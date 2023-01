Zorgen over vogelgriep na dood van duizenden Spaanse nertsen

In Spanje wordt onderzoek gedaan naar een uitbraak van vogelgriep bij nertsen. Omdat het virus zich binnen één bedrijf snel heeft verspreid zijn deskundigen ongerust.

De grote vraag is of het virus van dier naar dier is gesprongen – dat zou alarmerend zijn. Tot nu toe zijn er geen voorbeelden bekend van zoogdieren die elkaar besmetten. Het lijkt erop, zegt de Wageningse hoogleraar Wim van der Poel, dat het virus via het eten van de nertsen bij het bedrijf naar binnen is gekomen. De nertsen in dit bedrijf kregen delen van vis, granen en afval uit kippenslachterijen.

Sterfte nam snel toe

Volgens een onderzoeksverslag dat is gepubliceerd op de website van de wetenschappelijke organisatie Eurosurveillance is het virus in oktober ontdekt op een bedrijf in de regio Galicië. Daar werden bijna 52.000 nertsen gehouden. Halverwege oktober nam de sterfte onder de dieren snel toe. Er stierven in die week 2200 dieren, 4,3 procent van het totaal.

‘Het sterftepatroon op dat moment werd gekenmerkt door meerdere hotspots binnen de aangetaste stallen’, meldt het verslag. In de clusters van ‘twee tot vier hokken stierven alle dieren binnen een periode van een paar dagen. In de daaropvolgende weken nam de sterfte ook in de naburige stallen toe en werd het hele pand getroffen’.

Van der Poel: “Als het virus van dier op dier overspringt, merkt een boer dat waarschijnlijk. Dan begint de sterfte in een hoek van de stal en breidt zich vanaf die plek uit. Uit het verslag blijkt dat de ziekte op meerdere plaatsen in de stal is ontdekt. Dan vind ik verspreiding via het voer waarschijnlijker. Het zou kunnen dat slachtafval van een visbedrijf, bestemd als nertsenvoer, buiten heeft gestaan en dat er een dode met vogelgriep besmette meeuw of vogelpoep in is gekomen. Het voer zou eigenlijk gecontroleerd moeten worden op de aanwezigheid van het virus van vogelgriep”.

Uitbraak die nog niet eerder is gezien

Toch is de hoogleraar niet gerust. “Je moet zeker verder onderzoeken of de variant die bij deze nertsen is aangetroffen kan overspringen van het ene dier naar het andere. Want zo’n grote uitbraak van vogelgriep bij nertsen hebben we nog niet eerder gezien. In het verslag op Eurosurveillance zeggen de Spaanse onderzoekers dat nog onduidelijk is of er ook besmetting heeft plaatsgevonden van dier naar dier. Er wordt verder onderzoek aanbevolen.”

In Ecuador werd vorige week vogelgriep geconstateerd bij een 9-jarig meisje, waarschijnlijk door zieke kippen in de tuin van haar woonhuis. De afgelopen maanden is bij een groeiend aantal zoogdieren in het wild vogelgriep aangetroffen. Het risico wordt nu nog klein geacht, maar onder deskundigen bestaat de vrees dat zich bij zoogdieren een variant ontwikkelt die ook van mens tot mens kan overspringen.

Nertsen worden gehouden vanwege hun vachten. Die worden verkocht aan de bontindustrie. De dieren zijn gevoelig voor enkele virussen waar ook mensen ziek van kunnen worden. Dat bleek ook tijdens de coronacrisis, toen diverse bedrijven in Nederland besmet raakten. Dat was aanleiding om de sector versneld te verbieden. Dat stond al op de planning voor 2024, maar de afgelopen jaren zijn in Nederland alle nertsenfokkers uitgekocht door de overheid.

