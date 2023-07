Zuckerberg opent de jacht op Musk met eigen Twitter-alternatief

Het was een linkse directe, één die Twitter-eigenaar Elon Musk woensdagavond onverwacht snel moest incasseren. Eerder dan aanvankelijk aangekondigd lanceerde rivaal en collega-miljardair Mark Zuckerberg toen ineens zijn nieuwe ‘microblog’-kanaal Threads, dat in de uren daarna direct tien miljoen gebruikers mocht verwelkomen.

Zuckerberg, topman van Facebook- en Instagram-moeder Meta, presenteert Threads nadrukkelijk als een concurrent van Twitter. Een plek dus waar mensen korte berichten kunnen plaatsen waar anderen dan weer op kunnen reageren.

Anders dan Twitter moet Threads vooral een gezellige plek blijven, vindt Zuckerberg, waar vrijheid van meningsuiting níet het hoogste goed is. Waar, met andere woorden, minder plek zou moeten zijn voor haat, complotten en andere desinformatie.

Op de vuist

“Het doel is om het vriendelijk te houden”, schreef hij in een van de eerste berichten op zijn nieuwe medium. Zuckerberg stelt expliciet dat dit bij Twitter niet is gelukt, en vindt dat dat medium daarom nooit zijn volle potentie heeft kunnen bereiken. “Wij willen het anders doen.”

De twee kemphanen staan niet alleen in de online-wereld tegenover elkaar, maar zijn ook van plan om elkaar fysiek te lijf te gaan in een kooigevecht. Dat begon als grap van Musk, maar lijkt vooralsnog serieus te gebeuren.

Net als in een kooigevecht gaat het nog spannend worden of het Threads van Zuckerberg (39) op kan tegen het Twitter van Musk (52). De oprichter van onder meer autofabrikant Tesla en ruimtebedrijf SpaceX kreeg Twitter in oktober voor 44 miljard dollar in handen. Al vanaf moment één krijgt Musk sindsdien een constante stroom aan kritiek van medewerkers, gebruikers en adverteerders.

Musk vindt dat je bijna alles moet kunnen zeggen, en streeft een libertarisch kanaal na: een plek waar een mening niet snel te ver gaat, met zo min mogelijk regels. Veel gebruikers en maatschappelijke organisaties klagen sinds zijn aantreden over een toegenomen hoeveelheid haatberichten.

Haat is een dure grap

Zo ver gaan de klachten dat Musk zijn handen vol heeft aan het tegenhouden van vertrekkende adverteerders. Zij willen het risico niet lopen om met hun advertentie naast een opruiend of haatdragend bericht te staan. Onderzoekskantoor Insider Intelligence raamt Twitters advertentie-inkomsten voor 2023 inmiddels op slechts 3 miljard dollar. Vóór Musks komst bedroegen die nog 4,5 miljard dollar.

Nu heeft ook Zuckerberg de nodige kritiek gehad over opruiing en desinformatie op zijn media, met als dieptepunt het schandaal rond de Russische beïnvloeding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen via Facebook in 2016.

Mede in reactie daarop heeft zijn bedrijf daarna duizenden nieuwe ‘moderators’ aangenomen die, overigens vaak onder erbarmelijke omstandigheden, met niets anders bezig zijn dan het verwijderen van aanstootgevende berichten. Threads zou in die zin inderdaad ‘gezelliger’ kunnen zijn dan Twitter, zoals Zuckerberg belooft.

Instagram: te gepolijst?

Of het ook echt groter wordt? Er zijn al een hoop alternatieven langsgekomen sinds Musk aan de macht is, van Mastodon tot Bluesky, maar geen daarvan heeft de belofte direct kunnen waarmaken.

Bovendien zullen er ook veel mensen zijn die wél wat voelen voor het libertarische gedachtegoed van Musk. En minder op hebben met het gepolijste imago van bijvoorbeeld Instagram, ook uit Zuckerbergs stal. Daarvan zeggen critici dat gebruikers vooral posten over de positieve dingen uit hun leven.

Musk verwoordde dat gevoel woensdagnacht zelf als volgt: “Het is oneindig veel fijner om door onbekenden aangevallen te worden op Twitter, dan om meegetrokken te worden in het nepgeluk op Instagram.”

Musk ligt al op de grond

Threads heeft dan weer als groot voordeel dat gebruikers kunnen inloggen met hun Instagramaccount. Als ook maar een kwart van de ongeveer 2,5 miljard maandelijkse Instagramgebruikers dat doet, zou Threads Twitter al evenaren, stelt Insider Intelligence.

Verder lijkt de timing van Threads goed gekozen. Zuckerberg trapt naar Musk terwijl die door eigen toedoen al op de grond ligt. Vorige week voerde hij een nieuwe maatregel in waardoor Twittergebruikers maar een beperkt aantal tweets per dag kunnen lezen, iets waardoor opnieuw veel mensen aankondigden op zoek te gaan naar een alternatief.

Wel zal Meta nog snel moeten uitzoeken hoe Threads ook in de Europese Unie beschikbaar kan worden. Nu is dat nog niet het geval, naar verluidt door onduidelijkheid over Brusselse regels voor techbedrijven.

