwe lijst van de International Union for Conservation of Nature. De zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering dreigt zijn leefgebied drastisch te verkleinen. De komodovaraan valt nu onder de categorie ‘ernstig bedreigd’, twee stappen verwijderd van de onomkeerbare categorie ‘uitgestorven’.

Twee meter lang

De leden van de expeditie onder leiding van Jacques van Steyn van Hensbroek, luitenant van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL), waren in 1910 de eerste Europeanen die het dier op Komodo met eigen ogen waarnamen. De officier stuurde foto’s en de huid van een twee meter lang exemplaar naar het Zoölogisch Museum in Buitenzorg op Java. Een van de oprichters was Pieter Ouwens, die als KNIL-militair al een bijzondere belangstelling voor de Indische flora en fauna had getoond.

In een later stadium kreeg Ouwens een aantal levend gevangen exemplaren toegezonden. De oud-militair duidde de diersoort en kwam met de naam komodovaraan (varensis komodoensis Ouwens).

De eerste exemplaren in Buitenzorg kregen in de jaren twintig gezelschap van nog een aantal dieren. Zij waren gevangen door de adellijke reiziger Adolf van Mecklenburg, een broer van prins Hendrik, de echtgenoot van koningin Wilhelmina. De wetenschap bleef ondertussen decennialang opboksen tegen spektakelverhalen. De Nederlanders en hertog Adolf zouden slechts kleine komodovaranen vangen. Op het rotsachtige eiland leefden ‘draken’ tot wel zeven meter, beweerden sommigen. Anderen zagen de komodovaranen – volkomen onterecht – als de laatst overgebleven dinosauriërs.

Al zo’n honderd jaar geleden was duidelijk dat de komodovaraan met zijn uiterst kleine leefgebied bescherming verdiende. Die gaven de koloniale autoriteiten in Nederlands-Indië samen met lokale machthebbers in de jaren twintig van de vorige eeuw. Het positieve effect bleef beperkt, omdat ter plaatse werd doorgejaagd op herten en zwijnen, de belangrijkste prooidieren voor de reuzenhagedissen.

In dezelfde jaren kreeg de Amsterdamse dierentuin Artis de komodovaranen. De dieren waren een geschenk van het departement van landbouw, nijverheid en handel in Buitenzorg. Om de Nederlandse winters leefbaar te maken voor de dieren werden onder de zandbodem in het reptielenhuis verwarmingsbuizen aangebracht.

Attractie

De reuzenhagedissen vormden een attractie, uniek voor een Europese dierentuin. Dagblad De Amsterdammer benadrukte: “Men verzuime niet de reuzenvaranen in Artis, die hun oppasser reeds beginnen te kennen, te gaan zien.”

Kolossalere exemplaren (de komodovaranen van wel zeven meter lengte) bleken, zo werd inmiddels definitief duidelijk, een verzinsel. Een Nederlandse expeditieleider stelde in de jaren dertig dat het merkwaardige, draakachtige voorkomen van het dier iets deed met de waarnemingen. Mensen waren snel geneigd om de afmetingen te overdrijven.

En hoe verging het de ontdekkers van de komodovaraan? Ouwens bleef actief in ‘zijn’ Zoölogisch Museum, maar kreeg daarna gezondheidsproblemen. Hij stierf in 1922 na een lang ziekbed, 73 jaar oud. Van Steyn van Hensbroek bleef militair. Als zestiger mengde hij zich nog in het verzet tegen de Japanse bezetting van Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij viel in handen van de vijand en stierf op 18 april 1944, 62 jaar oud, in Japanse gevangenschap in Batavia (Jakarta).

Het eiland Komodo is inmiddels onderdeel van een nationaal park. Het staat bovendien op de werelderfgoedlijst van Unesco.

Paul van der Steen bekijkt wekelijks het nieuws door een historische bril.