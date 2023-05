Zonnepanelen op oost en west doen het thuis heel best

Eind april kon ik de eerste verjaardag van mijn nieuwe zonnepanelen vieren. Die 22 panelen liggen op oost en west gericht, in plaats van pal zuid. Ze hebben desondanks best goed gepresteerd. En wat een leuke bijvangst is: mijn 12 ouwetjes doen het nog bijna net zo goed.

Begin vorig jaar voorzag ik voor het najaar de komst van een warmtepomp die stroom zou gaan slurpen en een elektrische auto zou dit jaar volgen. Dus leek me een uitbreiding van mijn bescheiden zonneparkje op mijn dak wenselijk. De twaalf panelen uit 2011, van samen 2,76 kW-piek (kWP: een maat die aangeeft hoeveel stroom ze in een zonnig uur op een niet te warme dag kunnen leveren), kregen gezelschap van 22 panelen van samen 8,58 kWP. Het verschil tekent de vooruitgang die we in 11 jaar hebben geboekt: de oude panelen zijn elk 230 WP, de nieuwe 390.

Oost-west is slim

Mijn dak bestaat uit twee platte delen van elk 8 bij 8 meter. Eén deel heeft vrijwel geen last van schaduw en daar stonden mijn oude paneeltjes dus elf jaar lang keurig op het zuiden gericht stroom te produceren. Maar die zonnige plek werd uiteraard voor mijn nieuwe batterij van liefst 22 panelen. Om die op dat dak kwijt te kunnen moesten ze echter wel oost-west komen te liggen, met een heel flauwe hellingshoek zodat ze geen schaduw op elkaar zouden werpen.

Op mijn zonnigste dakdeel liggen 22 nieuwe panelen op oost en west gericht. Op de voorgrond zijn nog net twee van de twaalf oude panelen te zien die pal op het zuiden staan. Samen brengen ze 10.000 kWh per jaar aan stroom op. Beeld Vincent Dekker

Oost-west levert per paneel minder stroom op dan pal op het zuiden gericht. Maar je kunt dan wel veel meer panelen kwijt en, niet onbelangrijk: ze produceren dan wat meer stroom in de ochtend- en de namiddagpiek. Dat is goed voor het net, dat rond het middaguur dan minder wordt belast, en het is goed voor het klimaat omdat we in de ochtend en namiddag meer stroom verbruiken dan rond het middaguur, en er voor die pieken dan dus minder gascentrales nodig zijn. Ten derde is het goed voor de eigen portemonnee als straks het salderen wordt afgebouwd. Want je hebt ook thuis in de ochtend en de namiddag vaak de meeste stroom nodig en die stroom komt dus voor een groter deel uit je eigen panelen.

Dit jaar veel minder zon

Tot zover de theorie. Mijn praktijk na een jaar is dat de nieuwe panelen in de maanden mei 2022 tot en met april 2023 7790 kWh aan stroom hebben geproduceerd. Dat komt neer op 908 kWh per kWP. Mijn oude panelen kwamen op die zonnige plek gemiddeld uit op 950 kWh per kWP. Dat scheelt dus slechts zo'n 4 procent, wat vooral het gevolg moet zijn van de oost-west-ligging en lagere hellingshoek.

Helemaal precies is dat niet te zeggen, want de hoeveelheid zonuren kan per jaar flink verschillen. Vorig jaar was de zomer extra zonnig, dit jaar waren de eerste vier maanden veel minder zonnig dan gemiddeld. In Noord-Holland hadden we van januari tot en met april zelfs ruim 20 procent minder zonuren dan vorig jaar! Al met al gok ik dat de opbrengst aardig in de buurt zit van wat ik de komende jaren gemiddeld kan verwachten: zo'n kleine 8000 kWh. Dat is wat mij betreft een heel goed resultaat.

Oudjes op kop

En mijn oude panelen? Die staan nu op het dakdeel met meer schaduw. Bovendien zijn ze dus inmiddels 12 jaar oud. Ze hebben van mei tot en met april 2240 kWh opgebracht, zo'n 300 minder dan in hun topjaren op het schaduwarme dak. Ook die 2240 vallen me niet tegen, zeker niet als je bedenkt dat ik bij de bestelling in 2010 te horen kreeg dat ik op een zonnig plek zo'n 2300 kWh per jaar mocht verwachten.

En hoe het komt, weet ik zo gauw niet, maar over de eerste vier maanden van dit jaar deden mijn ouwetjes het relatief zelfs beter dan de nieuwe panelen: 199 tegen 196 kWh per kWP. Nu een enorme eik in blad raakt en zijn schaduw over de twaalf oudjes gaat werpen, zullen ze de tweestrijd ongetwijfeld gaan verliezen. Maar ik ben toch blij dat ik ze vorig jaar mei niet klakkeloos bij het oud vuil heb gezet. Ze gaan me nog heel veel jaren veel stroom opleveren.

In zijn weblog ‘Vincent wil zon’ belicht Vincent Dekker innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis. Meer afleveringen op trouw.nl/vincentwilzon. Vincent heeft nu ook een podcast, onder meer over warmtepompen - beluister die via deze link of zoek hem op via de bekende kanalen.

Lees ook:

Europa wil in drie jaar een zon-grootmacht(je) worden

We moeten in de Europese Unie snel minder afhankelijk worden van Russisch gas en van fossiele brandstoffen in het algemeen. Daarom moeten we niet alleen enorme aantallen zonnepanelen gaan plaatsen, maar die panelen ook zelf in Europa gaan maken, aldus een ambitieuze Europese Unie. De EU als zon-grootmacht?