Aan welke stikstofregels moet Schiphol voldoen?

De strengere stikstofregels raakten als eerste de boeren, daarna de bouwactiviteiten en nu ondervindt ook Schiphol dat de emissies waarschijnlijk omlaag moeten. Al decennia heeft de luchthaven geen natuurvergunning voor de uitstoot van stikstof. Om alsnog aan de richtlijnen te voldoen moet de luchthaven flink inkrimpen, is de vrees in politiek Den Haag. Vijf vragen over Schiphol en stikstof.

Wie heeft een natuurvergunning nodig?

Alle bedrijven die substantieel stikstof uitstoten, hebben volgens de Wet Natuurbescherming een natuurvergunning nodig. Een groenteboer op de hoek heeft dus geen vergunning nodig, maar een groot garagebedrijf mogelijk wel en een luchthaven zeker. In de vergunning staat hoeveel uitstoot aan schadelijke stoffen de bedrijfsactiviteiten mogen veroorzaken. Daarbij wordt gekeken hoeveel stikstof neerslaat in gebieden die een beschermde status hebben als Natura 2000.

Wat betekent dit voor Schiphol?

In de Wet natuurbescherming wordt ook verwezen naar de Europese regels voor bescherming van kwetsbare natuur, de Habitatrichtlijn. Die is sinds 1992 van kracht en daarna zijn natuurgebieden aangewezen die beschermd moeten worden. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat er minder, en zeker niet meer, stikstof neerdaalt in die natuur. Vanaf het moment dat een gebied in de buurt van Schiphol is aangewezen als Natura 2000 (tussen 1994 en 2004) had Schiphol een vergunning moeten aanvragen voor de uitstoot van stikstof. Hoe krap of ruim die vergunning kan zijn terwijl de natuur toch wordt beschermd, is lastig te zeggen. Daarvoor wordt met modellen een berekening gemaakt.

Wat heeft de milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) ermee te maken?

MOB procedeert al twee jaar tegen Schiphol. Aanvankelijk omdat Schiphol zonder natuurvergunning stikstof laat neerdalen in natuurgebieden. Inmiddels heeft Schiphol wel een vergunning aangevraagd en het concept daarvan vecht MOB aan.

MOB vindt dat Schiphol niet meer vluchten mag uitvoeren dan ongeveer 250.000 per jaar. Dat was het aantal vluchten op het moment dat natuurgebieden in de omgeving van de luchthaven werden aangewezen als beschermd Natura 2000-terrein. In de concept-aanvraag wil Schiphol veel meer vliegbewegingen per jaar uitvoeren.

Is er een relatie met de Pas-uitspraak van de Raad van State in mei 2019?

Slechts zijdelings. Twee jaar geleden zette de Raad van State met een verstrekkende uitspraak Nederland op z’n kop. Op verzoek van onder meer MOB bepaalde de rechter dat de manier waarop Nederland vergunningen verleende aan bedrijven op basis van het Programma Aanpak Stikstof (Pas), in strijd was met de Wet natuurbescherming. De Europese Habitatrichtlijn schrijft voor dat de natuur in beschermde gebieden niet mag verslechteren en dat gebeurde wel.

De rechter legde de vinger op de zere plek voor boeren, de bouw en ook voor Schiphol. Ook zonder de uitspraak van de Raad van State had de luchthaven al veel eerder een natuurvergunning moeten aanvragen. Zonder vergunning heeft Schiphol een serieus probleem. De coronacrisis komt in dit geval goed uit. Het aantal vluchten is flink gedaald en dat geeft tijd om nog te sleutelen aan de vergunningaanvraag.

Hoeveel stikstof stoot Schiphol uit?

Dat is niet precies bekend. De commissie Remkes die het kabinet adviseert over de stikstofcrisis, becijferde het aandeel van de luchtvaart in de totale uitstoot in Nederland op 0,1 procent. Dit gaat alleen over het starten en landen inclusief de taxibewegingen van vliegtuigen over de banen op de luchthaven. Als ook de vluchten boven drie kilometer worden meegerekend wordt het aandeel 0,7 tot 1,1 procent. Ter vergelijking: de landbouw komt op 46 procent. De uitstoot van auto’s van reizigers die van en naar Schiphol rijden en andere bedrijfsactiviteiten rekent Remkes niet toe aan de luchthaven.

