Zonne-energiesector wil veel harder groeien maar dan moet het kabinet stoppen met fossiele steun

Zonne-energie kan Nederland versneld uit de gascrisis helpen. Waar de rijksoverheid rekent op 4 miljard kuub aardgasbesparing in 2025 dankzij de installatie van zonnepanelen, is volgens branchevereniging Holland Solar zeker 6 miljard kuub te besparen. Dat kan de opmaat zijn tot een verdere groeispurt, claimt de branche vrijdag in een plan. Extra zonnepanelen zouden in 2030 alle stroomproductie door gasgestookte centrales, die jaarlijks 13 miljard kuub verstoken, kunnen vervangen.

“We zijn optimistisch over de bijdrage die zonne-energie kan leveren om van het gas te gaan”, zegt directeur Wijnand van Hooff van Holland Solar. De brancheclub, met zowel kleine installateurs als zonnereuzen als lid, ziet groeikansen op daken van woningen, loodsen, velden en water. Daardoor hoeven gasgestookte energiecentrales en verwarmingsketels minder te produceren.

Verduurzaming wordt verstoord

Het pleidooi van de zonne-energiesector gaat gepaard met een lobby richting de overheid. De branche vraagt om steun. Die bestaat al, in de vorm van subsidies. Maar de sector wil meer. Dit zou ten koste moeten gaan van de steun die het Rijk nu nog geeft aan fossiele energie. Holland Solar laakt de vergoeding die het kabinet geeft aan kolencentrales. Die ontvangen geld, zodat de Nederlandse gasvraag daalt.

Ook vergoedt het kabinet de inkomsten die gasbedrijven van klanten missen, als gevolg van het beoogde prijsplafond. “We begrijpen dat noodmaatregelen tijdelijk nodig zijn”, zegt Van Hooff namens de zonnesector. Maar ingrepen die fossiele energie vanwege de energiecrisis ondersteunen verstoren volgens hem ‘onnodig’ de verduurzaming van de energievoorziening.

De echte oplossing is groen

Milieuorganisaties uiten al langer kritiek op betaling door het Rijk aan kolencentrales en gasbedrijven die ondergrondse voorraden vullen. “De echte oplossing voor de maatschappij is groen: zonne- en windenergie”, zegt Van Hooff. Hij ziet die twee duurzame bronnen als goede combinatie, omdat wind en zon elkaar kunnen aanvullen. Ook de branche van windenergiebedrijven ziet zichzelf als potentiële hulp om de gascrisis te beslechten. Windstroom van turbines op zee kan, omgezet in groene waterstof, de totale jaarlijkse Nederlandse aardgasvraag (35 miljard kuub) ook verlagen.

Het kabinet mikt richting 2030 en 2050 op grootschalige zonne- en windstroom. Snelle vervanging van Russisch aardgas probeert minister Rob Jetten van klimaat vooralsnog te bereiken door inkoop elders, zoals in Azië en het Midden-Oosten. Het Rijk ziet zich daartoe genoodzaakt omdat het stroomnet de extra toevoer van groene stroom de komende jaren niet aankan. Elektriciteitskabels in de grond zijn te zwak. Volgens zonne-energiebedrijven kunnen batterijen zonnestroom gaan opslaan.

Daarnaast kunnen netbeheerders stroomproducenten betalen om een tandje minder te draaien, wanneer het stroomnet overbelast dreigt te worden. TenneT wil hiermee aan de slag, kondigde de landelijk stroomnetbeheerder donderdag aan. ‘Spitsmijden’, noemt TenneT dit. Ook kunnen stroomklanten een korting ontvangen voor stroomgebruik als de kabels bomvol zitten.

Zonnepanelen op kale daken

Het kabinet hoopt eigenaren van grote daken, vanaf 250 vierkante meter, vanaf 2025 te verplichten tot de installatie van zonnepanelen. Holland Solar juicht dit toe en hoopt dat ook bestaande daken gevuld worden met zonnecellen. Hoewel zonnepanelen zich steeds sneller laten terugverdienen, zijn veel grote loodsen en (stal)daken nog kaal. Subsidie voor de versterking van daken, bijvoorbeeld op boerenerven, zou een snelle groei van zonne-energie tegen relatief beperkte kosten kunnen bespoedigen, aldus Holland Solar.

Een knelpunt in het plan van de zonnesector is de maatschappelijke weerstand tegen grote velden vol zonnepanelen. Natuurbeschermers zien grootschalige zonne-akkers, waarbij panelen op metalen pootjes staan, als landschapsverstoring. Het kabinet-Rutte IV verbiedt de zonnevelden niet, maar eist wel een ‘multifunctionele’ inpassing, door een zonneveld te combineren met natuur of recreatie.

Of en wanneer daaraan wordt voldaan is in de praktijk een grijs gebied. Gemeenten en provincies moeten daarop toezien in hun regionale energieplannen. Hoe meer expertise zij opbouwen, hoopt Holland Solar, hoe sneller zonneprojecten een vergunning kunnen verkrijgen.

