Aarde is al 1,2 graden warmer, waarschuwt Guterres na alarmerend klimaatrapport IPCC

De drempel van anderhalve graad opwarming van de aarde is al bijna bereikt, waarschuwt secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties. Nu al is de wereldtemperatuur 1,2 graden Celsius hoger dan aan het begin van de industriële revolutie. Guterres noemt het klimaatrapport dat het IPCC maandag presenteerde ‘een code rood voor de mensheid’.

“De opwarming is de laatste decennia versneld. Elke fractie van een graad telt", zegt Guterres in een reactie. “De concentraties van broeikasgassen zijn op recordniveau. Extreme weer- en klimaatrampen nemen toe in frequentie en intensiteit. Daarom is de klimaatconferentie van de Verenigde Naties dit jaar in Glasgow zo belangrijk.”

Landen halen doelen nauwelijks

Die top, die over drie maanden plaatsvindt, is het vervolg op de klimaattop in Parijs waarop is afgesproken dat de opwarming van de aarde moet worden beperkt tot anderhalve graad en in elk geval nooit boven de 2 graden mag uitkomen. De afgelopen jaren is gebleken dat de verschillende landen van de VN gemaakte afspraken om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen niet of nauwelijks halen.

Guterres wijst erop dat juist de landen en gemeenschappen die nauwelijks bijdragen aan de opwarming er het eerst de dupe van worden. Hij roept op tien jaar geleden gemaakte afspraken voor het jaarlijks beschikbaar stellen van 100 miljard dollar voor aanpassingen en klimaatadaptatie in ontwikkelingslanden na te komen.

Tot dusver gaat slechts 21 procent van de beschikbare klimaatsteun naar aanpassingsmaatregelen. Dat moet minstens de helft worden, zegt Guterres, die donoren en ontwikkelingsbanken vraagt met name vrouwen en kwetsbare groepen ‘in de frontlinies van de klimaatcrisis’ te beschermen tegen de economische gevolgen van klimaatverandering. Uitgaven voor de bestrijding van Covid-19 moeten worden afgestemd op de doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs, vindt hij. Ook roept hij beleggers en investeerders op hun investeringsportefeuilles tegen het licht te houden om de gevolgen van koolstof zo laag mogelijk te houden en zo bij te dragen aan het doel van netto nul uitstoot.

In 2030 stoppen met gebruik van steenkool

Volgens het nieuwe rapport moet netto nul uitstoot van broeikasgassen in 2050 het einddoel zijn. Er mogen na dit jaar geen nieuwe kolencentrales meer bijkomen en de landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling moeten uiterlijk in 2030 stoppen met het gebruik van steenkool. Andere landen krijgen daarvoor tien jaar extra. Er mag dan geen nieuwe exploitatie en productie van fossiele brandstoffen meer beginnen, subsidies voor brandstoffen moeten verschuiven van fossiel naar hernieuwbaar en in 2030 moet er vier keer zoveel zonne- en windenergie zijn als nu.

De snelheid van de klimaatverandering gaat veel sneller dan de afgelopen tweeduizend jaar, stelt de werkgroep van deskundigen vast in het zojuist gepresenteerde rapport. Weersextremen, zoals alleen al in deze zomer, zullen veel vaker voorkomen. Het gaat dan om droogte, meer en zwaardere regen, sneller smelten van het ijs op de Noordpool, afname van permafrost waardoor het broeikasgas methaan vrijkomt, meer tropische wervelstormen en meer hittegolven.

“Als we nu onze krachten bundelen, kunnen we een klimaatramp voorkomen", zegt Guterres. “Maar zoals het verslag van vandaag duidelijk maakt, is er geen tijd voor uitstel en geen ruimte voor excuses.”

