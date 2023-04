Zonder wetten of ‘modewaakhond’ zal fast fashion nooit duurzaam worden

De veiligheidssituatie in de kledingfabrieken in Azië is verbeterd, maar het op het laatste moment afzeggen van bestellingen of veel te laat betalen, is in de wereld van fast fashion nog steeds bijna normaal.

Een kledingfabriek in Bangladesh of Vietnam die vandaag een partij kleding verscheept naar een westerse winkelketen als H&M of Zara moet 120 dagen op zijn geld wachten. “Als de winkels die kleding ontvangen hangt die dus gratis in het rek”, concludeert de Nederlandse mode-ondernemer Jac de Gooijer, die meer dan dertig jaar ervaring heeft in de sector. Als de verkoop goed loopt, krijgt de fabrikant zijn geld. Maar als het tegenvalt, verzinnen winkelketens volgens De Gooijer “een reden om niet of minder te betalen”.

Het imago van de kledingindustrie is niet best. Grote kledingmerken buiten werknemers in Zuidoost-Azië uit in de keiharde concurrentiestrijd om de kapitaalkrachtige westerse consument. Het relaas van De Gooijer wordt ondersteund door een onthullend rapport van de Universiteit van Aberdeen, dat in januari uitkwam.

De onderzoekers ondervroegen meer dan duizend kledingfabrikanten in Bangladesh. Conclusie: westerse kledingmerken als H&M, Zara, Primark en C&A lieten tijdens de coronapandemie hun leveranciers stelselmatig in de kou staan. Volgens Muhammad Azizul Islam moeten kledingfabrikanten inderdaad regelmatig lang op hun geld wachten.

Slechte betalers

Islam is hoogleraar sustainability accounting, zeg maar ‘duurzaam boekhouden’, en hoofdauteur van het onderzoeksrapport. Vooral de grote merken zijn slechte betalers. ‘Van de 78 merken die bij vier of meer fabrieken inkopen heeft 95 procent de betaling van reeds verzonden goederen meer dan drie maanden uitgesteld’, schrijft Islam in een e-mail ter toelichting op het rapport.

Toen kledingketens in 2020 geconfronteerd werden met lockdowns moesten ze hun deuren sluiten. Als gevolg daarvan annuleerden ze massaal bestellingen bij kledingfabrieken in Zuidoost-Azië. Met een beroep op overmacht werden contracten verscheurd. Een meerderheid van de ondervraagde kledingfabrikanten maakt melding van ‘oneerlijke praktijken’. Naast het annuleren van orders gaat het om gedwongen prijsverlagingen en het oprekken van de betalingstermijnen, zo is in het rapport te lezen.

Het gevolg was dat arbeiders hun baan verloren of minder betaald kregen. Ook na het opheffen van de lockdowns verbeterde de situatie niet, blijkt uit het onderzoek. Terwijl de kosten voor grondstoffen fors zijn gestegen, heeft 70 procent van de kledingmerken weten te bedingen dat er géén prijsverhogingen werden doorgevoerd. Volgens hoogleraar Islam worden kledingfabrieken in Bangladesh op deze manier veelvuldig gedwongen om ‘onder de kostprijs’ te werken. Daardoor hebben ze ‘moeite om hun werknemers het minimumloon te betalen’.

Een fabriek waar goedkope kleding wordt gemaakt. Beeld Premiere Ligne

Rana Plaza-drama

De werkomstandigheden in de kledingindustrie zijn niet best. Dat werd voor het grote publiek duidelijk toen op 24 april 2013 het Rana Plaza gebouw instortte, een acht verdiepingen tellend gebouw in Dhaka, Bangladesh. Waarschuwingen vooraf over scheuren in het gebouw haalden niets uit, de uitbaters van de textielfabrieken riepen hun werknemers op om gewoon te komen werken.

Meer dan 1100 doden werden onder het puin vandaan gehaald, veelal werknemers van de vele kledingfabrieken die in het pand waren gevestigd. Er werd beterschap beloofd, er werd een akkoord gesloten. Experts zien ook tal van verbeteringen, maar de opmars van fast fashion blijft de sector onder permanente druk zetten.

Econoom Dirk Mulder van ING zoekt de oorzaak van de problemen vooral in het bedrijfsmodel van fast fashion. “Het moet goedkoop, goedkoper, goedkoopst”, constateert hij. “De sector zit vast in de telkens wisselende collecties en scherpe concurrentie. Merken kijken voortdurend of ze het ergens anders goedkoper kunnen krijgen. Daar komen we niet snel uit. Want je blijft seizoenen en wisselende collecties houden.”

Kleding moet dus goedkoop en snel geproduceerd worden om de modehonger van de consument te blijven stillen. Diezelfde consument verlangt tegelijkertijd dat kledingbedrijven milieuvervuiling en verspilling tegengaan en werknemers fatsoenlijk betalen. Maar de industrie is zodanig complex dat voor een Nederlandse winkel de vele fabrieken in Zuidoost-Azië niet te overzien zijn.

‘Grove schending’ door G-Star

Maar de autoriteiten worden kritischer. In september vorig jaar tikte de Autoriteit Consument & Markt de ketens Decathlon en H&M op de vingers vanwege misleidende duurzaamheidsclaims. En onlangs werd het merk G-Star voor de rechter gedaagd door een fabrikant uit Vietnam. Het Nederlandse jeansmerk zou plotseling geen bestellingen meer hebben geplaatst.

De Nederlandse rechter oordeelde in een tussenvonnis dat G-Star zich schuldig heeft gemaakt aan ‘een evidente en grove schending’ van de afspraken. Hoe die zaak afloopt moet nog blijken, maar voor kledingondernemer Jac de Gooijer zijn het geen incidenten. “De sector is verrot”, stelt hij vast.

“Alle grote merken zeggen volop bezig te zijn met duurzaamheid. Het zijn mooie praatjes waar in de praktijk weinig van terechtkomt.” Het draait allemaal om grote volumes en lage prijzen, aldus De Gooijer. “Al die bedrijven worden gerund door accountants en boekhouders.”

Kledingbedrijven doen uit zelfbescherming meestal niet rechtstreeks zaken met fabrieken, schetst De Gooijer, die ooit zelf tussenpersoon was in de kledinghandel. Door een intermediair te gebruiken gaat een kledingmerk geen formele verbintenis aan met de fabrikant. Zo komen ze volgens hem “onder hun verantwoordelijkheid uit”.

Vaak weten kopers ook niet precies waar de kleding gemaakt wordt. De Gooijer: “Formeel is dat dan bij fabrikant A, want die heeft de beste papieren, maar in de praktijk kan het ook bij fabrikant B, C of D zijn.”

Een villa en een Porsche

De Gooijer verdiende zelf goed aan het uitknijpen van de kledingfabrieken. “Ik woonde in een villa en ik reed in een Porsche”, zegt hij. “Totdat ik op een gegeven moment in zo’n fabriek stond en ik het niet meer op kon brengen. Je bouwt een relatie op met die mensen, en dan moet je de mensen weer vertellen dat de retailer een order heeft geannuleerd. Ik kon mezelf niet meer in de spiegel aankijken, vijftien jaar geleden ben ik met die praktijken gestopt.”

De Gooijer werkt nu vanuit Indonesië en doet alleen nog zaken met merken die volgens hem verantwoord werken. “Dat gaat om kleinere orders, onder meer zwemkleding van organisch katoen en gerecycled polyester.” Fatsoenlijk zakendoen is in de wereld van de fast fashion onmogelijk, stelt De Gooijer. “Als alleen de prijs telt gaat het niet op een eerlijke en ethische manier. Het is liegen en bedriegen.”

Loyaliteit tussen zakenpartners is afwezig. Als een kledingfabriek na een geannuleerde order met een grote partij kleding blijft zitten, dan worden de labels van Zara of H&M er volgens De Gooijer uitgeknipt en vervangen door andere. “Ik zie regelmatig lijsten van voorraden die voor bijna niks worden aangeboden. Dat gaat allemaal naar Chinese webshops zoals Shein. Die kledingstukken kun je voor 50 eurocent kopen. Daar mankeert niks aan.”

Schamen voor fast fashion

Nieuwe modebedrijven als Shein worden gezien als de overtreffende trap van fast fashion. Maar De Gooijer ziet ze als een soort stofzuiger die de restpartijen opkoopt. “Dan wordt die kleding tenminste nog gedragen. Anders verdwijnt het in de verbrandingsoven.” Het hijgerige bedrijfsmodel en de harde prijsconcurrentie maken het lastig om de kledingsector te veranderen. “Eigenlijk moeten consumenten zich schamen als ze fast fashion kopen”, vindt De Gooijer.

Maar alleen een beter bewustzijn van het publiek is niet voldoende, reageert Paul te Grotenhuis, woordvoerder van brancheorganisatie INretail, waar ook modebedrijven als H&M en Primark bij zijn aangesloten. “De burger wil het morgen duurzamer, maar als consument gedraagt -ie zich niet altijd zo.”

Volgens INretail is verduurzaming van de kledingketen vanwege de complexiteit een langdurig proces, maar er worden wel ‘stappen gezet’. Te Grotenhuis: “In de ogen van de publieke opinie zal het altijd te langzaam gaan, maar dit kan alleen volgens de weg der geleidelijkheid.”

Kledingfabriek in Bangladesh. Beeld ANP

Oneerlijke praktijken indammen

Om de oneerlijke praktijken te stoppen is volgens econoom Gerarda Westerhuis van ABN Amro meer transparantie nodig. Welke fabrieken leveren voor welke kledingmerken? En waar laten die fabrieken hun t-shirts en broeken verven? Verder is langdurige samenwerking tussen partijen nodig, want als een winkelketen voor een dubbeltje naar een andere leverancier overstapt is het onmogelijk om te investeren in duurzaamheid.

Tot slot zullen consumenten uiteindelijk bereid moeten zijn om de échte prijs van kleding te betalen. Dat wil zeggen dat milieuschade en sociale kosten worden doorberekend in de prijs. “Maar de druk van de markt en de aandeelhouder is groot”, zegt Westerhuis. “Dat maakt het voor bedrijven moeilijk om te veranderen. Er is wetgeving nodig om voor iedereen een gelijk speelveld te creëren.”

De vrijblijvendheid moet er inderdaad vanaf, vind ook hoogleraar en onderzoeker Azizul Islam. “Onze aanbeveling is dat westerse overheden een modewaakhond instellen om oneerlijke praktijken in te dammen”, schrijft Islam aan Trouw. “Welk bedrijfsmodel kledingmerken ook hanteren, er moet toezicht zijn. Beleidsmakers moeten ervoor zorgen dat er geen oneerlijke praktijken meer plaatsvinden.”

Lees ook:

Tien jaar na Rana Plaza: is er iets verbeterd in de kledingindustrie?

Op 24 april 2013 stortte het Rana Plaza-gebouw in Dhaka, Bangladesh in. Meer dan duizend mensen kwamen om het leven, voornamelijk werknemers van kledingfabriekjes. Hoe is het nu?