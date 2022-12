Zwarte piet uit het straatbeeld, maar online floreert de handel

Nu zwarte piet uit het straatbeeld verdwijnt, vragen mensen op de tweedehands markt woekerprijzen voor het verbannen figuur.

Eigenlijk heeft Patricia de Jong (55) uit Veghel spijt dat ze de drie zwartepietenpoppen vorig jaar al heeft verkocht. Het waren de originele die vroeger in de etalages van het voormalige warenhuis V&D hingen. “Ik kreeg er toen 60 euro per pop voor. Ik was net te vroeg met de verkoop. Ik denk dat ik dit jaar het dubbele had kunnen vangen.”

De Jong heeft nu twee andere vintage poppen in de verkoop op advertentiewebsite Marktplaats. Een porseleinen zwarte piet en een Sinterklaas. Vraagprijs voor de twee poppen: 150 euro.

In haar advertentietekst voorspelt De Jong dat de poppen te zijner tijd unieke items worden. “Ik ben bang dat de traditie van Sinterklaas straks helemaal verdwijnt. Ik vind het jammer dat zwarte piet nergens meer te zien is. Ik schaam me er niet voor dat ik ze in huis heb.”

Woekerprijzen op de tweedehandsmarkt

Nu zwarte piet uit het straatbeeld verdwijnt, floreert de online handel in het verbannen figuur. Zo wordt ook het populaire prentenboek over Sinterklaas van Charlotte Dematons tegen woekerprijzen van over de 100 euro verkocht op de tweedehandsmarkt. Uitgeverij Lemniscaat stopte de herdruk van de bestseller in 2017 op verzoek van de illustrator zelf. Dematons was er klaar mee voor racist te worden uitgemaakt vanwege de zwarte pieten in het boek. Ze is al een tijd bezig handmatig alle zwarte pieten in het prentenboek in pieten te veranderen.

Jessica (50) uit Breezand is ook bezig met de opruiming van haar zolder. Ze heeft een grote verzameling van zwarte pieten. Ieder jaar hing ze haar huiskamer er vol mee. Maar dat vond haar dochter met Antilliaanse vriend op een gegeven moment niet zo leuk meer. “Mijn schoonzoon is in zijn jeugd gepest. Ze scholden hem dan uit voor zwarte piet. Ze hebben aangegeven dat ze niet blij zijn als ik dat soort dingen nog in mijn huis ophang.”

Daarom is Jessica begonnen met de verkoop van haar grote verzameling. Met pijn in het hart, dat wel. “Ik vind dat ons cultureel erfgoed om zeep wordt geholpen. Voor mij heeft de traditie geen enkel kwaad in de zin.”

Pure magie

Ze biedt nu een van de voormalige V&D-etalagepoppen te koop aan voor 80 euro. Op zolder liggen er nog een hele hoop. Ze zijn voor Jessica onderdeel van mooie jeugdherinneringen. “Als klein meisje kwam ik met mijn moeder vaak in de V&D, waar ik altijd wat kreeg toegestopt van mijn tante die op de afdeling met koekjes en dropjes werkte. In de sinterklaastijd hing de winkel vol met die poppen. Dat was voor mij pure magie.”

Aan een mok met afbeelding van zwarte piet verdiende ze laatst 30 euro. “Het was destijds blijkbaar een goede investering. Volgens mij heb ik er toen nog geen 7 euro voor betaald.”

Niet iedereen wil winst maken. Een school uit Eindhoven heeft zes zwartepietenknuffels te koop: drie meisjes, twee jongens en eentje die uit een schoorsteen klimt. De schoorsteenpiet kost 2,50 euro. “Wij zijn een basisschool en vinden dat we deze dingen niet meer tentoon kunnen stellen”, schrijven ze in een reactie. “Vandaar deze opruiming. Niks bewaren tot het collector items worden.”

De achternaam van Jessica is bij de hoofdredactie bekend.

Lees ook:

Hoe Zwarte Piet verdween uit Volendam

Vorig jaar nog werden anti-zwartepietdemonstranten er onthaald op een spervuur van eieren, oliebollen en visafval. Maar dit jaar doet Volendam de figuur in de ban. Hoe is dat gekomen?

Sinterklaasklassiekers herschreven zonder zwarte piet erin

Er wordt aan gewerkt: een heruitgave zonder zwarte pieten voor twee sinterklaasklassiekers. Het zijn de film Het paard van Sinterklaas en het prentenboek Sinterklaas van Charlotte Dematons.