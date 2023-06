Zonder treinlijn Amsterdam-Londen, is vliegen het gevreesde alternatief

Het ziet er naar uit dat er weinig te doen is aan de situatie die maakt dat er volgend jaar zomer maandenlang niet per spoor vanuit Amsterdam naar Londen kan worden gereisd. Er zijn domweg geen alternatieven die de veiligheid genoeg waarborgen, stelt ProRail. Dat is een tegenvaller voor vervoersbedrijf Eurostar, partner NS en voor de reizigers. Maar ook voor de planeet.

“Het is de zoveelste tik terug voor datgene wat je zou willen bevorderen”, zegt Paul Peeters, lector duurzaam transport en toerisme bij de Breda University of Applied Sciences. Dat is reizen per trein en niet per vliegtuig, wat straks het gevreesde alternatief is. “Het is een treurig verhaal, waarbij je toch meer creativiteit van het spoor verwacht.”

Druk overleg tussen spoorbeheerder ProRail, het gedupeerde Eurostar, compagnon NS en staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur leverde tot zondagmiddag niets op. “Eurostar is teleurgesteld en wij zijn teleurgesteld”, zegt een woordvoerder van het ministerie. “Maar ProRail stelt dat het de werkzaamheden niet veilig kan uitvoeren als er tegelijk mensen reizen en bouwvakkers aan het werk zijn. Dan hebben wij ons daarbij neer te leggen, want veiligheid staat voorop.”

De werkzaamheden zijn grootschalig en moeten nu gebeuren

Dat betekent dat er vanaf volgend jaar juni minstens zeven en wellicht zelfs elf maanden niet vanaf Amsterdam met de Eurostar naar Londen kan worden getreind. Het heeft allemaal te maken met grootschalige werkzaamheden aan de oostkant van station Amsterdam Centraal. Die moeten snel gebeuren omdat – ook al vanwege de veiligheid – later renoveren en verbouwen onverantwoord zou zijn.

Het grote struikelblok is de beperkte ruimte die er op Amsterdam CS is voor de noodzakelijke paspoort- en bagagecontrole. Die voorzieningen zijn onvermijdelijk omdat het Verenigd Koninkrijk geen EU-lidstaat meer is. En het station is te krap en te druk om de controleposten elders op het station te stallen, stelt ProRail.

Er zit niets anders op dan dat de huidige Eurostar-terminal al moet worden afgebroken voordat de nieuwe terminal in de Amstelpassage klaar is. Reizigersorganisatie Rover is er boos over, vakbond FNV en de NS noemen het ‘doodzonde’ dat de verbinding er waarschijnlijk lange tijd uit zal liggen.

Dagelijks 21 vliegtuigen meer vanaf Schiphol, voorspelt Eurostar

De directe treinverbinding vanuit Amsterdam naar de Britse hoofdstad bestaat sinds 2020 en wordt uitgevoerd door Eurostar in samenwerking met de NS. Er maken dagelijks duizend mensen gebruik van in de vier treinen die per dag gaan. Volgens Eurostar is de verbinding een commercieel succes en hebben inmiddels 1,6 miljoen mensen een kaartje gekocht voor de lijn. Een groot deel van die reizigers had anders waarschijnlijk het vliegtuig genomen, denkt het bedrijf.

Wat precies de gevolgen zijn voor reizigers die in Rotterdam opstappen en voor passagiers die vanuit Londen naar Amsterdam willen, is nog niet bekend. Mogelijk wordt Brussel voorlopig het opstappunt. Het ministerie houdt er rekening mee dat Eurostar de hele verbinding tussen Londen en Nederland schrapt.

Het renoveren en uitbreiden van het Eurostar-perron op Amsterdam CS was juist voor een deel bedoeld om het reizen per trein naar Londen te stimuleren. Zo is de bedoeling dat het aantal treinen dat op Londen gaat rijden wordt opgeschaald naar vijf per dag.

Daar houden de ambities wat de staatssecretaris betreft niet bij op. Heijnen verwacht na 2036 op station Amsterdam Zuid een nieuwe internationale terminal en een extra perron te openen. Over dat laatste voornemen heeft lector duurzaam transport Peeters zo zijn bedenkingen: “De overheid overtuigt hier niet in de werkelijke wil om te vergroenen. Dit is deels ook een luchtvaartlobby, die belang heeft bij een goede internationale bereikbaarheid per spoor. Maar waarom moet een spoorlijn zo nodig langs een vliegveld?”

