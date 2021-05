Activistische aandeelhouders van Follow This stellen het klimaatbeleid van Shell weer op de proef

Het klimaatbeleid van Shell ligt dinsdag opnieuw onder vuur van activistische beleggers, verenigd in de club Follow This. Op de aandeelhoudersvergadering van Shell staat voor de vijfde keer in zes jaar een klimaatresolutie op de agenda. Follow This daagt de andere aandeelhouders uit kleur te bekennen: wie voor stemt, roept het olie- en gasconcern op om het beleid in lijn met het klimaatakkoord van Parijs te brengen.

Het lijkt een soort ‘Groundhog Day’, constateert oprichter van Follow This Mark van Baal, een gebeurtenis die zich steeds herhaalt, maar dan net een tikje anders. Sinds 2016 proberen de zesduizend aandeelhouders verenigd in Follow This Shell op een groener pad te krijgen. Daarvoor dient de organisatie steeds een voorstel in dat op de aandeelhoudersvergadering in stemming komt. Iedere keer iets anders geformuleerd, maar de kern is hetzelfde: voer geloofwaardig klimaatbeleid.

Aangescherpte doelen

De reactie van Shell is ook telkens ongeveer gelijk. Stem tegen, zegt het bedrijf, want we hebben al beleid om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. “Eerst vonden ze onze resolutie ‘onverstandig’, daarna ‘onredelijk’ en vervolgens ‘onnodig’. Maar na iedere aandeelhoudersvergadering scherpen ze toch de doelen aan.”

De steun voor de klimaatoproep groeit. Stemde eerst ruim 6 procent van de beleggers voor de resolutie, vorig jaar was dat opgelopen naar 14,4 procent. Hoe dat morgen uitpakt, valt nog niet te zeggen. “Het percentage is niet eens zo belangrijk”, vindt Van Baal. “Aandeelhouders geven hoe dan ook een signaal af dat Shell niet kan negeren.” Van de grote vermogensbeheerders steunt in ieder geval Aegon de resolutie. “Voor Aegon geldt: afspraak is afspraak. Alle landen die zich hebben gebonden aan ‘Parijs’ moeten zich daaraan houden”, verklaart de verzekeraar in een toelichting.

Dat is dan ook precies de vraag die op tafel ligt morgen: koerst Shell op ‘Parijs’ of niet? Ja, zegt de multinational, in 2050 zijn we klimaatneutraal, ofwel veroorzaken we netto geen emissies meer. “Zo’n belofte op de lange termijn volstaat niet”, zegt Van Baal. “Uit een recent rapport van de Climate Action 100+, een klimaatclub voor grote beleggers, blijkt dat geen enkel olie- en gasconcern genoeg doet om het klimaatakkoord van Parijs te halen. Daarvoor moet de uitstoot in 2030 al minimaal met 25 procent omlaag. Maar Shell, en ook anderen zoals BP, gaan eerst nog investeren in olie- en gaswinning. Shell heeft bovendien de afgelopen jaren slechts 3 procent van de 100 miljard dollar in schone energie geïnvesteerd.”

Eigen klimaatresolutie

Ook dit jaar raadt Shell de aandeelhouders af om voor de resolutie van Follow This te stemmen. Veel grote investeerders, zoals pensioenfonds ABP, geven vooraf geen uitsluitsel. ABP onthield zich de laatste jaren van stemming, het steunde nog nooit de klimaatoproep. Tot verbazing van Van Baal heeft Shell dit jaar zelf een soort klimaatresolutie op de agenda gezet. “Dat moet je zien als een afleidingsmanoeuvre. Ze stellen dat hun nieuwe strategie, net bekend gemaakt, afkoerst op Parijs. Dat is niet zo, tussentijdse concrete doelen ontbreken nog steeds.”

Sommige aandeelhouders zullen zich misschien laten verleiden door de nieuwe strategie, Van Baal ziet de houding van beleggers intussen fundamenteel veranderen. “Eerst was de discussie: wat is goed voor het bedrijf? Nu kijken vermogensbeheerders steeds meer naar de klimaatrisico’s van hun hele portefeuille, minder naar het individuele bedrijf. Ze redeneren nu dat als de klimaatdoelen niet gehaald worden, hun miljarden in gevaar komen.”

Klimaatoproep krijgt vaker steun van beleggers In de VS stond afgelopen week voor het eerst een klimaatresolutie van Follow This op de agenda van een fossiele onderneming. De oproep aan oliebedrijf ConocoPhillips heeft gelijk een meerderheid gehaald van de stemmen van aandeelhouders, 58 procent is voor. ‘Een historische uitslag’, aldus Follow This. In Europa is de activistische groep aandeelhouders al zo’n vijf jaar actief. Net als bij Shell staan deze maand bij BP, Chevron, Phillips66 en Equinor klimaatresoluties op het programma. Bij BP stemde 21 procent van de aandeelhouders voor de oproep aan het bedrijf zich aan de klimaatdoelen van Parijs te houden. In 2019 was dat nog 8 procent, in 2020 trok Follow This de klimaatresolutie in. De aandeelhouders van Phillips66 hebben ook al gestemd, de klimaatresolutie heeft een meerderheid gehaald, hoeveel precies maakt het bedrijf niet bekend. Bij Equinor kreeg de klimaatoproep steun van 39 procent van de beleggers, tegen 27 procent vorig jaar.

