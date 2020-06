Agrifacts: Geen landbouwgif in Drenthe, het zijn uitlaatgassen

Het waren geen resten van bestrijdingsmiddelen die midden in Drentse natuurgebieden zijn gevonden, maar neerslag van verkeer en energieproductie. Dat zegt de stichting Agrifacts, een organisatie die rapporten en publicaties over de land- en tuinbouw in Nederland kritisch toetst.

Agrifacts reageert op het onderzoek van Natuurmonumenten en de Drentse bewonersorganisatie Meten=Weten, die afgelopen week na veld- en laboratoriumonderzoek een studie publiceerden naar bestrijdingsmiddelen in planten en in mest van schapen en runderen in acht Drentse natuurgebieden. Tot diep in natuurgebieden werden 31 chemische stoffen aangetoond die volgens hun onderzoek afkomstig zijn uit bestrijdingsmiddelen. In Drenthe worden volop lelies geteeld, waarbij veel landbouwchemicaliën worden toegepast. Bewoners zijn bezorgd over de risico’s. Natuurmonumenten en Het Drentse Landschap toonden zich geschokt over de uitkomsten en willen dat minister Schouten een landelijke studie begint.

Difenyl van vóór 2004?

Volgens Agrifacts klopt er niets van het rapport van Natuurmonumenten en Meten=Weten. De onderzoekers hebben zich ten onrechte niet de vraag gesteld wat de herkomst is van de gevonden stoffen. “Het rapport gaat uit van de veronderstelling dat de middelen afkomstig zijn uit de landbouw.” De organisatie zette eerder vraagtekens bij studies van het RIVM naar de herkomst van de stikstoflast in Nederland, de landbouw zou veel minder bijdragen aan de uitstoot dan het RIVM stelde. Agrifacts bleek uiteindelijk een rekenfout hebben gemaakt en moest die conclusie terugnemen.

Vorig jaar presenteerde Agrifacts cijfers over de stiksstofuitstoot in Nederland. Op de foto Geesje Rotgers, onderzoeker bij Agrifacts en ook onderzoeksjournalist en communicatie-adveur van de varkenshouders in Nederland. Beeld Phil Nijhuis

De stichting is van enkele van de 31 stoffen die door Natuurmonumenten en Meten=Weten in de Drentse natuur zijn gevonden de herkomst nagegaan. Een van de stoffen die het meest in de natuurgebieden werd aangetroffen, is difenyl. Volgens Agrifacts komt difenyl “in relatief grote hoeveelheden vrij bij onvolledige verbranding van minerale olie en kolen”. Uitlaatgassen van het verkeer is volgens hen voor deze stof de meest waarschijnlijke bron van herkomst.

Tot 2004 werd difenyl overigens wel gebruikt als bestrijdingsmiddel, maar Agrifacts acht “het niet aannemelijk dat de difenyl in de Drentse natuur nog uit de periode voor 2004 dateert”. Ook een andere stof zou afkomstig zijn van uitlaatgassen. De organisatie noemt het “aannemelijk dat de grootste hoeveelheid van middelen die in de Drentse natuur zijn gevonden, geen bestrijdingsmiddelen zijn”.

Consumentenproducten en giftigheid van pesticiden

Onderzoeker Jelmer Buijs bevestigt dat twee stoffen van uitlaatgassen afkomstig kunnen zijn. “Dat heeft niemand tot dusver uitgezocht. We weten veel niet, omdat we al sinds 1950 de andere kant op hebben gekeken. Natuurmonumenten pleit niet voor niets voor onderzoek op hun terreinen. Het is het bekend spel van Agrifacts: de landbouw wijst naar industrie en verkeer.”

In Akkerwijzer, een vakblad van landbouwers, zei duurzaamheidsmanager Erik Kiers van bestrijdingsmiddelenfabrikant BASF afgelopen week dat bijna 64 procent van de stoffen die in de Drentse natuurgebieden waren gevonden niet uit de landbouw komen. Ze zouden hun herkomst hebben in consumentenproducten (zoals het antimuggenmiddel Deet en vlooienbanden voor huisdieren).

Volgens bewonersorganisatie Meten=Weten worden ‘slechts’ vijf van de gevonden stoffen niet in de landbouw gebruikt. “De overige 27 stoffen – 84 procent – wel.” Meten=Weten bevestigt dat een klein deel van de gevonden pesticiden in Drenthe afkomstig is uit vlooienbanden, muggenspray en brandstoffen. “En het is waar dat de herkomst van de gevonden stoffen niet is onderzocht. Maar de conclusie van BASF dat bijna 64 procent niet uit de landbouw komt, is onwaar. Deze bewering is niet gebaseerd op het aantal stoffen, maar op het percentage van het gewicht van alle gevonden stoffen bij elkaar opgeteld.” Vergelijking van gewichtshoeveelheden, zoals BASF deed, zegt weinig, aldus Meten=Weten. “Het gaat om de giftigheid van pesticiden, die verschilt per stof.”

