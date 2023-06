Zowel bedrijven als vakbonden moeten iets minder hebberig zijn, waarschuwt DNB

Hier volgt een mededeling van De Nederlandsche Bank (DNB) aan alle werknemers en werkgevers in Nederland: doe even rustig met het opvoeren van de lonen en de bedrijfswinsten. Alleen op die manier zou het land op termijn af kunnen van de hoge inflatie, die een stuk hardnekkiger blijkt dan eerder gedacht.

Hogere lonen klinkt als een prima oplossing voor stijgende consumentenprijzen. Maar ze jagen die prijsstijgingen op den duur alleen maar aan, stelde DNB-directielid Olaf Sleijpen maandag bij de presentatie van nieuwe economische ramingen.

Consumenten hebben immers meer te besteden, waardoor de vraag naar goederen en diensten toeneemt. Bovendien zullen bedrijven hun steeds hogere loonkosten doorrekenen in de prijzen die ze voor hun producten vragen, waardoor de consument alleen maar verder van huis is.

Loon uit winst

Sleijpen richtte zich niet alleen tot vakbonden, ook bedrijven moeten volgens hem inleveren. Zij kunnen de hogere lonen best wat vaker betalen uit hun winst, vindt het directielid. In veel sectoren gaat het helemaal zo slecht niet, en zeker in het vierde kwartaal van 2022 draaide het bedrijfsleven hoge winsten.

In plaats van de prijzen van hun producten telkens direct te verhogen als ze meer loon moeten betalen aan hun werknemers, kunnen werkgevers vaak ook wel uit met wat minder winst, vindt DNB.

Kerninflatie zorgwekkend hoog

De oproep volgt op de nieuwste ramingen over waar het de komende jaren heengaat met de Nederlandse economie. Inflatie zal in 2023 afnemen ten opzichte van vorig jaar, vooral omdat de energieprijzen nu drastisch lager uitpakken. Maar de zogeheten kerninflatie, waar de hevig schommelende energie- en voedselprijzen uit zijn gefilterd, blijft zorgwekkend hoog.

Centrale bankiers sturen in hun beleid vooral op deze zogeheten ‘onderliggende inflatie’, die dit jaar naar verwachting uitkomt op 6,8 procent. Volgend jaar zou het weliswaar zakken naar 3,7 procent, maar in 2025 zou hij nog altijd 2,8 procent bedragen. Daarmee zou de kerninflatie dus zelfs over enkele jaren nog altijd beduidend hoger liggen dan de 2 procent die economen gezond achten.

Wat helpt tegen de stijgende consumentenprijzen is dat de economie inmiddels wat afkoelt. Een recessie wordt het waarschijnlijk niet, maar de economische groei komt dit jaar met een verwachtte 0,8 procent niet bepaald hoog uit. Door alle stijgende prijzen hebben mensen minder te besteden, en dat doet de vraag naar goederen en diensten dalen, en dus ook de prijsdruk, vanzelf dalen.

‘Onnodige paniek’

Vakbond FNV ziet in hogere lonen juist ‘dé oplossing’ tegen die inflatie, concludeerde vice-voorzitter Zakaria Boufangacha vorige week nog. Loonstijgingen met dubbele cijfers zijn tegenwoordig bepaald geen uitzondering en volgens Boufangacha hard nodig nu prijzen ‘door het plafond gaan’.

Gemiddeld stijgen de lonen momenteel met 7,1 procent, een stuk meer dan de 2,9 procent van vorig jaar. En die stijging komt vooral terecht bij de laagste loonschalen, bij de mensen bij wie het water volgens Boufangacha ‘het meest aan de lippen staat’.

Ook bij CNV vinden ze dat DNB ‘onnodige paniek zaait’. De vakbond gaat dus ook vasthouden aan haar looneis van 5 tot 10 procent. “De riedel van DNB begint zo langzamerhand een grijsgedraaide plaat te worden”, reageert CNV-voorzitter Piet Fortuin, verwijzend naar enkele eerdere uitlatingen hierover.

“Er is vanuit DNB geen enkele onderbouwing dat de huidige loonsverhogingen leiden tot meer inflatie.” Wat Fortuin wél weet, zegt hij, is ‘dat miljoenen werkenden niet of nauwelijks rond kunnen komen’. En dat bedrijven forse winsten boeken waaruit hogere lonen betaald kunnen worden.

Sleijpen zei maandag heus wel begrip te hebben voor mensen die amper kunnen rondkomen. Maar áls daar iets aan gedaan moet worden, kan dat volgens hem beter met gericht armoedebeleid vanuit de overheid.

Concreet werd Sleijpen daarin niet, dat zijn politieke keuzes die het kabinet zelf moet maken. En eventuele steunmaatregelen zouden overigens ook ten koste moeten gaan van andere overheidsuitgaven, want met een begrotingstekort van 2,2 procent voor dit jaar vindt DNB dat het kabinet te veel uitgeeft.

Lees ook:

Jagen hebberige werknemers en vakbonden de inflatie op?

Terwijl de vakbonden 10 procent extra loon eisen, waarschuwt DNB-president Klaas Knot voor een loonprijsspiraal. Maar wat is dat eigenlijk? En is het risico daarop net zo groot als in de jaren zeventig?