Akelige buur, die merel

In de wilg in haar tuin ontdekte lezeres Marlies van de Ven ‘een vinkennest en een merelnest, op nog geen meter van elkaar’. Het merelnest zat vrij diep in de struik, vinkennest zat hoger en dichter bij de buitenkant van de struik. Dat was dus goed zichtbaar. Nu volgt een bijzondere waarneming van een nogal luguber verschijnsel. Wie zichzelf weekhartig vindt, kan nog stoppen met lezen!

“In het merelnest werden al jongen gevoerd,” mailt Marlies, “de vrouwtjesvink zat te broeden. Afgelopen weekend hebben we gezien hoe de merelman het vrouwtje vink uit het nest duwde, een eitje uit het nest in de bek nam, hiermee wegvloog en dit een eindje verderop ging ontleden, om vervolgens met de inhoud naar haar nest te vliegen. Iets wat leek op een foetus was nog te zien. De vink keerde terug, maar werd op dezelfde manier tot drie keer van haar eitjes beroofd.”

Merelman en vinkenvrouw. Beeld Koos Dijksterhuis

Op een internetforum kom ik een bericht tegen over een merel die jonge mussen uit hun nest plukt. De bron betrapt de vogel niet op heterdaad maar het mussennest is plotseling leeg, en er staat een merel bij. De tientallen reacties zijn opmerkelijk. Alle reacties op de merel bij het mussennest ontkennen het scenario van een eieren of kuikens rovende merel. De wildste alternatieve verklaringen worden geopperd, al verdenken de meesten de gebruikelijke zondebokken: eksters. Het lijkt me voor de gedupeerde vinken en mussen niet uitmaken door wie ze worden gegeten, maar voor vogelliefhebbers maakt het kennelijk wel uit.

Mij verbaast het juist dat dit niet vaker wordt gezien. Merels eten tenslotte graag vlees. Koolmezen hakken soms ook de schedel in van andere vogels, om er de hersens uit te lepelen.

Voor de vink van Marlies is het vrijdag de dertiende. De mannetjesvink is nergens te zien, terwijl bij vinken het mannetje meestal (een beetje) meehelpt met voeren. Zoek een andere vent, vinkenvrouw, en broed niet meer naast merels!

Drie keer per week schrijft bioloog Koos Dijksterhuis over iets wat groeit of bloeit.