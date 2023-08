Zwana de Vries (61) wil tot haar pensioen bij de Belastingdienst werken: ‘Ik zie dat we geleerd hebben van onze fouten’

Hoe blijf je trots op je werk als het bedrijf waarvoor je werkt steeds meer kritiek krijgt van buitenaf? Zwana de Vries (61) werkt nu zeven jaar bij de Belastingdienst. ‘Van de toeslagenaffaire heb ik slecht geslapen. Ik kon bijna niet geloven dat zoiets bij ons is gebeurd.’

Waar ze ook is, op een verjaardag, bij haar paard of op een festival, zodra ze laat vallen dat ze bij de Belastingdienst werkt, komen er reacties. Soms met een oordeel. “De Belastingdienst, dat is toch een zooitje?!” Soms met een verwijt. “Door jullie heb ik jaren te veel rente betaald!” En soms is er verbazing. “Jeetje, dat je daar werkt. Wat moet je daar?”

Toegegeven, dat laatste is wat De Vries zelf ook kort heeft gedacht voordat ze in 2016 via een uitzendbureau bij de Belastingdienst aan de slag ging. “Daarvoor was ik zzp’er, ik kende de Belastingdienst alleen als de partij waaraan je geld moet afdragen. Ik deed dat als ondernemer het liefst zo min mogelijk”, zegt ze grappend, terwijl ze met haar hand op tafel tikt.

De Vries is een Fries en dat kun je horen. Ze is vrolijk en niet te missen met haar felrode haar, vilten hoed, gekleurde jurk en bril met pantermotief. Aan de muur naast haar keuken hangt een Delfts blauw bordje met de tekst ‘Mei in blier herte kin men it libben oan’ – met een blij hart kun je het leven aan. “En zo is het”, zegt ze terwijl ze thee inschenkt. Op tafel liggen koeken van amandelspijs met roze glazuur.

Het vertrouwen van burgers is geschonden

Ze begon bij de Belastingdienst ‘in de lijn’, zoals dat heet. “Telefonisch vragen beantwoorden van burgers over hun inkomstenbelasting”, legt ze uit. Inmiddels stuurt ze een team aan van twintig medewerkers die de Belastingtelefoon beantwoorden.

Haar team pakt alle veel voorkomende vragen op van burgers over toeslagen en de inkomstenbelasting. Aan De Vries de taak om haar mensen te laten schitteren, zoals ze dat zelf verwoordt. “Maar ik neem ook de moeilijkste telefoontjes over, als mensen echt emotioneel zijn of vragen om de manager.”

En die emotie is er wel vaker sinds de toeslagenaffaire, merkt ze. “We hebben het vertrouwen van burgers geschonden. En dat merk je. We krijgen meer kritische vragen. Regelmatig duren gesprekken langer, omdat mensen om meer uitleg vragen. En als het antwoord niet bevalt, krijgen we ook eerder te horen dat wij fout zitten, net als bij de toeslagenaffaire.”

Je voelt het in je moederhart

De Vries begrijpt die emoties wel. “Ik voel met ze mee. Toen ik het nieuws hoorde kon ik het bijna niet geloven. Dat zoiets bij ons is gebeurd. Ik heb alle documentaires gekeken, al die verhalen van gedupeerde ouders. Dat is heftig hoor.”

“Ik ben zelf ook een moeder. En dan hoor je de verhalen van die ouders, dat voel je in je moederhart”, zegt ze. En haar collega’s hebben het ook gevoeld. “Het vreemde is dat het ons op een bepaalde manier dichter bij elkaar heeft gebracht. We hebben veel gesproken over wat het met ons heeft gedaan. We moesten samen door die storm heen, dat verbindt.”

Toch heeft ze niet getwijfeld of ze er wel wilde blijven werken. “Wat er is gebeurd, is verschrikkelijk en dat valt niet goed te praten. Maar ik zie ook de verandering. De hele organisatie wil het beter doen, oplossen. Als ik het idee zou hebben dat iedereen gewoon op dezelfde voet verder zou gaan dan had ik hier niet meer gewerkt”, zegt ze.

Een organisatie als een containerschip

“Ja, het duurt wel lang, maar dat komt omdat het goed en netjes moet worden afgesloten”, zegt ze over de compensatie voor de gedupeerden. “Deze organisatie is een containerschip. Die kun je niet met een ruk aan het stuur laten omkeren. Een bocht maken duurt lang, dat moet stap voor stap. Dat komt ook omdat uiterste zorgvuldigheid belangrijk is. Iedere burger recht doen, dat is tijdrovend. En ja, dat is soms frustrerend ook voor ons als medewerkers. Maar dat heeft te maken met de hoeveelheid werk die we verrichten, de grootte van de onderneming, onze rol in maatschappij en de impact van wat we doen.”

En ze ziet ook hoeveel er wel goed gaat. “De Toeslagenaffaire was een grote fout. Fouten maken mag, zeg ik altijd. Dat is een leermoment. Al was dit leermoment wel erg pijnlijk. “Toen het net uitgekomen was dacht ik wel eens, wat als er nog meer is?”, zegt ze. “En dan direct daarna: laat dit het zijn.”

Maar ze staat er positief in. Omdat ze vertrouwt op de omslag die ze aan het maken zijn. “En ik zie ook dat meer dan 98 procent van wat wij doen wel goed gaat”, zegt ze. “Bijna altijd kunnen we burgers helpen. Dat zie ik iedere dag.”

Een mooi cadeaupakket afgeleverd op kantoor

Vorige week nog werd een mooi cadeaupakket afgeleverd op het kantoor in Leeuwarden. Het was voor een collega, van een oudere man die door haar geholpen was met het aanvragen van een toeslag, iets wat hij zelf moeilijk vond vanwege zijn beperkte digitale vaardigheden. “En dat soort hulp bieden wij mensen iedere dag. We nemen de tijd, we spreken met alle lagen van de samenleving.”

“En als mensen dan vragen waarom ik bij de Belastingdienst werk, dan is het antwoord omdat ik elke dag nog het gevoel heb dat ik weer van betekenis kan zijn voor mensen en voor onze maatschappij”, zegt ze terwijl ze een slok neemt van haar thee.

De betrokkenheid van haar collega’s is heel groot, ziet ze. “De burger dienen, daar zijn we voor. En dan kun je er niet omheen dat er emoties zijn. We komen ook agressie tegen en verdriet. Alle emoties die menselijk zijn. En dat mensen zich soms uiten in boosheid en woede is een uitdaging. Stap één is dan begrip tonen, luisteren.”

Met tranen in de ogen aan het werk

Soms ziet ze dat het de medewerkers in haar team echt raakt. “Dat doet ook wel wat met mij, als iemand met tranen in de ogen aan het werk is”, zegt ze. “Sommige medewerkers leggen dingen makkelijker naast zich neer dan anderen. Dat is oké. Daar moet je het met elkaar over hebben. Dit werk is niet niks, het is topsport.”

“Zelf heb ik wel eens een oudere mevrouw aan de lijn gehad die heel verdrietig was, ze moest toeslagen terugbetalen, maar daar had ze geen geld voor. Zo iemand is dan helemaal in paniek. Dat begrijp ik ook.”

De Vries kan niet direct alles oplossen of uitleggen, wat weleens voor frustraties zorgt. Maar zij en haar mensen kunnen de geldende regels en protocollen wel snel opzoeken en mensen doorverwijzen naar een andere afdeling met meer expertise.

“Als het gaat om vermoedelijke gedupeerden van de toeslagenaffaire, dan moeten we doorverwijzen naar de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen, een speciaal team dat de afhandeling op zich neemt”, legt De Vries uit. Dat zijn soms lastige gesprekken. Niet voor niets vullen alle medewerkers elke maand een geanonimiseerde enquête in. “Dat is om te kijken of het nog goed gaat op de werkvloer. Wat mensen nodig hebben en of de werkdruk niet te hoog is.”

Brieven zijn moeilijk te begrijpen

De Vries ziet wel dat er nog dingen beter kunnen in de organisatie. “Ik krijg vaak opmerkingen over dat onze brieven moeilijk te begrijpen zijn. En daar ben ik het wel mee eens. Soms snap ik ze zelf niet eens en het is mijn werk.” Maar, zegt ze, daar wordt nu hard aan gewerkt. “Veel standaardbrieven zijn al herschreven en begrijpelijker gemaakt.”

Een ander punt van aandacht zijn de wachttijden voor mensen die de Belastingtelefoon bellen. “Wij nemen de tijd voor de mensen die ons bellen. Maar dat betekent ook dat de snelheid waarmee mensen ons kunnen bereiken niet optimaal is. Op dit moment hangen mensen soms een half uur aan de lijn voor ze iemand kunnen spreken. Dat helpt natuurlijk niet mee als mensen al emotioneel zijn.”

Wat niet meehelpt, is dat de Belastingdienst ook last heeft van de tekorten op de arbeidsmarkt en dus niet zomaar wat extra mensen kan invliegen. “We hebben nu wel een systeem waarin burgers die niet kunnen of willen wachten een terugbelafspraak kunnen maken. Dat is mooi.”

Nog zoveel werk te doen

Ze ziet zichzelf niet meer bij een andere organisatie werken. “Er is nog zoveel werk te doen. En de ondersteunende rol als manager past mij goed. Ik werk met mensen, kan mijn kennis overdragen en mezelf tegelijkertijd blijven ontwikkelen door opleidingen te volgen en deel te nemen aan werkgroepen. Ik blijf leren. Leren en ontwikkelen staan hoog in het vaandel bij onze dienst.”

Vervelende opmerkingen over de dienst kan ze wel hebben. “Vroeger kon ik wel eens defensief reageren maar nu voel me niet meer zo snel aangesproken. Misschien heeft dat met mijn leeftijd te maken”, zegt ze. “Ik blijf rustig en leg uit waar we mee bezig zijn. Ik kom op voor mijn mensen en de dienst, maar ik zie het niet als mijn taak om mensen van gedachten te laten veranderen. Ze mogen vinden wat ze vinden.”

Ze is trots op haar team en haar werk bij de Belastingdienst en dat steekt ze niet onder stoelen of banken. “Waarom zou ik? Ik vind het juist die hard dat we ondanks alle kritiek proberen onszelf te verbeteren en het vertrouwen terug te winnen. Dat is niet altijd makkelijk, maar wel belangrijk. Dat blijf ik doen tot aan mijn pensioen.”

