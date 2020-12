2020 was een recordwarm jaar: zeer zonnig, droog, maar ook nat

Met een gemiddelde temperatuur van 11,7 graden Celsius gaat 2020 samen met het jaar 2014 riant aan kop in de weerstatistieken van het KNMI. In andere warme jaren was het algauw een halve graad kouder: 11,3 in 2018 en 11,2 in 2019, 2007 en 2006.

Alle andere jaren bleef het gemiddelde onder de 11 graden in de metingen die vanaf 1901 zijn vastgelegd. In 1990 liep het al eens op tot 10,9 graden, terwijl het in 2013 met 8,9 gemiddeld juist opvallend koud was. Toch is het in eerste twee decennia van de 21ste eeuw duidelijk warmer dan voorheen.

Normaal is het jaargemiddelde in De Bilt 10,1. Dit normaal is weer een gemiddelde van de gemeten temperaturen in het tijdvak 1981-2010. Het KNMI stelt elke tien jaar een nieuw normaal vast, op basis van de laatste dertig jaar. Gezien de hoge temperaturen vanaf 2011 zal het ‘nieuwe normaal’, dat op 6 januari 2021 wordt vastgesteld op basis van het tijdvak 1991-2020, dus hoger liggen dan 10,1.

Zonnigste lente ooit

Zonnig was het ook in 2020. Vooral in april in mei lag het aantal zonuren flink hoger dan normaal, terwijl ook maart en september ver boven dat gemiddelde uitschoten. Ondanks de zonnigste lente ooit gemeten komt 2020 op de derde plaats van zonnige jaren. Het aantal zonuren bleef onder de 2000 en dat is minder dan in 2003 (2100 zonuren) en 2018 (2089 zonuren).

Met de zon was het na een milde winter ook vroeg warm (16,7 graden op 16 februari en 24,5 op 8 april). Ook de zomer was warm, ondanks een koele maand juli (gemiddeld 17 graden, tegen 17,9 normaal), met een hittegolf (minimaal vijf dagen boven de 25 graden) in augustus. Daarbij bleef de temperatuur acht tropische dagen achtereen zelfs boven de 30 graden (weekgemiddelde 33,2) en zakte die drie opeenvolgende nachten niet onder de 20 graden.

Ook de herfst was zonnig en warm, met een tropische dag op 15 september: 31,4 in De Bilt, 35,1 in Gilze-Rijen, de hoogst gemeten temperatuur in september ooit. Op 2 november was het met 19,3 graden in De Bilt ook nog warm.

Te weinig regen in het oosten, veel regen in het westen

Na 2018 en 2019 was 2020 opnieuw een droog jaar, al geldt dat niet voor het hele land. Aan de westkust was het juist vrij nat, met 970 mm regen in Hoek van Holland, terwijl het oosten en zuidoosten veel te weinig regen kregen. Het neerslaglaagterecord (dat het KNMI meet tussen 1 april en 30 september) was hier 300 mm; dat kon de regen aan het einde van het jaar niet meer aanvullen. Mede daardoor behoort 2020 landelijk gezien tot de 5 procent droogste jaren.

Extremen - In het Siberische dorp Verchojansk werd op 20 juni een temperatuur van 38 graden gemeten. Nooit eerder was het zo warm boven de noordpoolcirkel.

- Aan de andere kant van de aarde werd ook een warmterecord gebroken: op de Argentijnse basis Esperanza op Antarctica werd het op 6 februari 18,4 graden.

- Het warmst op aarde werd het op 16 augustus in Californië in Death Valley: 54,4 graden.

- De hoogste temperatuur in Nederland werd op 8 augustus gemeten in het Limburgse Arcen: 37 graden.

