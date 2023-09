Zwaarste regenval in 140 jaar zet Hongkong blank

De zomer van 2023 was wereldwijd "met afstand" de warmste ooit gemeten, meldt EU-dienst Copernicus Climate Change Service. De temperatuur op aarde was in de maanden juni, juli en augustus gemiddeld 16,77 graden, becijfert de dienst. Dat is 0,66 graden hoger dan gemiddeld.

Metingen hadden al eerder duidelijk gemaakt dat de maand juli een temperatuurrecord had verbroken. Ook de afgelopen augustusmaand was warmer dan augustus in alle voorgaande jaren waar Copernicus meetgegevens over heeft.

Het instituut schat in dat in deze zomermaand de temperatuur op aarde zo'n 1,5 graden hoger lag dan voordat de opwarming van de aarde inzette. Dat dit in één maand gebeurt, wil nog niet direct zeggen dat het Klimaatakkoord van Parijs al aan diggelen is. In dat akkoord spraken wereldleiders af zich in te spannen om de temperatuurstijging ruim onder de 2 graden, en bij voorkeur onder de 1,5 graden, te houden.

Copernicus-bestuurder Samantha Burgess wijst in een reactie op de cijfers nog eens op het "overweldigende wetenschappelijke bewijs" voor klimaatverandering. "We zullen klimaatrecords en een toename van extreme weersverschijnselen blijven zien, die een impact hebben op de samenleving en op ecosystemen, totdat we stoppen met het uitstoten van broeikasgassen", stelt ze.

In Europa werd ondanks hittegolven en andere weersextremen overigens geen warmterecord verbroken deze zomer. Gemiddeld staat de zomer van 2023 op de vijfde plaats van warmste zomers ooit op ons continent. (ANP)