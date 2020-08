Al wandelend door Nederland met andere jongeren praten over het klimaat

Het is geen klimaatmars, maar een manier om jongeren te betrekken bij het klimaatprobleem. “Als jongeren worden we heel vaak weggezet als verwende en gevoelige millennial snowflakes”, zegt Eefke van de Wouw, die de actie opzette. “Aan de andere kant zegt Mark Rutte ook: jullie generatie moet het klimaatprobleem maar oplossen. Ik denk dat het heel goed is dat onze generatie zo bezig is met het klimaat. De uitdaging is alleen nog om die emotie ook echt om te zetten in acties en iets te gaan doen.”

‘Superfijn om buiten te zijn’

Van de Wouw wilde ‘iets doen’ combineren met haar hobby: wandelen. “Leeftijdsgenoten verklaren me vaak voor gek, maar de lange afstanden vind ik het leukst.” Linde Wits, die ook meewandelt, herkent dat wel: “Ik kan me ook voorstellen dat mensen denken: wat zijn dat voor geitenwollensokken-meiden? Maar het is gewoon superfijn om buiten te zijn.”

Na zes dagen lopen is de club jongeren ongeveer op de helft van hun route over het Pieterpad. Wanneer ze bij Groesbeek zijn, steken ze over naar Den Bosch en lopen ze via het Pelgrimspad naar Amsterdam. Vandaag lopen ze 19 kilometer, van Coevorden naar Hardenberg.

Twee van de wandelaars zitten inmiddels bij de huisartsenpost met flinke blaren. “Die hadden meer blaar dan voet”, vertelt Van de Wouw. Daarmee bestaat de groep nu uit haar, Linde Wits en twee jongeren die een dagje meelopen. Ook dat mag, graag zelfs. Jongeren kunnen zich daarvoor aanmelden op de website van Heel Holland Hiked, zoals ze de actie hebben genoemd. Van de Wouw zit in de jongerenvertegenwoordiging van de Verenigde Naties, waar ze bijdragen van de jongeren die ze onderweg spreekt mee naartoe neemt.

Na een flink stuk lopen ploft de groep neer aan de rand van het bos voor een pauze, toevallig een punt waar veel bewandelaars van het Pieterpad de verkeerde kant op gaan. Die kunnen zo mooi weer de goede kant op gewezen worden door de jongeren. Ook tijdens de pauze gaat het nog over de ‘klimaatspagaat’, maar ook over kleinere problemen, zoals het feit dat de chocola gesmolten is.

‘Een uitlaatklep voor beleidsmakers’

Wits en van de Wouw hebben al ervaren dat het al wandelend makkelijker is om een informeel maar diepgaand gesprek te voeren. Ook experts die af en toe een dag meelopen komen los, volgens hen. Zo liepen er al een klimaatpsycholoog, mensen van het Wereld Natuurfonds en een klimaatgezant mee. “Eefke zegt vaak dat we een soort uitlaatservice voor jongeren zijn, maar misschien zijn we dat ook wel voor beleidsmakers”, lacht Wits.

Halverwege de dag komt er een spraakbericht van ‘Kreupel 1 en Kreupel 2’, zoals de geblesseerde teamleden zichzelf noemen. De blaren zijn behandeld en hopelijk kunnen ze na een dagje rust weer aan de wandel.

Heel Holland Hiked vraagt ook aandacht voor psychische problemen onder jongeren. Volgens onderzoek van de World Health Organisation zou een op de vijf jongeren wereldwijd psychische klachten hebben. Van de Wouw: “Het probleem is echt enorm. Het is echt niet meer van: ‘Huh, heeft diegene daar last van?’ Iedereen van onze generatie kent wel iemand of heeft er zelf last van gehad.”

Volgens Van de Wouw zou meer de natuur ingaan een medicijn kunnen zijn tegen psychische problemen. “De wetenschappelijke onderbouwing daarvan kan ik je nu niet precies uitleggen, maar ik merk ook gewoon bij mezelf hoe fijn en rustgevend het is om in de natuur te zijn.”

Aan het einde van de etappe, in het centrum van Hardenberg, gaan alle deelnemers verplicht twintig minuten met de beentjes omhoog, steunend op hun grote rugzakken. Van de Wouw: “Zo stroomt het bloed ook weer een beetje naar de rest van je lichaam.”

