Zware industrie in Nederland krijgt het moeilijk door goedkope stroom nabij de evenaar

Wat betekent het voor de Nederlandse industrie dat de goedkope energie voor het oprapen ligt in landen met meer zon, wind en ruimte? Een mogelijk gevolg is dat een deel van de industrie naar het buitenland verhuist, zeggen onderzoekers van CE Delft maandag in het rapport Verkenning van een fossielvrije industrie, geschreven in opdracht van milieuorganisatie Natuur en Milieu.

Landen die hernieuwbare elektriciteit opwekken en daarmee de gewilde groene waterstof maken, kunnen dat verkopen aan bedrijven in Nederland. Zoals aan Tata Steel, dat met het waterstof ijzererts wil omzetten in ruwijzer, om daar dan staal van te maken. Maar waarom zouden landen die over ijzererts en groene stroom beschikken, zoals Australië en Brazilië, dat ruwijzer niet zelf gaan maken? Tata kan dat ruwijzer kopen om staal te maken, maar zal er meer voor betalen dan voor ijzererts.

Een belangrijke factor is dat hernieuwbare energie in landen met veel zon, wind en ruimte goedkoper wordt dan in Nederland, zeggen de onderzoekers. Ook als Nederland in 2050 70 GigaWatt aan windenergie op de Noordzee heeft staan.

Ingrijpend voor Nederland

“Wind op zee is relatief duur vergeleken met zonnepanelen”, zegt Bettina Kampman, onderzoeker energie en brandstoffen van CE Delft. “In het Zuiden staat de zon hoger en schijnt het hele jaar door.” De verslechterende concurrentiepositie door de energiekosten noemt ze ‘ingrijpend voor Nederland’.

‘Economisch gezien betekent dit dat energie-intensieve producten die goed te transporteren zijn, niet langer competitief te produceren zijn in Nederland’, staat in het rapport. Als zulke halfproducten in Nederland relatief duur zijn, is het voordeliger om ze te importeren. Dat geldt bijvoorbeeld voor aluminium, zink, ruwijzer, ammoniak, methanol en synthetische brandstoffen. Maar ook voor polymeren, waaruit plastics worden gemaakt.

Beeld Anne Blaak

Een voorproefje op de toekomst

‘Europa kan haar basisindustrie behouden, maar enkel tegen hogere kosten dan import. Het is dus een keuze tussen goedkope producten en onafhankelijkheid van andere landen’, schrijven de onderzoekers verder. Om bedrijven hier te houden zal er industriebeleid nodig zijn, bijvoorbeeld in de vorm van subsidies.

Vorig jaar ging aluminiumfabriek Aldel in Groningen failliet en werden de chemie en de productie van kunstmest en zink afgeschaald vanwege de hoge energieprijzen. Dat noemen de onderzoekers een voorproefje van wat in de toekomst kan gebeuren.

Tegelijkertijd bieden nieuwe ontwikkelingen goede kansen, zegt Michèlle Prins, programmaleider duurzame industrie van Natuur & Milieu. “Vooral voor bedrijven die veel toegevoegde waarde creëren en relatief weinig energie gebruiken.” Dat is bijvoorbeeld het geval in de maakindustrie, die machines, auto-onderdelen, zonnepanelen of batterijen produceert. Bij raffinage is dat andersom: die kost veel energie en levert relatief weinig extra euro’s op. Verder zal de recycle-industrie bijvoorbeeld flink groeien.

Duurdere energie dan de VS en China

Energiekosten zijn belangrijk, zegt Martijn Broekhof, hoofd klimaat, energie, innovatie en duurzaamheid bij de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI). Maar de Nederlandse energie-intensieve industrie kan al langere tijd niet kan concurreren op energieprijs, merkt hij op. “Sinds de Verenigde Staten naar schaliegas gingen boren, liggen onze gaskosten hoger dan daar. Verder is het Groningse gas weggevallen. Ook in China en het Midden-Oosten kunnen ze goedkoper produceren.”

“Dat bedrijven hier toch investeren, komt doordat we ook blijvende voordelen hebben”, gaat hij verder. “Zoals de diepzeehavens, de goede verbindingen met het achterland, de industriële infrastructuur en de hoogopgeleide werknemers. Dat telt ook allemaal mee.” Kampman van CE Delft is het daarmee eens.

Ammoniak uit Egypte en Noorwegen

Broekhof noemt de mogelijkheid reëel dat Nederland meer ammoniak gaat importeren, een belangrijke stof in de chemische industrie. “Dat gebeurde vorig jaar ook vanwege de hoge gasprijzen in Nederland. De ammoniak kwam toen uit Egypte en Noorwegen. Verder stimuleert de Amerikaanse Inflation Reduction Act bedrijven om groene waterstof in de VS te gaan produceren. Dat nodigt uit tot meer investeringen in de chemische industrie van de VS, mogelijk ten koste van Nederland.” Van groene waterstof kun je groene ammoniak maken.

Het rapport, dat minister Micky Adriaansens (economische zaken en klimaat) maandag in ontvangst heeft genomen, schetst hoe de Nederlandse industrie in 2037 fossielvrij kan worden. “Dat klinkt radicaal, maar is het niet”, zegt Prins. “Brussel wil dat de industrie in 2039 klimaatneutraal is. Dit onderzoek gaat een stapje verder, namelijk twee jaar eerder terug naar nul fossiele brandstoffen.” Kampman: “Om dat te bereiken moet je ervoor zorgen dat schone productie voor bedrijven een beter verdienmodel is dan fossiele productie.”

Lees ook:

De industrie kan niet zonder CO2-opslag, zeggen energie-experts die vooruitkijken naar 2050

Over twaalf jaar kan Nederland een CO2-neutraal elektriciteitsnet hebben, zegt een club experts woensdag tegen minister Rob Jetten (klimaat en energie). Er zijn nog wel wat knelpunten.