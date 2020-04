Afvalsector registreert de helft van CO2-uitstoot niet

Dat blijkt uit een studie naar de vijftien grootste uitstoters van broeikasgas in Nederland. Het onderzoek naar deze ‘Vuile 15’ is voor Trouw gedaan door het onderzoeksbureau CE Delft. Al het broeikasgas dat vrijkomt uit ‘organisch afval’ telt de afvalsector als ‘CO 2 -neutraal’. Het gaat hierbij om de verwerking van grote hoeveelheden etensresten, gft, slib, hout- en papier in restafval.

Het gat tussen administratie en de uitstoot in praktijk is groot. Het Afval Energie Bedrijf (AEB) van Amsterdam verwerkt bijvoorbeeld veel slib, wat het bedrijf aanleiding geeft om bijna twee derde van de CO 2 -uitstoot niet te registreren. In cijfers uitgedrukt: AEB meldt 0,58 megaton broeikasgas, terwijl het afvalbedrijf feitelijk 1,5 megaton uitstoot, aldus CE Delft. Branchegenoten Attero (werkelijke uitstoot: 1 megaton), AVR (1,7 megaton) en HVC (1,1 megaton) registreren 50 à 60 procent van die CO 2 -uitstoot niet.

Niet in strijd met wet- en regelgeving

De afvalsector handelt daarmee niet in strijd met wet- en regelgeving. Zowel Nederlandse als Europese regels staan toe dat CO 2 -uitstoot als gevolg van de verwerking van organisch afval buiten hun verslagen blijft. Sterker nog: de regelgeving is hierop ingericht. “Het is algemeen rijksbeleid om ‘biogene CO 2 ’ niet mee te tellen in de rapportages van CO 2 -emissies”, verklaart afvalexpert Geert Bergsma van CE Delft. Ook uitstoot die ontstaat bij de productie van biobrandstof, uit hout of planten, behoeft geen registratie, ook al gaat het wel degelijk de lucht in.

Het idee daarachter is boekhoudkundig. Organisch afval is van natuurlijke oorsprong, planten vaak. Die groeien terug en nemen CO 2 op. Als er bij het verbranden, vergisten of vergassen broeikasgas vrijkomt is het resultaat ‘CO 2 -neutraal’. “Hoewel er daarbij netto geen extra CO 2 vrijkomt, komt er fysiek wel CO 2 uit de schoorsteen van de afvalverbranders”, merkt CE Delft op. Groeiende planten compenseren dat. Om die reden telt het Rijk de groenverwerking mee als groene energie, voor de landelijke doelen. Anders zou Nederland verder verwijderd raken van de klimaatdoelen.

Beeld Sander Soewargana

Compensatie kan jaren duren

Maar het kan jaren duren voordat plantengroei de CO 2 -uitstoot compenseert, aldus CE Delft. “Afhankelijk van het gewas is deze terugverdientijd een jaar tot meerdere decennia”, constateert Bergsma. Daarom staat het niet registreren van CO 2 -uitstoot die er feitelijk wel is ter discussie, politiek en wetenschappelijk. Sommige experts zeggen: de uitstoot is prima weg te poetsen door aangroei van bomen en planten. Zij zien organisch afval als prima energiebron, die direct als ‘CO 2 -neutraal’ in te boeken is, om die belofte op termijn in te lossen.

Geen tijd voor

Daar is helemaal geen tijd voor, oordeelt een andere stroming binnen de klimaatwetenschap. Volgens die critici moet CO 2 -uitstoot diréct omlaag, door om te schakelen op windturbines en zonnepanelen. Om diezelfde reden staat de verbranding van houtstukjes (biomassa) door energiebedrijven, in kolencentrales en ketels, ook fel ter discussie. Net als energieconcerns noemen afvalbedrijven het geoorloofd om CO 2 -uitstoot uit ‘groen’ niet te turven. Tijdens de vernietiging produceren ze bovendien duurzame energie: elektriciteit, warmte en biogas.

Voor (riool)slib zou verbranden noodzaak zijn, wegens tekort aan verwerkingscapaciteit. Nog wel, maar nieuwe technieken voor slibverwerking zijn onderweg. In Gelderland werkt VSGM aan een methode om slib te hergebruiken. Dat bedrijf wil een materiaal van slib maken, waarmee de bouwsector deels cement kan vervangen. “Omdat slib niet verbrand wordt in ovens neemt de uitstoot van CO 2 met deze innovatie af”, aldus VSGM. Het bedrijf hoopt dit jaar de eerste proeffabriek te openen.

Lees ook:

Waarom biomassa een grotere klimaatkiller is dan steenkool

Energiebedrijf RWE stopt biomassa-hout in zijn Brabantse kolencentrale. Maar pas op, waarschuwen deskundigen in 2017 al, in een artikel van Trouw en onderzoeksplatform Investico: hout verbranden is op korte termijn nog viezer dan steenkool. Klimaatwinst laat decennia op zich wachten.