Advies: ga door met grootschalige houtstook voor energieproductie

Om huizen gasvrij te maken kan Nederland niet om hout als energiebron heen. In elk geval de komende tien jaar dient het kabinet goedkeuring en subsidie te verlenen aan biomassacentrales, stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vrijdag in een advies. Die megakachels verbranden houtkorrels om energie te leveren aan warmtenetten voor gasloze woonwijken.

Critici reageren teleurgesteld op het advies. Zij keuren grootschalige houtstook af vanwege de uitstoot van vervuilende stoffen, zoals fijnstof, stikstof en CO2. Milieuorganisaties zoals het Comité Schone Lucht en Mobilisation for the Environment (MOB) waarschuwen voor schade aan milieu en klimaat door stook van biomassahout. Zij willen dat warmtenetten, die nodig zijn om miljoenen oudere huizen van het gas af te halen, volledig duurzame bronnen benutten.

Onmisbaar

Maar alternatieven, zoals warmte uit de bodem en water, zijn volgens het PBL nog inefficiënt en experimenteel “Er is weinig ervaring mee”, zegt PBL-expert Bart Strengers. Ook het gebruik van warmte uit de schoorstenen van fabrieken of uit datacenters biedt de komende jaren onvoldoende soelaas, om woonwijken gasloos te maken. Warmteproductie uit houtstook, wat in Europa geldt als officiële groene energiebron, is volgens het PBL onmisbaar.

Behalve met warmtenetten kunnen woningen ook gasloos worden met elektrische warmtepompen. Maar dat is slechts mogelijk bij nieuwe, of zeer goed geïsoleerde huizen. “Voor een elektrische warmtepomp heb je minimaal energielabel B nodig”, aldus Strengers. Miljoenen huizen, vooral in binnensteden en op het platteland zijn daarom aangewezen op een warmtenet om van de gasketel af te komen. Biomassahout moet grotendeels uit het buitenland komen, per schip.

Lees ook:

Vattenfall opent voorlopig geen nieuwe houtstookcentrales in Nederland

In Diemen ligt het Zweedse bedrijf Vattenfall onder vuur wegens een nieuwe biomassacentrale. Directeur Magnus Hall zag de discussie niet aankomen. Voorlopig zegt hij af te zien van meer houtstook centrales in Nederland. En of zijn bedrijf de houtcentrale in Diemen nog bouwt is onzeker geworden.

Tien redenen om geen biomassa te verbranden

Hout als energiebron is schadelijk voor het klimaat, betoogden 35 wetenschappers dit najaar op de Opinie-pagina van Trouw.