Zweden wordt één barre bomenplantage. Kan de Europese Natuurherstelwet het echte, oude bos nog redden?

Ingeklemd tussen Zwedens grootste meren Vänern en Vättern, en halverwege de route van Gothenburg aan de westkust naar Stockholm aan de oostkust, ligt het nationale park Tiveden. Dit is Zweden op zijn wildst: uitgestrekte bossen met loofbomen en sparren, de grond bezaaid met enorme rotsblokken die uit de lucht lijken te zijn komen vallen, de bodem een deken van felgroene mossen en bosbessenstruiken.

Maar zet een voet vlak buiten het beschermde gebied en je staat in een andere realiteit. “Toeristen kwamen een aantal jaar geleden naar me toe en zeiden: de weg hier naartoe lijkt wel een conflictgebied”, vertelt Jessica Sannö, uitbater van het in het reservaat gelegen gastenverblijf Ösjönäs Tiveden Adventure & Lodge.

“Buiten de grenzen van het nationale park bevind je je in een woestijn van kaalkap en jonge zaailingen.” De restanten van die woestenij zijn aan de randen van Tiveden nog her en der zichtbaar: overwegend kale vlaktes waar alleen een paar boomstronken en een enkele verloren den overeind staan.

Het bos wordt gebruikt, verpatst en verhakselt

Tegenwoordig is dit barre landschap representatiever voor het Zweedse bos dan het weelderige nationale park. Want het land mag dan voor 70 procent bedekt zijn met bomen, er staat bijna geen oud bos meer overeind. “Zweden wordt één grote bomenplantage”, zegt bosbioloog Sebastian Kirppu. “Mensen zien bomen en denken: dit is een bos, maar in feite is het landbouwgrond die weinig verschilt van, zeg, een maisveld.”

Slechts een kwart van het Zweedse bos is min of meer natuurlijk. Ruim driekwart van het bosoppervlak is wat Zweden zo mooi ‘cultuurbos’ (kulturskog) noemt: gecultiveerde en gecommercialiseerde natuur.

Staatsonderneming Sveaskog beheert 3,1 miljoen hectare productief bos, zo’n 14 procent van het totaaloppervlak. Het leeuwendeel van de rest van Zwedens bosgrond is in handen van multinationals, Zweedse bedrijven en 313.000 particulieren. Natuur is in Zweden kapitaal; privaat eigendom dat eigenaren hoofdzakelijk naar eigen goeddunken kunnen gebruiken, verhakselen en verpatsen.

Producten met een korte levensduur

De Zweedse bosbouw is daarmee een prominente en winstgevende sector. Mondiaal behoort Zweden tot de vijf grootste exporteurs van papier-, pulp-, en houtproducten. De houtindustrie is goed voor zo’n 10 procent van het exportproduct, of zo’n 165 miljard Zweedse kroon (circa 16 miljard euro).

Slechts circa 20 procent van de kap eindigt als zaaghout, 80 procent verdwijnt in producten met een korte levensduur - denk aan toiletpapier, de kartonnen dozen van onze thuisbezorgpakketten, maar vooral ook biomassa. Mede door de toegenomen vraag naar bio-energie - door de EU aangemerkt als duurzame energiebron - bevordert de Zweedse overheid de intensivering van de bosbouw. Tot wel 50 procent van een gekapte boom wordt als ‘groene energie’ verbrand en verdwijnt als koolstof in de atmosfeer.

Geen limiet op kaalkap

En in tegenstelling tot veel andere Europese landen hanteert Zweden geen limiet op kaalkap. Stukken bos van ruim honderd hectare mogen in een keer worden omgezaagd. Jaarlijks wordt zo’n 1 procent van het hele Zweedse bos gekapt. Die lege vlaktes transformeert de industrie in de meeste gevallen tot een monocultuur - of, zoals Kirppu dat noemt, een bomenboerderij. Na gemiddeld zo’n zestig tot tachtig jaar kan er weer worden geoogst.

Niks mis mee, menen de regering en industrie. Want: voor elke gekapte boom planten we twee nieuwe. Maar veel onderzoekers zien dat anders. In een brief aan de Europese Commissie, ondertekend door ruim dertig organisaties en wetenschappers, staat dat het Zweedse bosbouwmodel een ravage aanricht. ‘Het ecosysteem is zo ingrijpend veranderd dat zelfs de rendieren die sinds de ijstijd in dit gebied hebben overleefd zich niet staande kunnen houden in het landschap dat de bosbouw heeft gecreëerd.’

Onze beste bondgenoten

Natuurlijke bosgrond, vertelt Kirppu, heeft zich ontwikkeld gedurende honderden of duizenden jaren en omvat een complex netwerk van onderling afhankelijke soorten. Bij gebruik van zwaar materieel en kaalkap degradeert de biodiversiteit beduidend. Die variëteit komt niet terug binnen de tijdsspanne van een mensenleven.

Het ondermijnen van de biodiversiteit staat, volgens projectleider Lina Burnelius bij de NGO Protect the Forest Sweden, gelijk aan ‘het langzaam plegen van zelfmoord’. “Gezonde bosecosystemen - het tegenovergestelde van boomplantages - zijn onze beste bondgenoten in de strijd tegen klimaatverandering.” In Zweden staan inmiddels ruim tweeduizend plant- en diersoorten op de rode lijst door de kap en fragmentatie van het woud.

Behalve de verarming van de biodiversiteit leidt kaalkap ook tot een verlies van koolstofreservoirs in zowel de bomen als de grond. De industrie beweert dat jonge, vers aangeplante boompjes meer CO 2 aan zich binden dan een volwassen boom. Kan best, maar dat neemt niet weg dat het decennia of zelfs eeuwen duurt eer een aanplantbos evenveel koolstof heeft afgevangen als zijn natuurlijke tegenhanger.

Geen kaalkap meer plegen

En de wetenschap is het erover eens dat we die tijd niet hebben. De grote toename in emissies die ontbossing veroorzaakt, creëert een koolstofschuld die de wereld niet op tijd kan aflossen. Tijdens die eeuw wachttijd zou de aarde, volgens de huidige prognoses, tot 5 graden Celsius zijn opgewarmd.

Hier, in Tiveden, hebben de bosbezitters dat begrepen. Zeventien private landeigenaren committeren zich, met hulp van het WWF Sweden, aan het zogeheten closer-to-nature model. ‘Bosbouw dichter bij de natuur’ betekent vooral: het woud tot op grote hoogte op zijn beloop laten en geen kaalkap plegen maar, in plaats daarvan, om de zoveel tijd het bos uitdunnen en individuele bomen oogsten. “Hierdoor blijven de weerbaarheid en de biodiversiteit van het woud intact”, verklaart bosbezitter en projectmanager Anders Tivell. “Ondertussen is het economisch wel degelijk rendabel.”

Behalve de natuur is ook de lokale gemeenschap met deze vorm van bosbeheer geholpen. “Met de bomen komen ook toeristen terug”, vertelt Jessica Sannö. “Tiveden is niet langer een eiland in een zee van kaalslag en plantages.”

De vraag is extreem groot

Maar dit progressieve bosbouwmodel blijft een uitzondering op de regel. Zo’n 97 procent van het Zweedse productiebos wordt beheerd met kaalkap.

Het lot van het Zweedse woud lijkt in handen te liggen van de EU en de Natuurherstelwet. Stockholm legt de industrie namelijk nauwelijks aan banden. “Sveaskog en andere bosbezitters zijn in feite vrij kaalkap te plegen in oud, natuurlijk bos”, verklaart Hasse Berglund, bioloog bij de autoriteit voor milieubescherming Naturvardsverket. “De overheid rekent erop dat de industrie het bos verantwoordelijker beheert dan dat de rechtsstaat dat voorschrijft.” Vrijheid onder verantwoordelijkheid, wordt dat systeem genoemd.

Die strategie had misschien gewerkt als de vraag niet zo extreem groot was, speculeert Berglund. “Dan zouden eigenaren eerder geneigd zijn om bossen met een hoge beschermingswaarde met rust te laten. Maar zodra de prijzen stijgen, is het lastig om de ethische boswachter te spelen. De wil om moreel te handelen is zelden zo sterk als de wil geld te verdienen.”

De huidige situatie ziet er somber uit. “We hebben nog maar heel weinig plantagebos over dat oud genoeg is voor de kap — een situatie waarvan we al jaren weten dat die in het verschiet ligt — dus wijken bedrijven uit naar oude bossen met een grote biodiversiteit. Ik reisde onlangs door Zweden - nog nooit heb ik zo weinig oud woud gezien.”

